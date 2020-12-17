Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:Згідний 100%. Тому "наші" вимоги до еліти завишенні.
"Та брєд ви несете. У вас дещо "ватні" погляди." (С) Во всех обществах пересични требуют-ожидают от элит-власти выполнения своих обязанностей-функций, как можно полнее.
Я не знаю "обществ пересичних" де б рейтинг довіри до парламенту був би постійно нижче плінтуса. Де президенти після першого року правління втрачають 1/2 або 2/3 рейтингу, причому постійно, а в кінці правління набирають 5%-15%.
Это никоим образом не мешает гражданам желать полного выполнения обязанностей от властей.
Поэтому и теряют так наши можновладци рейтинги, потому что так мало, как наши, в других странах не делают. Меркель обещает и делает...
Ну а если По обещает продать или Зе обещает отменить для себя кортежи - и не выполняют (даже абсолютно подвластные лично им вещи), то какое ж доверие может быть у граждан уже при реально трудно выполняемых пунктах программы?
Если Трампыч-Байден конкретно указывают почему не делается то-то и то-то, а наши -- абстрактную глупую фигню городят, чтобы не абидеть партнёра или рината и т.д.
То есть не завышенные требования, а заниженное выполнение. Потому что выполнять нет желания. Когда есть, то казино за сутки закрывают, "луценка" сажают, закон о земле принимают, Томос добывают)), тарифы в разы взвинчивают.
Было бы реальное желание -- так горы свернут. Можновладци.
detroytred написав:"Та брєд ви несете. У вас дещо "ватні" погляди." (С) Во всех обществах пересични требуют-ожидают от элит-власти выполнения своих обязанностей-функций, как можно полнее.
Я не знаю "обществ пересичних" де б рейтинг довіри до парламенту був би постійно нижче плінтуса. Де президенти після першого року правління втрачають 1/2 або 2/3 рейтингу, причому постійно, а в кінці правління набирають 5%-15%.
Это никоим образом не мешает гражданам желать полного выполнения обязанностей от властей.
Поэтому и теряют так наши можновладци рейтинги, потому что так мало, как наши, в других странах не делают. Меркель обещает и делает...
Ну а если По обещает продать или Зе обещает отменить для себя кортежи - и не выполняют (даже абсолютно подвластные лично им вещи), то какое ж доверие может быть у граждан уже при реально трудно выполняемых пунктах программы?
Если Трампыч-Байден конкретно указывают почему не делается то-то и то-то, а наши -- абстрактную глупую фигню городят, чтобы не абидеть партнёра или рината и т.д.
То есть не завышенные требования, а заниженное выполнение. Потому что выполнять нет желания. Когда есть, то казино за сутки закрывают, "луценка" сажают, закон о земле принимают, Томос добывают)), тарифы в разы взвинчивают.
Было бы реальное желание -- так горы свернут. Можновладци.
Дещо "странно" порівнювати обіцянки "Трампыч-Байден + Меркель" з українськими президентами. В США + Нім. політичні системи сформовані десятиріччя тому і стабільні вже століттями(я про США). В Україні політична система ще на стадії формування. Якщо ж брати наших "братів", то і Лукашенко і Путін обіцяють не менше ніж По і Зе, але їх рейтинги падають в рази повільніше. Сколько раз Лукашенко обещал зарплату в 500 долларов Вже 16 років "обіцяє" і нічого страшного. І в кінці статті просто шикарна теза: "Хотя её никто и не требует, кстати."
Ще раз: Наші(ваші) вимоги(очікування) до еліти завишенні.
У Лукашенко и Пу не падают рейтинги по причине, что они смогли навязать людям мантру -- никто, кроме них; они лучшие; без них будет только хуже. То есть смогли настолько сманипулировать своим обществом. Благодаря зачистке и притоплении конкурентов.
У нас, как и в штатах-германиях, утопить политконкурентов не получается, трудно, невозможно. Порошенко попытался, получил ЗЕ от олиархов. Янек попытался, получил Майдан от олигархов.
А Лука и Пу сначала зачистили олигархов. В этом разница.
Обратите внимание - эти завышенные, по-Вашему, требования к элитам исходят не только от наших нетаких)) людей, но и от байденов, меркелей, мвф-ов и т.д. Все указывают на иммитацию. Требуют швидше, быстрее и больше.
З.ы. по шикарной тезе. Требуют. Хоть и слабее гораздо, чем у нас. На словах, на кухне)) Но нет возможности реализовать. Наши же олигархи дают людям возможность реализовать -- пнуть обещалкиных и малоделающих. Иметь перспективу, надежду на нового или ушедшего старого, поэтому противится мантре - без пу капец, любой другой хуже.
В этом позитив олигархов. Поэтому у нас прогрессивнее, чем в рашке. Но этого мало относительно америк - германий - польш.
detroytred написав: В этом позитив олигархов. Поэтому у нас прогрессивнее, чем в рашке. Но этого мало относительно америк - германий - польш.
Есть такое мнение, что нынешняя система в Украине это перевернулся система раши. У них у власти силовики,а олигархи (бывший криминалитет) их обслуживает, а в Украине силовики обслуживают бывший криминалитет - олигархов
Но,если так ,канешна, можно сказать - наша система, все же, "прогрессивней"
detroytred написав:IgorZ На истину не претендую. Тем более не обвиняю. В ЗАХВАТЕ Крыма вся вина и ответственность лишь на одном -- на агрессоре, оккупанте рашке. Она захватила, оккупировала.
Мина была заложена Кравчуком, согласившимся на АР Крым - типично сепаратистское образование. Какая еще АР может быть в унитарном государстве? Крым должен был быть украинизирован окончательно и бесповоротно. Чтобы РФ не обижалась - отдать ей Севастополь и милитаризированные окрестности с бухтой, пусть подавится. Даже в Союзе Севас был на особом положении, пусть бы и оставался этаким Гуантанамо.
Анклавами обложились по самое немогу. Мы с агрессором. Мне думается, что произошедшее сложилось наилучшим образом. а.Ведь эти законсервированные территории, променявшиеся за колбасу, колбасой и вернутся.
б. Это упрощает, но пока не решает* задач на пути в ЕС(хочу обратить внимание, что не так географически, как цивилизационно)
пс. решение многим может не понравиться, тут либо оставшимся следует научиться договариваться, либо стать еще меньше. Вилка такова, а выбор пусть каждый сделает сам. А на внешнее пространство ретранслировать режим снежинки заев пластинку ~ Жыве Украина, Восток Украина, Крым Украина, Приднестровье жыве Молдова! И клепать новые правила Игры, средства производства, ну и ракеты с беспилотниками, в основное от болтовни время.
Schmit написав: Ответы на вопросы про потерю Крыма, которые многие тут постоянно поднимают. 10:20, 22:30 про "не було наказу".
Ну я извиняюсь, но нервы-то не выдержат))
Я не знаю, как Вам можно показать, что сигнал (приказ) на приведение в более высокие степени боеготовности, чем постоянная, пусть даже ПОЛНАЯ -- ЭТО ВООБЩЕ НЕ ПИДСТАВА. ПРОСТО ВЫПОЛНЕНИЕ заходів, пусть и с видаЧЕЙ зброї и т.д.
Но это вообще не основание для боевого застосування ЗСУ, ведения боевых действий, в том числе и за пределами вч, и т.д.
Это вообще ничто! А "эдине, що я міг, то поставити задачу" -- єто клоунада от должностного лица. Турчинова. Не задача ставится (ля-ля тополя), а издаются Указы, в которых конкретные положения, на основании которых НГШ переводит войска на функционирование для боевых действий.
См. пункты 1-7. И это только то, что очевидно с моим уровнем и написанные на коленке, а если НГШ их раскроет, как положено...
Вот понимаете, почему такое недоверие к аля Турчиновым? Потому что он нагло и тупо лжёт. Под запись, в эфире. И не краснеет. И повторяет. Поэтому, когда он заявляет на другую тему, в которой я, допустим, ни бум-бум, то как воспринимать его-то?
З.ы. так где там приказ? Тыкните-то меня. Перевод в ПОЛНУЮ боеготовность и разрешение-задача действовать согласно Устава (мирного времени) по применению оружия?! --- ))))) Это называется - денег (приказа) нет, но вы держитесь))))
З.ы. я хотел бы посмотреть, как этот клоун сам бы выполнил сигнал (приведения в боевготовность Полная) по разворачиванию на боевых позициях (а это зачастую выезд за пределы вч) в условиях блокирования части И его мычания в ответ - на стрелять по блокирующим ряженым.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 18 гру, 2020 13:13, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Ну я извиняюсь, но нервы-то не выдержат))
Это вообще ничто! А "эдине, що я міг, то поставити задачу" -- єто клоунада от должностного лица. Турчинова. Не задача ставится (ля-ля тополя), а издаются Указы, в которых конкретные положения, на основании которых НГШ переводит войска на функционирование для боевых действий.
См. пункты 1-7. И это только то, что очевидно с моим уровнем и написанные на коленке, а если НГШ их раскроет, как положено...
Вот понимаете, почему такое недоверие к аля Турчиновым? Потому что он нагло и тупо лжёт. Под запись, в эфире. И не краснеет. И повторяет. Поэтому, когда он заявляет на другую тему, в которой я, допустим, ни бум-бум, то как воспринимать его-то?
З.ы. так где там приказ? Тыкните-то меня. Перевод в ПОЛНУЮ боеготовность и разрешение-задача действовать согласно Устава (мирного времени) по применению оружия?! --- ))))) Это называется - денег (приказа) нет, но вы держитесь))))
Все так,но когда захватывали б\ч, корабли ,аэродром ...Здесь чтотоже надо приказ из Киева?Здесть не то что самый младший командир,а солдат и матрос должен стрелять без всяких приказов .А было? Не было...сдали герои все что можно..
yama написав: Угу. Если бы все нормально платили налоги и не было бы зарплат в конвертах - не нужно было бы никаких запозычень
а вы думаете куда уходит зарпалата из конвертов ? в экономику конечно же в те же супермаркеты. А вот то что в супермаркете дают НЕ фискальные чеки и разбивают товар на два чека как минимум , а в ресторане на 2 чека без алкоголя и на 3 чека с алкоголем . Так что начинать надо не с конвертов , а со схем с ФОПами которые там сегодня протестуют - всех на кассовый Да ФОПам не удобно , но корпорации и монстры типа АЛЛО перестанут уклоняться от налогов
В тех супермаркетах, куда я хожу - обычные фискальные чеки. Пока будет существовать упрощенка - будут и схемы. Я не против ФОПов - а против упрощенки, которая вводилась как временная в бурные 90е. Сейчас это источник коррупционных схем.
Введение рро не решает проблем, а добавляет к уже имеющимся. Алло, эпицентр, нп, розетка и так на кассовых, и гребут так, как каждый фоп мечтал бы, и его желание введения кассового не остановил бы никто, (уж поверьте), Правильно полатать имеющиеся дыры вполне возможно, вот только прикормленные депутаты и генералы почему-то против.
пс. улыбает работа пропороховати по легкой дискредитации процесса сэйвфоп. нуну. возвращаемся к выбору, который каждый должен сделать сам)
detroytred написав:Ну я извиняюсь, но нервы-то не выдержат))
Это вообще ничто! А "эдине, що я міг, то поставити задачу" -- єто клоунада от должностного лица. Турчинова. Не задача ставится (ля-ля тополя), а издаются Указы, в которых конкретные положения, на основании которых НГШ переводит войска на функционирование для боевых действий.
См. пункты 1-7. И это только то, что очевидно с моим уровнем и написанные на коленке, а если НГШ их раскроет, как положено...
Вот понимаете, почему такое недоверие к аля Турчиновым? Потому что он нагло и тупо лжёт. Под запись, в эфире. И не краснеет. И повторяет. Поэтому, когда он заявляет на другую тему, в которой я, допустим, ни бум-бум, то как воспринимать его-то?
З.ы. так где там приказ? Тыкните-то меня. Перевод в ПОЛНУЮ боеготовность и разрешение-задача действовать согласно Устава (мирного времени) по применению оружия?! --- ))))) Это называется - денег (приказа) нет, но вы держитесь))))
Все так,но когда захватывали б\ч, корабли ,аэродром ...Здесь чтотоже надо приказ из Киева?Здесть не то что самый младший командир,а солдат и матрос должен стрелять без всяких приказов .А было? Не было...сдали герои все что можно..
Согласен. Абсолютно.
Но для этого и есть в обязанностях вышестоящего командира -- принять все меры для выполнения подчинёнными задачи, приказов. Для этого стимулируют: - обещают командирам частей, бойцам 1000 грн. в день))))) - квартиры - звания - хоть Луну - сразу деньги перечисляют - поддержку с материка т.д. - хоть сами кричат Куля в лоб, так в лоб - гарантируют неприкосновенность, если зацепят не того. (Вы хоть знаете, сколько под суд попадало всл, абсолютно законно применивших оружие на посту)
Принуждают: - первого же комчасти -- под трибунал - неформальные действия И т.д.
За окошком реалии, а не совок - и Бресткая крепость))
Ответственности с невыполнивших никто не снимает. Но ведь они не поют, что сделали всё, что смогли и херои. Не считают себя героями. Сделали выбор в условиях рыночной экономики)))))
Поёт Ту. Он же герой. Речь о нём. За его фронт работ. Обязанности. Его. Работа. На должности. Высшей. А промямлить - что я мог им сказать, разрешаю (Уставу), защищайте -- это и блондинка сможет...
Обалденно так бы служить, работать -- солдат не сделал, но должен, а ты развернулся и домой. Ведь он не сделал-то. Только за что тогда з-п у командира повыше, чем у солдата?
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 18 гру, 2020 13:36, всього редагувалось 1 раз.