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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6883688468856886>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 09:30

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:
  andrijk777 написав:Згідний 100%.
Тому "наші" вимоги до еліти завишенні.


"Та брєд ви несете. У вас дещо "ватні" погляди." (С)
Во всех обществах пересични требуют-ожидают от элит-власти выполнения своих обязанностей-функций, как можно полнее.

Я не знаю "обществ пересичних" де б рейтинг довіри до парламенту був би постійно нижче плінтуса. Де президенти після першого року правління втрачають 1/2 або 2/3 рейтингу, причому постійно, а в кінці правління набирають 5%-15%.

Это никоим образом не мешает гражданам желать полного выполнения обязанностей от властей.

Поэтому и теряют так наши можновладци рейтинги, потому что так мало, как наши, в других странах не делают.
Меркель обещает и делает...

Ну а если По обещает продать или Зе обещает отменить для себя кортежи - и не выполняют (даже абсолютно подвластные лично им вещи), то какое ж доверие может быть у граждан уже при реально трудно выполняемых пунктах программы?

Если Трампыч-Байден конкретно указывают почему не делается то-то и то-то, а наши -- абстрактную глупую фигню городят, чтобы не абидеть партнёра или рината и т.д.

То есть не завышенные требования, а заниженное выполнение.
Потому что выполнять нет желания.
Когда есть, то казино за сутки закрывают, "луценка" сажают, закон о земле принимают, Томос добывают)), тарифы в разы взвинчивают.

Было бы реальное желание -- так горы свернут. Можновладци.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:32

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:
  detroytred написав:"Та брєд ви несете. У вас дещо "ватні" погляди." (С)
Во всех обществах пересични требуют-ожидают от элит-власти выполнения своих обязанностей-функций, как можно полнее.

Я не знаю "обществ пересичних" де б рейтинг довіри до парламенту був би постійно нижче плінтуса. Де президенти після першого року правління втрачають 1/2 або 2/3 рейтингу, причому постійно, а в кінці правління набирають 5%-15%.

Это никоим образом не мешает гражданам желать полного выполнения обязанностей от властей.

Поэтому и теряют так наши можновладци рейтинги, потому что так мало, как наши, в других странах не делают.
Меркель обещает и делает...

Ну а если По обещает продать или Зе обещает отменить для себя кортежи - и не выполняют (даже абсолютно подвластные лично им вещи), то какое ж доверие может быть у граждан уже при реально трудно выполняемых пунктах программы?

Если Трампыч-Байден конкретно указывают почему не делается то-то и то-то, а наши -- абстрактную глупую фигню городят, чтобы не абидеть партнёра или рината и т.д.

То есть не завышенные требования, а заниженное выполнение.
Потому что выполнять нет желания.
Когда есть, то казино за сутки закрывают, "луценка" сажают, закон о земле принимают, Томос добывают)), тарифы в разы взвинчивают.

Было бы реальное желание -- так горы свернут. Можновладци.

Дещо "странно" порівнювати обіцянки "Трампыч-Байден + Меркель" з українськими президентами. В США + Нім. політичні системи сформовані десятиріччя тому і стабільні вже століттями(я про США). В Україні політична система ще на стадії формування.
Якщо ж брати наших "братів", то і Лукашенко і Путін обіцяють не менше ніж По і Зе, але їх рейтинги падають в рази повільніше.
Сколько раз Лукашенко обещал зарплату в 500 долларов Вже 16 років "обіцяє" і нічого страшного. :D :D І в кінці статті просто шикарна теза: "Хотя её никто и не требует, кстати."

Ще раз:
Наші(ваші) вимоги(очікування) до еліти завишенні.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:54

andrijk777
Можно сравнить с Бальцеровичей и Ко.

У Лукашенко и Пу не падают рейтинги по причине, что они смогли навязать людям мантру -- никто, кроме них; они лучшие; без них будет только хуже. То есть смогли настолько сманипулировать своим обществом.
Благодаря зачистке и притоплении конкурентов.

У нас, как и в штатах-германиях, утопить политконкурентов не получается, трудно, невозможно.
Порошенко попытался, получил ЗЕ от олиархов.
Янек попытался, получил Майдан от олигархов.

А Лука и Пу сначала зачистили олигархов.
В этом разница.

Обратите внимание - эти завышенные, по-Вашему, требования к элитам исходят не только от наших нетаких)) людей, но и от байденов, меркелей, мвф-ов и т.д.
Все указывают на иммитацию. Требуют швидше, быстрее и больше.

З.ы. по шикарной тезе.
Требуют. Хоть и слабее гораздо, чем у нас.
На словах, на кухне))
Но нет возможности реализовать.
Наши же олигархи дают людям возможность реализовать -- пнуть обещалкиных и малоделающих.
Иметь перспективу, надежду на нового или ушедшего старого, поэтому противится мантре - без пу капец, любой другой хуже.

В этом позитив олигархов.
Поэтому у нас прогрессивнее, чем в рашке.
Но этого мало относительно америк - германий - польш.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:14

  detroytred написав:
В этом позитив олигархов.
Поэтому у нас прогрессивнее, чем в рашке.
Но этого мало относительно америк - германий - польш.


Есть такое мнение, что нынешняя система в Украине это перевернулся система раши.
У них у власти силовики,а олигархи (бывший криминалитет) их обслуживает, а в Украине силовики обслуживают бывший криминалитет - олигархов

Но,если так ,канешна, можно сказать - наша система, все же, "прогрессивней" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:42


Ответы на вопросы про потерю Крыма, которые многие тут постоянно поднимают.
10:20, 22:30 про "не було наказу".
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:57

  Starikan написав:
  detroytred написав:IgorZ
На истину не претендую.
Тем более не обвиняю.
В ЗАХВАТЕ Крыма вся вина и ответственность лишь на одном -- на агрессоре, оккупанте рашке.
Она захватила, оккупировала.

Мина была заложена Кравчуком, согласившимся на АР Крым - типично сепаратистское образование.
Какая еще АР может быть в унитарном государстве? Крым должен был быть украинизирован окончательно и бесповоротно.
Чтобы РФ не обижалась - отдать ей Севастополь и милитаризированные окрестности с бухтой, пусть подавится. Даже в Союзе Севас был на особом положении, пусть бы и оставался этаким Гуантанамо.

Анклавами обложились по самое немогу. Мы с агрессором.
Мне думается, что произошедшее сложилось наилучшим образом.
а.Ведь эти законсервированные территории, променявшиеся за колбасу,
колбасой и вернутся.

б. Это упрощает, но пока не решает* задач на пути в ЕС(хочу обратить внимание, что не так географически, как цивилизационно)

пс. решение многим может не понравиться, тут либо оставшимся следует научиться договариваться, либо стать еще меньше. Вилка такова, а выбор пусть каждый сделает сам. А на внешнее пространство ретранслировать режим снежинки заев пластинку ~ Жыве Украина, Восток Украина, Крым Украина, Приднестровье жыве Молдова!
И клепать новые правила Игры, средства производства, ну и ракеты с беспилотниками, в основное от болтовни время.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:02

  Schmit написав:
Ответы на вопросы про потерю Крыма, которые многие тут постоянно поднимают.
10:20, 22:30 про "не було наказу".

Ну я извиняюсь, но нервы-то не выдержат))

Я не знаю, как Вам можно показать, что сигнал (приказ) на приведение в более высокие степени боеготовности, чем постоянная, пусть даже ПОЛНАЯ -- ЭТО ВООБЩЕ НЕ ПИДСТАВА.
ПРОСТО ВЫПОЛНЕНИЕ заходів, пусть и с видаЧЕЙ зброї и т.д.

Но это вообще не основание для боевого застосування ЗСУ, ведения боевых действий, в том числе и за пределами вч, и т.д.

Это вообще ничто!
А "эдине, що я міг, то поставити задачу" -- єто клоунада от должностного лица. Турчинова.
Не задача ставится (ля-ля тополя), а издаются Указы, в которых конкретные положения, на основании которых НГШ переводит войска на функционирование для боевых действий.

См. пункты 1-7.
И это только то, что очевидно с моим уровнем и написанные на коленке, а если НГШ их раскроет, как положено...

Вот понимаете, почему такое недоверие к аля Турчиновым?
Потому что он нагло и тупо лжёт. Под запись, в эфире. И не краснеет. И повторяет.
Поэтому, когда он заявляет на другую тему, в которой я, допустим, ни бум-бум, то как воспринимать его-то?

З.ы. так где там приказ?
Тыкните-то меня.
Перевод в ПОЛНУЮ боеготовность и разрешение-задача действовать согласно Устава (мирного времени) по применению оружия?! --- )))))
Это называется - денег (приказа) нет, но вы держитесь))))

З.ы. я хотел бы посмотреть, как этот клоун сам бы выполнил сигнал (приведения в боевготовность Полная) по разворачиванию на боевых позициях (а это зачастую выезд за пределы вч) в условиях блокирования части И его мычания в ответ - на стрелять по блокирующим ряженым.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 18 гру, 2020 13:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:12

  detroytred написав:Ну я извиняюсь, но нервы-то не выдержат))


Это вообще ничто!
А "эдине, що я міг, то поставити задачу" -- єто клоунада от должностного лица. Турчинова.
Не задача ставится (ля-ля тополя), а издаются Указы, в которых конкретные положения, на основании которых НГШ переводит войска на функционирование для боевых действий.

См. пункты 1-7.
И это только то, что очевидно с моим уровнем и написанные на коленке, а если НГШ их раскроет, как положено...

Вот понимаете, почему такое недоверие к аля Турчиновым?
Потому что он нагло и тупо лжёт. Под запись, в эфире. И не краснеет. И повторяет.
Поэтому, когда он заявляет на другую тему, в которой я, допустим, ни бум-бум, то как воспринимать его-то?

З.ы. так где там приказ?
Тыкните-то меня.
Перевод в ПОЛНУЮ боеготовность и разрешение-задача действовать согласно Устава (мирного времени) по применению оружия?! --- )))))
Это называется - денег (приказа) нет, но вы держитесь))))


Все так,но когда захватывали б\ч, корабли ,аэродром ...Здесь чтотоже надо приказ из Киева?Здесть не то что самый младший командир,а солдат и матрос должен стрелять
без всяких приказов .А было? Не было...сдали герои все что можно..
IgorZ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:17

  Starikan написав:
  yama написав:
Угу.
Если бы все нормально платили налоги и не было бы зарплат в конвертах - не нужно было бы никаких запозычень :wink:

а вы думаете куда уходит зарпалата из конвертов ? в экономику конечно же в те же супермаркеты. А вот то что в супермаркете дают НЕ фискальные чеки и разбивают товар на два чека как минимум , а в ресторане на 2 чека без алкоголя и на 3 чека с алкоголем . Так что начинать надо не с конвертов , а со схем с ФОПами которые там сегодня протестуют - всех на кассовый Да ФОПам не удобно , но корпорации и монстры типа АЛЛО перестанут уклоняться от налогов

В тех супермаркетах, куда я хожу - обычные фискальные чеки.
Пока будет существовать упрощенка - будут и схемы.
Я не против ФОПов - а против упрощенки, которая вводилась как временная в бурные 90е. Сейчас это источник коррупционных схем.

Введение рро не решает проблем, а добавляет к уже имеющимся. Алло, эпицентр, нп, розетка и так на кассовых, и гребут так, как каждый фоп мечтал бы, и его желание введения кассового не остановил бы никто, (уж поверьте),
Правильно полатать имеющиеся дыры вполне возможно, вот только прикормленные депутаты и генералы почему-то против.

пс. улыбает работа пропороховати по легкой дискредитации процесса сэйвфоп. нуну.
возвращаемся к выбору, который каждый должен сделать сам)
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:24

  IgorZ написав:
  detroytred написав:Ну я извиняюсь, но нервы-то не выдержат))


Это вообще ничто!
А "эдине, що я міг, то поставити задачу" -- єто клоунада от должностного лица. Турчинова.
Не задача ставится (ля-ля тополя), а издаются Указы, в которых конкретные положения, на основании которых НГШ переводит войска на функционирование для боевых действий.

См. пункты 1-7.
И это только то, что очевидно с моим уровнем и написанные на коленке, а если НГШ их раскроет, как положено...

Вот понимаете, почему такое недоверие к аля Турчиновым?
Потому что он нагло и тупо лжёт. Под запись, в эфире. И не краснеет. И повторяет.
Поэтому, когда он заявляет на другую тему, в которой я, допустим, ни бум-бум, то как воспринимать его-то?

З.ы. так где там приказ?
Тыкните-то меня.
Перевод в ПОЛНУЮ боеготовность и разрешение-задача действовать согласно Устава (мирного времени) по применению оружия?! --- )))))
Это называется - денег (приказа) нет, но вы держитесь))))


Все так,но когда захватывали б\ч, корабли ,аэродром ...Здесь чтотоже надо приказ из Киева?Здесть не то что самый младший командир,а солдат и матрос должен стрелять
без всяких приказов .А было? Не было...сдали герои все что можно..

Согласен. Абсолютно.

Но для этого и есть в обязанностях вышестоящего командира -- принять все меры для выполнения подчинёнными задачи, приказов.
Для этого стимулируют:
- обещают командирам частей, бойцам 1000 грн. в день)))))
- квартиры
- звания
- хоть Луну
- сразу деньги перечисляют
- поддержку с материка т.д.
- хоть сами кричат Куля в лоб, так в лоб
- гарантируют неприкосновенность, если зацепят не того.
(Вы хоть знаете, сколько под суд попадало всл, абсолютно законно применивших оружие на посту)


Принуждают:
- первого же комчасти -- под трибунал
- неформальные действия
И т.д.

За окошком реалии, а не совок - и Бресткая крепость))


Ответственности с невыполнивших никто не снимает.
Но ведь они не поют, что сделали всё, что смогли и херои. Не считают себя героями. Сделали выбор в условиях рыночной экономики)))))

Поёт Ту. Он же герой. Речь о нём.
За его фронт работ. Обязанности. Его. Работа. На должности. Высшей.
А промямлить - что я мог им сказать, разрешаю (Уставу), защищайте -- это и блондинка сможет...

Обалденно так бы служить, работать -- солдат не сделал, но должен, а ты развернулся и домой.
Ведь он не сделал-то.
Только за что тогда з-п у командира повыше, чем у солдата?
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 18 гру, 2020 13:36, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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