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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6883688468856886> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: П'ят 18 гру, 2020 09:30 andrijk777 написав: detroytred написав: andrijk777 написав: Згідний 100%.

Тому "наші" вимоги до еліти завишенні. Згідний 100%.Тому "наші" вимоги до еліти завишенні.



"Та брєд ви несете. У вас дещо "ватні" погляди." (С)

Во всех обществах пересични требуют-ожидают от элит-власти выполнения своих обязанностей-функций, как можно полнее. "Та брєд ви несете. У вас дещо "ватні" погляди." (С)Во всех обществах пересични требуют-ожидают от элит-власти выполнения своих обязанностей-функций, как можно полнее.

Я не знаю "обществ пересичних" де б рейтинг довіри до парламенту був би постійно нижче плінтуса. Де президенти після першого року правління втрачають 1/2 або 2/3 рейтингу, причому постійно, а в кінці правління набирають 5%-15%. Я не знаю "обществ пересичних" де б рейтинг довіри до парламенту був би постійно нижче плінтуса. Де президенти після першого року правління втрачають 1/2 або 2/3 рейтингу, причому постійно, а в кінці правління набирають 5%-15%.

Это никоим образом не мешает гражданам желать полного выполнения обязанностей от властей.



Поэтому и теряют так наши можновладци рейтинги, потому что так мало, как наши, в других странах не делают.

Меркель обещает и делает...



Ну а если По обещает продать или Зе обещает отменить для себя кортежи - и не выполняют (даже абсолютно подвластные лично им вещи), то какое ж доверие может быть у граждан уже при реально трудно выполняемых пунктах программы?



Если Трампыч-Байден конкретно указывают почему не делается то-то и то-то, а наши -- абстрактную глупую фигню городят, чтобы не абидеть партнёра или рината и т.д.



То есть не завышенные требования, а заниженное выполнение.

Потому что выполнять нет желания.

Когда есть, то казино за сутки закрывают, "луценка" сажают, закон о земле принимают, Томос добывают)), тарифы в разы взвинчивают.



Было бы реальное желание -- так горы свернут. Можновладци. Это никоим образом не мешает гражданам желать полного выполнения обязанностей от властей.Поэтому и теряют так наши можновладци рейтинги, потому что так мало, как наши, в других странах не делают.Меркель обещает и делает...Ну а если По обещает продать или Зе обещает отменить для себя кортежи - и не выполняют (даже абсолютно подвластные лично им вещи), то какое ж доверие может быть у граждан уже при реально трудно выполняемых пунктах программы?Если Трампыч-Байден конкретно указывают почему не делается то-то и то-то, а наши -- абстрактную глупую фигню городят, чтобы не абидеть партнёра или рината и т.д.То есть не завышенные требования, а заниженное выполнение.Потому что выполнять нет желания.Когда есть, то казино за сутки закрывают, "луценка" сажают, закон о земле принимают, Томос добывают)), тарифы в разы взвинчивают.Было бы реальное желание -- так горы свернут. Можновладци. detroytred

Повідомлень: 23428 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1960 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:32 detroytred написав: andrijk777 написав: detroytred написав: "Та брєд ви несете. У вас дещо "ватні" погляди." (С)

Во всех обществах пересични требуют-ожидают от элит-власти выполнения своих обязанностей-функций, как можно полнее. "Та брєд ви несете. У вас дещо "ватні" погляди." (С)Во всех обществах пересични требуют-ожидают от элит-власти выполнения своих обязанностей-функций, как можно полнее.

Я не знаю "обществ пересичних" де б рейтинг довіри до парламенту був би постійно нижче плінтуса. Де президенти після першого року правління втрачають 1/2 або 2/3 рейтингу, причому постійно, а в кінці правління набирають 5%-15%. Я не знаю "обществ пересичних" де б рейтинг довіри до парламенту був би постійно нижче плінтуса. Де президенти після першого року правління втрачають 1/2 або 2/3 рейтингу, причому постійно, а в кінці правління набирають 5%-15%.

Это никоим образом не мешает гражданам желать полного выполнения обязанностей от властей.



Поэтому и теряют так наши можновладци рейтинги, потому что так мало, как наши, в других странах не делают.

Меркель обещает и делает...



Ну а если По обещает продать или Зе обещает отменить для себя кортежи - и не выполняют (даже абсолютно подвластные лично им вещи), то какое ж доверие может быть у граждан уже при реально трудно выполняемых пунктах программы?



Если Трампыч-Байден конкретно указывают почему не делается то-то и то-то, а наши -- абстрактную глупую фигню городят, чтобы не абидеть партнёра или рината и т.д.



То есть не завышенные требования, а заниженное выполнение.

Потому что выполнять нет желания.

Когда есть, то казино за сутки закрывают, "луценка" сажают, закон о земле принимают, Томос добывают)), тарифы в разы взвинчивают.



Было бы реальное желание -- так горы свернут. Можновладци. Это никоим образом не мешает гражданам желать полного выполнения обязанностей от властей.Поэтому и теряют так наши можновладци рейтинги, потому что так мало, как наши, в других странах не делают.Меркель обещает и делает...Ну а если По обещает продать или Зе обещает отменить для себя кортежи - и не выполняют (даже абсолютно подвластные лично им вещи), то какое ж доверие может быть у граждан уже при реально трудно выполняемых пунктах программы?Если Трампыч-Байден конкретно указывают почему не делается то-то и то-то, а наши -- абстрактную глупую фигню городят, чтобы не абидеть партнёра или рината и т.д.То есть не завышенные требования, а заниженное выполнение.Потому что выполнять нет желания.Когда есть, то казино за сутки закрывают, "луценка" сажают, закон о земле принимают, Томос добывают)), тарифы в разы взвинчивают.Было бы реальное желание -- так горы свернут. Можновладци.

Дещо "странно" порівнювати обіцянки "Трампыч-Байден + Меркель" з українськими президентами. В США + Нім. політичні системи сформовані десятиріччя тому і стабільні вже століттями(я про США). В Україні політична система ще на стадії формування.

Якщо ж брати наших "братів", то і Лукашенко і Путін обіцяють не менше ніж По і Зе, але їх рейтинги падають в рази повільніше.

Сколько раз Лукашенко обещал зарплату в 500 долларов Вже 16 років "обіцяє" і нічого страшного. І в кінці статті просто шикарна теза: "Хотя её никто и не требует, кстати."



Ще раз:

Наші(ваші) вимоги(очікування) до еліти завишенні. Дещо "странно" порівнювати обіцянки "Трампыч-Байден + Меркель" з українськими президентами. В США + Нім. політичні системи сформовані десятиріччя тому і стабільні вже(я про США). В Україні політична система ще на стадії формування.Якщо ж брати наших "братів", то і Лукашенко і Путін обіцяють не менше ніж По і Зе, але їх рейтинги падають в рази повільніше.Вже 16 років "обіцяє" і нічого страшного.І в кінці статті просто шикарна теза: "Хотя её никто и не требует, кстати."Ще раз:Наші(ваші) вимоги(очікування) до еліти завишенні. andrijk777

Повідомлень: 2690 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:54 andrijk777

Можно сравнить с Бальцеровичей и Ко.



У Лукашенко и Пу не падают рейтинги по причине, что они смогли навязать людям мантру -- никто, кроме них; они лучшие; без них будет только хуже. То есть смогли настолько сманипулировать своим обществом.

Благодаря зачистке и притоплении конкурентов.



У нас, как и в штатах-германиях, утопить политконкурентов не получается, трудно, невозможно.

Порошенко попытался, получил ЗЕ от олиархов.

Янек попытался, получил Майдан от олигархов.



А Лука и Пу сначала зачистили олигархов.

В этом разница.



Обратите внимание - эти завышенные, по-Вашему, требования к элитам исходят не только от наших нетаких)) людей, но и от байденов, меркелей, мвф-ов и т.д.

Все указывают на иммитацию. Требуют швидше, быстрее и больше.



З.ы. по шикарной тезе.

Требуют. Хоть и слабее гораздо, чем у нас.

На словах, на кухне))

Но нет возможности реализовать.

Наши же олигархи дают людям возможность реализовать -- пнуть обещалкиных и малоделающих.

Иметь перспективу, надежду на нового или ушедшего старого, поэтому противится мантре - без пу капец, любой другой хуже.



В этом позитив олигархов.

Поэтому у нас прогрессивнее, чем в рашке.

Но этого мало относительно америк - германий - польш. detroytred

Повідомлень: 23428 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1960 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:14 detroytred написав:

В этом позитив олигархов.

Поэтому у нас прогрессивнее, чем в рашке.

Но этого мало относительно америк - германий - польш. В этом позитив олигархов.Поэтому у нас прогрессивнее, чем в рашке.Но этого мало относительно америк - германий - польш.



Есть такое мнение, что нынешняя система в Украине это перевернулся система раши.

У них у власти силовики,а олигархи (бывший криминалитет) их обслуживает, а в Украине силовики обслуживают бывший криминалитет - олигархов



Но,если так ,канешна, можно сказать - наша система, все же, "прогрессивней" Есть такое мнение, что нынешняя система в Украине это перевернулся система раши.У них у власти силовики,а олигархи (бывший криминалитет) их обслуживает, а в Украине силовики обслуживают бывший криминалитет - олигарховНо,если так ,канешна, можно сказать - наша система, все же, "прогрессивней" 19yuriy91 Повідомлень: 3128 З нами з: 15.09.12 Подякував: 263 раз. Подякували: 396 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:42

Ответы на вопросы про потерю Крыма, которые многие тут постоянно поднимают.

10:20, 22:30 про "не було наказу". Schmit

Повідомлень: 1846 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:57 Starikan написав: detroytred написав: IgorZ

На истину не претендую.

Тем более не обвиняю.

В ЗАХВАТЕ Крыма вся вина и ответственность лишь на одном -- на агрессоре, оккупанте рашке.

Она захватила, оккупировала. IgorZНа истину не претендую.Тем более не обвиняю.В ЗАХВАТЕ Крыма вся вина и ответственность лишь на одном -- на агрессоре, оккупанте рашке.Она захватила, оккупировала.

Мина была заложена Кравчуком, согласившимся на АР Крым - типично сепаратистское образование.

Какая еще АР может быть в унитарном государстве? Крым должен был быть украинизирован окончательно и бесповоротно.

Чтобы РФ не обижалась - отдать ей Севастополь и милитаризированные окрестности с бухтой, пусть подавится. Даже в Союзе Севас был на особом положении, пусть бы и оставался этаким Гуантанамо. Мина была заложена Кравчуком, согласившимся на АР Крым - типично сепаратистское образование.Какая еще АР может быть в унитарном государстве? Крым должен был быть украинизирован окончательно и бесповоротно.Чтобы РФ не обижалась - отдать ей Севастополь и милитаризированные окрестности с бухтой, пусть подавится. Даже в Союзе Севас был на особом положении, пусть бы и оставался этаким Гуантанамо.

Анклавами обложились по самое немогу. Мы с агрессором.

Мне думается, что произошедшее сложилось наилучшим образом.

а.Ведь эти законсервированные территории, променявшиеся за колбасу,

колбасой и вернутся.



б. Это упрощает, но пока не решает* задач на пути в ЕС(хочу обратить внимание, что не так географически, как цивилизационно)



пс. решение многим может не понравиться, тут либо оставшимся следует научиться договариваться, либо стать еще меньше. Вилка такова, а выбор пусть каждый сделает сам. А на внешнее пространство ретранслировать режим снежинки заев пластинку ~ Жыве Украина, Восток Украина, Крым Украина, Приднестровье жыве Молдова!

И клепать новые правила Игры, средства производства, ну и ракеты с беспилотниками, в основное от болтовни время. Анклавами обложились по самое немогу. Мы с агрессором.Мне думается, что произошедшее сложилось наилучшим образом.а.Ведь эти законсервированные территории, променявшиеся за колбасу,колбасой и вернутся.б. Это упрощает, но пока не решает* задач на пути в ЕС(хочу обратить внимание, что не так географически, как цивилизационно)пс. решение многим может не понравиться, тут либо оставшимся следует научиться договариваться, либо стать еще меньше. Вилка такова, а выбор пусть каждый сделает сам. А на внешнее пространство ретранслировать режим снежинки заев пластинку ~ Жыве Украина, Восток Украина, Крым Украина, Приднестровье жыве Молдова!И клепать новые правила Игры, средства производства, ну и ракеты с беспилотниками, в основное от болтовни время. Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 2120 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2228 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:02 Schmit написав:

Ответы на вопросы про потерю Крыма, которые многие тут постоянно поднимают.

10:20, 22:30 про "не було наказу". Ответы на вопросы про потерю Крыма, которые многие тут постоянно поднимают.10:20, 22:30 про "не було наказу".

Ну я извиняюсь, но нервы-то не выдержат))



Я не знаю, как Вам можно показать, что сигнал (приказ) на приведение в более высокие степени боеготовности, чем постоянная, пусть даже ПОЛНАЯ -- ЭТО ВООБЩЕ НЕ ПИДСТАВА.

ПРОСТО ВЫПОЛНЕНИЕ заходів, пусть и с видаЧЕЙ зброї и т.д.



Но это вообще не основание для боевого застосування ЗСУ, ведения боевых действий, в том числе и за пределами вч, и т.д.



Это вообще ничто!

А "эдине, що я міг, то поставити задачу" -- єто клоунада от должностного лица. Турчинова.

Не задача ставится (ля-ля тополя), а издаются Указы, в которых конкретные положения, на основании которых НГШ переводит войска на функционирование для боевых действий.



См. пункты 1-7.

И это только то, что очевидно с моим уровнем и написанные на коленке, а если НГШ их раскроет, как положено...



Вот понимаете, почему такое недоверие к аля Турчиновым?

Потому что он нагло и тупо лжёт. Под запись, в эфире. И не краснеет. И повторяет.

Поэтому, когда он заявляет на другую тему, в которой я, допустим, ни бум-бум, то как воспринимать его-то?



З.ы. так где там приказ?

Тыкните-то меня.

Перевод в ПОЛНУЮ боеготовность и разрешение-задача действовать согласно Устава (мирного времени) по применению оружия?! --- )))))

Это называется - денег (приказа) нет, но вы держитесь))))



З.ы. я хотел бы посмотреть, как этот клоун сам бы выполнил сигнал (приведения в боевготовность Полная) по разворачиванию на боевых позициях (а это зачастую выезд за пределы вч) в условиях блокирования части И его мычания в ответ - на стрелять по блокирующим ряженым. Ну я извиняюсь, но нервы-то не выдержат))Я не знаю, как Вам можно показать, что сигнал (приказ) на приведение в более высокие степени боеготовности, чем постоянная, пусть даже ПОЛНАЯ -- ЭТО ВООБЩЕ НЕ ПИДСТАВА.ПРОСТО ВЫПОЛНЕНИЕ заходів, пусть и с видаЧЕЙ зброї и т.д.Но это вообще не основание для боевого застосування ЗСУ, ведения боевых действий, в том числе и за пределами вч, и т.д.Это вообще ничто!А "эдине, що я міг, то поставити задачу" -- єто клоунада от должностного лица. Турчинова.Не задача ставится (ля-ля тополя), а издаются Указы, в которых конкретные положения, на основании которых НГШ переводит войска на функционирование для боевых действий.См. пункты 1-7.И это только то, что очевидно с моим уровнем и написанные на коленке, а если НГШ их раскроет, как положено...Вот понимаете, почему такое недоверие к аля Турчиновым?Потому что он нагло и тупо лжёт. Под запись, в эфире. И не краснеет. И повторяет.Поэтому, когда он заявляет на другую тему, в которой я, допустим, ни бум-бум, то как воспринимать его-то?З.ы. так где там приказ?Тыкните-то меня.Перевод в ПОЛНУЮ боеготовность и разрешение-задача действовать согласно Устава (мирного времени) по применению оружия?! --- )))))Это называется - денег (приказа) нет, но вы держитесь))))З.ы. я хотел бы посмотреть, как этот клоун сам бы выполнил сигнал (приведения в боевготовность Полная) по разворачиванию на боевых позициях (а это зачастую выезд за пределы вч) в условиях блокирования части И его мычания в ответ - на стрелять по блокирующим ряженым. Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 18 гру, 2020 13:13, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 23428 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1960 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:12 detroytred написав: Ну я извиняюсь, но нервы-то не выдержат))





Это вообще ничто!

А "эдине, що я міг, то поставити задачу" -- єто клоунада от должностного лица. Турчинова.

Не задача ставится (ля-ля тополя), а издаются Указы, в которых конкретные положения, на основании которых НГШ переводит войска на функционирование для боевых действий.



См. пункты 1-7.

И это только то, что очевидно с моим уровнем и написанные на коленке, а если НГШ их раскроет, как положено...



Вот понимаете, почему такое недоверие к аля Турчиновым?

Потому что он нагло и тупо лжёт. Под запись, в эфире. И не краснеет. И повторяет.

Поэтому, когда он заявляет на другую тему, в которой я, допустим, ни бум-бум, то как воспринимать его-то?



З.ы. так где там приказ?

Тыкните-то меня.

Перевод в ПОЛНУЮ боеготовность и разрешение-задача действовать согласно Устава (мирного времени) по применению оружия?! --- )))))

Это называется - денег (приказа) нет, но вы держитесь)))) Ну я извиняюсь, но нервы-то не выдержат))Это вообще ничто!А "эдине, що я міг, то поставити задачу" -- єто клоунада от должностного лица. Турчинова.Не задача ставится (ля-ля тополя), а издаются Указы, в которых конкретные положения, на основании которых НГШ переводит войска на функционирование для боевых действий.См. пункты 1-7.И это только то, что очевидно с моим уровнем и написанные на коленке, а если НГШ их раскроет, как положено...Вот понимаете, почему такое недоверие к аля Турчиновым?Потому что он нагло и тупо лжёт. Под запись, в эфире. И не краснеет. И повторяет.Поэтому, когда он заявляет на другую тему, в которой я, допустим, ни бум-бум, то как воспринимать его-то?З.ы. так где там приказ?Тыкните-то меня.Перевод в ПОЛНУЮ боеготовность и разрешение-задача действовать согласно Устава (мирного времени) по применению оружия?! --- )))))Это называется - денег (приказа) нет, но вы держитесь))))



Все так,но когда захватывали б\ч, корабли ,аэродром ...Здесь чтотоже надо приказ из Киева?Здесть не то что самый младший командир,а солдат и матрос должен стрелять

без всяких приказов .А было? Не было...сдали герои все что можно.. Все так,но когда захватывали б\ч, корабли ,аэродром ...Здесь чтотоже надо приказ из Киева?Здесть не то что самый младший командир,а солдат и матрос должен стрелятьбез всяких приказов .А было? Не было...сдали герои все что можно.. IgorZ Повідомлень: 17 З нами з: 14.12.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:17 Starikan написав: yama написав:

Угу.

Если бы все нормально платили налоги и не было бы зарплат в конвертах - не нужно было бы никаких запозычень



а вы думаете куда уходит зарпалата из конвертов ? в экономику конечно же в те же супермаркеты. А вот то что в супермаркете дают НЕ фискальные чеки и разбивают товар на два чека как минимум , а в ресторане на 2 чека без алкоголя и на 3 чека с алкоголем . Так что начинать надо не с конвертов , а со схем с ФОПами которые там сегодня протестуют - всех на кассовый Да ФОПам не удобно , но корпорации и монстры типа АЛЛО перестанут уклоняться от налогов Угу.Если бы все нормально платили налоги и не было бы зарплат в конвертах - не нужно было бы никаких запозыченьа вы думаете куда уходит зарпалата из конвертов ? в экономику конечно же в те же супермаркеты. А вот то что в супермаркете дают НЕ фискальные чеки и разбивают товар на два чека как минимум , а в ресторане на 2 чека без алкоголя и на 3 чека с алкоголем . Так что начинать надо не с конвертов , а со схем с ФОПами которые там сегодня протестуют - всех на кассовый Да ФОПам не удобно , но корпорации и монстры типа АЛЛО перестанут уклоняться от налогов

В тех супермаркетах, куда я хожу - обычные фискальные чеки.

Пока будет существовать упрощенка - будут и схемы.

Я не против ФОПов - а против упрощенки, которая вводилась как временная в бурные 90е. Сейчас это источник коррупционных схем. В тех супермаркетах, куда я хожу - обычные фискальные чеки.Пока будет существовать упрощенка - будут и схемы.Я не против ФОПов - а против упрощенки, которая вводилась как временная в бурные 90е. Сейчас это источник коррупционных схем.

Введение рро не решает проблем, а добавляет к уже имеющимся. Алло, эпицентр, нп, розетка и так на кассовых, и гребут так, как каждый фоп мечтал бы, и его желание введения кассового не остановил бы никто, (уж поверьте),

Правильно полатать имеющиеся дыры вполне возможно, вот только прикормленные депутаты и генералы почему-то против.



пс. улыбает работа пропороховати по легкой дискредитации процесса сэйвфоп. нуну.

возвращаемся к выбору, который каждый должен сделать сам) Введение рро не решает проблем, а добавляет к уже имеющимся. Алло, эпицентр, нп, розетка и так на кассовых, и гребут так, как каждый фоп мечтал бы, и его желание введения кассового не остановил бы никто, (уж поверьте),Правильно полатать имеющиеся дыры вполне возможно, вот только прикормленные депутаты и генералы почему-то против.пс. улыбает работа пропороховати по легкой дискредитации процесса сэйвфоп. нуну.возвращаемся к выбору, который каждый должен сделать сам) Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 2120 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2228 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:24 IgorZ написав: detroytred написав: Ну я извиняюсь, но нервы-то не выдержат))





Это вообще ничто!

А "эдине, що я міг, то поставити задачу" -- єто клоунада от должностного лица. Турчинова.

Не задача ставится (ля-ля тополя), а издаются Указы, в которых конкретные положения, на основании которых НГШ переводит войска на функционирование для боевых действий.



См. пункты 1-7.

И это только то, что очевидно с моим уровнем и написанные на коленке, а если НГШ их раскроет, как положено...



Вот понимаете, почему такое недоверие к аля Турчиновым?

Потому что он нагло и тупо лжёт. Под запись, в эфире. И не краснеет. И повторяет.

Поэтому, когда он заявляет на другую тему, в которой я, допустим, ни бум-бум, то как воспринимать его-то?



З.ы. так где там приказ?

Тыкните-то меня.

Перевод в ПОЛНУЮ боеготовность и разрешение-задача действовать согласно Устава (мирного времени) по применению оружия?! --- )))))

Это называется - денег (приказа) нет, но вы держитесь)))) Ну я извиняюсь, но нервы-то не выдержат))Это вообще ничто!А "эдине, що я міг, то поставити задачу" -- єто клоунада от должностного лица. Турчинова.Не задача ставится (ля-ля тополя), а издаются Указы, в которых конкретные положения, на основании которых НГШ переводит войска на функционирование для боевых действий.См. пункты 1-7.И это только то, что очевидно с моим уровнем и написанные на коленке, а если НГШ их раскроет, как положено...Вот понимаете, почему такое недоверие к аля Турчиновым?Потому что он нагло и тупо лжёт. Под запись, в эфире. И не краснеет. И повторяет.Поэтому, когда он заявляет на другую тему, в которой я, допустим, ни бум-бум, то как воспринимать его-то?З.ы. так где там приказ?Тыкните-то меня.Перевод в ПОЛНУЮ боеготовность и разрешение-задача действовать согласно Устава (мирного времени) по применению оружия?! --- )))))Это называется - денег (приказа) нет, но вы держитесь))))



Все так,но когда захватывали б\ч, корабли ,аэродром ...Здесь чтотоже надо приказ из Киева?Здесть не то что самый младший командир,а солдат и матрос должен стрелять

без всяких приказов .А было? Не было...сдали герои все что можно.. Все так,но когда захватывали б\ч, корабли ,аэродром ...Здесь чтотоже надо приказ из Киева?Здесть не то что самый младший командир,а солдат и матрос должен стрелятьбез всяких приказов .А было? Не было...сдали герои все что можно..

Согласен. Абсолютно.



Но для этого и есть в обязанностях вышестоящего командира -- принять все меры для выполнения подчинёнными задачи, приказов.

Для этого стимулируют:

- обещают командирам частей, бойцам 1000 грн. в день)))))

- квартиры

- звания

- хоть Луну

- сразу деньги перечисляют

- поддержку с материка т.д.

- хоть сами кричат Куля в лоб, так в лоб

- гарантируют неприкосновенность, если зацепят не того.

(Вы хоть знаете, сколько под суд попадало всл, абсолютно законно применивших оружие на посту)





Принуждают:

- первого же комчасти -- под трибунал

- неформальные действия

И т.д.



За окошком реалии, а не совок - и Бресткая крепость))





Ответственности с невыполнивших никто не снимает.

Но ведь они не поют, что сделали всё, что смогли и херои. Не считают себя героями. Сделали выбор в условиях рыночной экономики)))))



Поёт Ту. Он же герой. Речь о нём.

За его фронт работ. Обязанности. Его. Работа. На должности. Высшей.

А промямлить - что я мог им сказать, разрешаю (Уставу), защищайте -- это и блондинка сможет...



Обалденно так бы служить, работать -- солдат не сделал, но должен, а ты развернулся и домой.

Ведь он не сделал-то.

Только за что тогда з-п у командира повыше, чем у солдата? Согласен. Абсолютно.Но для этого и есть в обязанностях вышестоящего командира -- принять все меры для выполнения подчинёнными задачи, приказов.Для этого стимулируют:- обещают командирам частей, бойцам 1000 грн. в день)))))- квартиры- звания- хоть Луну- сразу деньги перечисляют- поддержку с материка т.д.- хоть сами кричат Куля в лоб, так в лоб- гарантируют неприкосновенность, если зацепят не того.(Вы хоть знаете, сколько под суд попадало всл, абсолютно законно применивших оружие на посту)Принуждают:- первого же комчасти -- под трибунал- неформальные действияИ т.д.За окошком реалии, а не совок - и Бресткая крепость))Ответственности с невыполнивших никто не снимает.Но ведь они не поют, что сделали всё, что смогли и херои. Не считают себя героями. Сделали выбор в условиях рыночной экономики)))))Поёт Ту. Он же герой. Речь о нём.За его фронт работ. Обязанности. Его. Работа. На должности. Высшей.А промямлить - что я мог им сказать, разрешаю (Уставу), защищайте -- это и блондинка сможет...Обалденно так бы служить, работать -- солдат не сделал, но должен, а ты развернулся и домой.Ведь он не сделал-то.Только за что тогда з-п у командира повыше, чем у солдата? Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 18 гру, 2020 13:36, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 23428 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1960 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6883688468856886> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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