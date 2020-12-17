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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6883688468856886

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:34

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Для этого стимулируют:
- обещают командирам частей, бойцам 1000 грн. в день)))))
- квартиры
- звания
От і вся підноготна військового пенсіонера армії совкового розливу
1 Якби військовий в мирний час отримував дулю і обіцянку що як тільки почнеться війна він відразу все отримає..
2 Якби військовий прослуживший 25 років і ні разу не воювавший йшов не на пенсію а в народне господарство..
То тоді б подібні заявки мали зміст...
А так як в тому анекдоті про пожежника
Всім служба хороша, і спиш багато і пенсія і зарплата...от тільки як пожежа - то хоч звільняйся...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:36

  detroytred написав:
  Schmit написав:
Ответы на вопросы про потерю Крыма, которые многие тут постоянно поднимают.
10:20, 22:30 про "не було наказу".

Не задача ставится (ля-ля тополя), а издаются Указы

Ахаха :D
Еще и лицо такое грозное на заставке, как у кадырыча валуева. 8) Ууууууух, жуть
Указ пусть покажет, или тоже в крымском архиве остался, или сгорел в дебальцево в танке?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:44

  detroytred написав:
За окошком реалии, а не совок - и Бресткая крепость))


Ответственности с невыполнивших никто не снимает.
Но ведь они не поют, что сделали всё, что смогли и херои. Не считают себя героями. Сделали выбор в условиях рыночной экономики)))))

Поёт Ту. Он же герой. Речь о нём.
За его фронт работ. Обязанности. Его. Работа. На должности. Высшей.
А промямлить - что я мог им сказать, разрешаю (Уставу), защищайте -- это и блондинка сможет...

Обалденно так бы служить, работать -- солдат не сделал, но должен, а ты развернулся и домой.
Ведь он не сделал-то.
Только за что тогда з-п у командира повыше, чем у солдата?


Понимаю что не брестская,хотя в реалиях -немного не так ,немцы прошли мимо не сосредотачиваясь.

но все же военные -не рыночники,и другие они "должны быть по воспитанию...офицеры особенно" они же в душе в военные училище не за чистоган поступали,а Родине служить..
а коммерсы это другая стезя и поведение.
IgorZ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:44

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Для этого стимулируют:
- обещают командирам частей, бойцам 1000 грн. в день)))))
- квартиры
- звания
От і вся підноготна військового пенсіонера армії совкового розливу
1 Якби військовий в мирний час отримував дулю і обіцянку що як тільки почнеться війна він відразу все отримає..
2 Якби військовий прослуживший 25 років і ні разу не воювавший йшов не на пенсію а в народне господарство..
То тоді б подібні заявки мали зміст...
А так як в тому анекдоті про пожежника
Всім служба хороша, і спиш багато і пенсія і зарплата...от тільки як пожежа - то хоч звільняйся...

Я ж указываю, что ты ...

Тебе ж сколько раз объясняли, что за боевые действия и т.п. платится отдельно : льготами дополнительными, прибавками к пенсии, дендовльствием, выслуге, льготной очередью на квартиру и т.д.

За просто службу пенсия идёт по выслуге лет. Выслужил годы.
Ты же не захотел в тьмутаракане служить, мотаться по гарнизонам, обучать подчинённых, быть невыездным из-за грифов, и т.д.

И понимаешь, убегающих, как таракаы, по польшам, я военных пенсов не знаю. Есть наверняка, но мало. Что во время службы, что после -- нужен, то отправился бы выполнять обязанности куда отправят. И на воевать. Без проблем.

А вот твои ... целыми сёлами и городами приопутевшими.


Так что ты опять сгенерил хфантазию неуместную.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:50

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:
  andrijk777 написав:Згідний 100%.
Тому "наші" вимоги до еліти завишенні.


"Та брєд ви несете. У вас дещо "ватні" погляди." (С)
Во всех обществах пересични требуют-ожидают от элит-власти выполнения своих обязанностей-функций, как можно полнее.

Я не знаю "обществ пересичних" де б рейтинг довіри до парламенту був би постійно нижче плінтуса. Де президенти після першого року правління втрачають 1/2 або 2/3 рейтингу, причому постійно, а в кінці правління набирають 5%-15%.

Наверное потому, что не выполняют возложенного на них высочайшего доверия песичного. А раз так, то люстрация только на бумаге. А должна быть в головах.
Порулил. Мне не нравится, ~ следующий.
На пальцах
~ все засветившиеся в креслах до, обязаны освободить место для новых соискателей. Сначала в голове у пересичного. Потом в бюллетени.
Важно помнить, что такая возможность еще есть и таких выбороввозможностей никчемно мало в течении одной единственной жизни.
Тиктак.)
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:53

  IgorZ написав:
  detroytred написав:
За окошком реалии, а не совок - и Бресткая крепость))


Ответственности с невыполнивших никто не снимает.
Но ведь они не поют, что сделали всё, что смогли и херои. Не считают себя героями. Сделали выбор в условиях рыночной экономики)))))

Поёт Ту. Он же герой. Речь о нём.
За его фронт работ. Обязанности. Его. Работа. На должности. Высшей.
А промямлить - что я мог им сказать, разрешаю (Уставу), защищайте -- это и блондинка сможет...

Обалденно так бы служить, работать -- солдат не сделал, но должен, а ты развернулся и домой.
Ведь он не сделал-то.
Только за что тогда з-п у командира повыше, чем у солдата?


Понимаю что не брестская,хотя в реалиях -немного не так ,немцы прошли мимо не сосредотачиваясь.

но все же военные -не рыночники,и другие они "должны быть по воспитанию...офицеры особенно" они же в душе в военные училище не за чистоган поступали,а Родине служить..
а коммерсы это другая стезя и поведение.

Так те, кто по призванию, и не зрадили. И отлично служат.

Но извиняюсь, как грит Маруся Зверобий, "таких" мало.
И что?

Поэтому американскому всл платят-обеспечивают, иначе ...

Не будет халявы, что мильенеры будут себе на особняк зарабатывать (Аля наш будивельник), а всл их на халяву защищать.
Нету в рыночном обществе такого количества идейных, по призванию.

В принципе, их бы хватило.
И на халяву (потому что просто интересно, нравится, призвание) они бы служили.
Но проблема --- не поднимают их лифты выше. На самые высокие должности, где они б ленивых и пр. нагибали, заставляли.

Поэтому ПАП сразу сообразил -- 1000 грн. в день и т.д.
Иначе никак.
Призывы не помогут
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:54

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Для этого стимулируют:
- обещают командирам частей, бойцам 1000 грн. в день)))))
- квартиры
- звания
От і вся підноготна військового пенсіонера армії совкового розливу
1 Якби військовий в мирний час отримував дулю і обіцянку що як тільки почнеться війна він відразу все отримає..
2 Якби військовий прослуживший 25 років і ні разу не воювавший йшов не на пенсію а в народне господарство..
То тоді б подібні заявки мали зміст...
А так як в тому анекдоті про пожежника
Всім служба хороша, і спиш багато і пенсія і зарплата...от тільки як пожежа - то хоч звільняйся...
Я ж указываю, что ты ...
Вказувальщих х....
Тобі нагадати ще раз - кому можеш вказувати ,а перед ким висловлювати свою думку з якою можуть і не погодитись і якою можуть підтертись?
  detroytred написав:Тебе ж сколько раз объясняли, что за боевые действия и т.п. платится отдельно : льготами дополнительными, прибавками к пенсии, дендовльствием, выслуге, льготной очередью на квартиру и т.д.

За просто службу пенсия идёт по выслуге лет. Выслужил годы.
Ты же не захотел в тьмутаракане служить, мотаться по гарнизонам, обучать подчинённых, быть невыездным из-за грифов, и т.д.
А що в бойовому наказі на першому місті йде перечислення льгот а тільки потім наказ що робити?
Наприклад я знав, що у випадку коли зроблю 20 стрибків в рік в мене буде рік за півтора...
Але при цьому я не вимагав перед першим стрибком Наказу завіреного Головнокомандуючим що кадровики це зроблять..
Ба більше, я знав, що зробивши всього 19 стрибків - я нічого додатково не отримаю...
  detroytred написав:И понимаешь, убегающих, как таракаы, по польшам, я военных пенсов не знаю. Есть наверняка, но мало. Что во время службы, что после -- нужен, то отправился бы выполнять обязанности куда отправят. И на воевать. Без проблем.
Я бачив 70% дезертирів, серед яких були й кадрові офіцери ( як я розумію тих самих 70% по відношенню до кадрових)
Тому військові пенсіонери втікаючі в Польщу - це на порядки менше зло ніж кадрові дезертири.

Ти й далі будеш захищати дезертирів?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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