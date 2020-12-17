|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:34
detroytred написав:
Для этого стимулируют:
- обещают командирам частей, бойцам 1000 грн. в день)))))
- квартиры
- звания
От і вся підноготна військового пенсіонера армії совкового розливу
1 Якби військовий в мирний час отримував дулю і обіцянку що як тільки почнеться війна він відразу все отримає..
2 Якби військовий прослуживший 25 років і ні разу не воювавший йшов не на пенсію а в народне господарство..
То тоді б подібні заявки мали зміст...
А так як в тому анекдоті про пожежникаВсім служба хороша, і спиш багато і пенсія і зарплата...от тільки як пожежа - то хоч звільняйся...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 23647
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 193 раз.
- Подякували: 2476 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:36
detroytred написав: Schmit написав:
Ответы на вопросы про потерю Крыма, которые многие тут постоянно поднимают.
10:20, 22:30 про "не було наказу".
Не задача ставится (ля-ля тополя), а издаются Указы
Ахаха
Еще и лицо такое грозное на заставке, как у кадырыча валуева.
Ууууууух, жуть
Указ пусть покажет, или тоже в крымском архиве остался, или сгорел в дебальцево в танке?
Мы порохоботы - Сила (с yarg
-
bevzaalex
-
-
- Повідомлень: 2120
- З нами з: 28.09.09
- Подякував: 2228 раз.
- Подякували: 187 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:44
detroytred написав:
За окошком реалии, а не совок - и Бресткая крепость))
Ответственности с невыполнивших никто не снимает.
Но ведь они не поют, что сделали всё, что смогли и херои. Не считают себя героями. Сделали выбор в условиях рыночной экономики)))))
Поёт Ту. Он же герой. Речь о нём.
За его фронт работ. Обязанности. Его. Работа. На должности. Высшей.
А промямлить - что я мог им сказать, разрешаю (Уставу), защищайте -- это и блондинка сможет...
Обалденно так бы служить, работать -- солдат не сделал, но должен, а ты развернулся и домой.
Ведь он не сделал-то.
Только за что тогда з-п у командира повыше, чем у солдата?
Понимаю что не брестская,хотя в реалиях -немного не так ,немцы прошли мимо не сосредотачиваясь.
но все же военные -не рыночники,и другие они "должны быть по воспитанию...офицеры особенно" они же в душе в военные училище не за чистоган поступали,а Родине служить..
а коммерсы это другая стезя и поведение.
-
IgorZ
-
-
- Повідомлень: 17
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:44
budivelnik написав: detroytred написав:
Для этого стимулируют:
- обещают командирам частей, бойцам 1000 грн. в день)))))
- квартиры
- звания
От і вся підноготна військового пенсіонера армії совкового розливу
1 Якби військовий в мирний час отримував дулю і обіцянку що як тільки почнеться війна він відразу все отримає..
2 Якби військовий прослуживший 25 років і ні разу не воювавший йшов не на пенсію а в народне господарство..
То тоді б подібні заявки мали зміст...
А так як в тому анекдоті про пожежникаВсім служба хороша, і спиш багато і пенсія і зарплата...от тільки як пожежа - то хоч звільняйся...
Я ж указываю, что ты ...
Тебе ж сколько раз объясняли, что за боевые действия и т.п. платится отдельно : льготами дополнительными, прибавками к пенсии, дендовльствием, выслуге, льготной очередью на квартиру и т.д.
За просто службу пенсия идёт по выслуге лет. Выслужил годы.
Ты же не захотел в тьмутаракане служить, мотаться по гарнизонам, обучать подчинённых, быть невыездным из-за грифов, и т.д.
И понимаешь, убегающих, как таракаы, по польшам, я военных пенсов не знаю. Есть наверняка, но мало. Что во время службы, что после -- нужен, то отправился бы выполнять обязанности куда отправят. И на воевать. Без проблем.
А вот твои ... целыми сёлами и городами приопутевшими.
Так что ты опять сгенерил хфантазию неуместную.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 23428
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1960 раз.
- Подякували: 3199 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:50
andrijk777 написав: detroytred написав: andrijk777 написав:
Згідний 100%.
Тому "наші" вимоги до еліти завишенні.
"Та брєд ви несете. У вас дещо "ватні" погляди." (С)
Во всех обществах пересични требуют-ожидают от элит-власти выполнения своих обязанностей-функций, как можно полнее.
Я не знаю "обществ пересичних" де б рейтинг довіри до парламенту був би постійно нижче плінтуса. Де президенти після першого року правління втрачають 1/2 або 2/3 рейтингу, причому постійно, а в кінці правління набирають 5%-15%.
Наверное потому, что не выполняют возложенного на них высочайшего доверия песичного. А раз так, то люстрация только на бумаге. А должна быть в головах.
Порулил. Мне не нравится, ~ следующий.
На пальцах
~ все засветившиеся в креслах до, обязаны освободить место для новых соискателей. Сначала в голове у пересичного. Потом в бюллетени.
Важно помнить, что такая возможность еще есть и таких выбороввозможностей никчемно мало в течении одной единственной жизни.
Тиктак.)
Мы порохоботы - Сила (с yarg
-
bevzaalex
-
-
- Повідомлень: 2120
- З нами з: 28.09.09
- Подякував: 2228 раз.
- Подякували: 187 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:53
IgorZ написав: detroytred написав:
За окошком реалии, а не совок - и Бресткая крепость))
Ответственности с невыполнивших никто не снимает.
Но ведь они не поют, что сделали всё, что смогли и херои. Не считают себя героями. Сделали выбор в условиях рыночной экономики)))))
Поёт Ту. Он же герой. Речь о нём.
За его фронт работ. Обязанности. Его. Работа. На должности. Высшей.
А промямлить - что я мог им сказать, разрешаю (Уставу), защищайте -- это и блондинка сможет...
Обалденно так бы служить, работать -- солдат не сделал, но должен, а ты развернулся и домой.
Ведь он не сделал-то.
Только за что тогда з-п у командира повыше, чем у солдата?
Понимаю что не брестская,хотя в реалиях -немного не так ,немцы прошли мимо не сосредотачиваясь.
но все же военные -не рыночники,и другие они "должны быть по воспитанию...офицеры особенно" они же в душе в военные училище не за чистоган поступали,а Родине служить..
а коммерсы это другая стезя и поведение.
Так те, кто по призванию, и не зрадили. И отлично служат.
Но извиняюсь, как грит Маруся Зверобий, "таких" мало.
И что?
Поэтому американскому всл платят-обеспечивают, иначе ...
Не будет халявы, что мильенеры будут себе на особняк зарабатывать (Аля наш будивельник), а всл их на халяву защищать.
Нету в рыночном обществе такого количества идейных, по призванию.
В принципе, их бы хватило.
И на халяву (потому что просто интересно, нравится, призвание) они бы служили.
Но проблема --- не поднимают их лифты выше. На самые высокие должности, где они б ленивых и пр. нагибали, заставляли.
Поэтому ПАП сразу сообразил -- 1000 грн. в день и т.д.
Иначе никак.
Призывы не помогут
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 23428
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1960 раз.
- Подякували: 3199 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:54
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Для этого стимулируют:
- обещают командирам частей, бойцам 1000 грн. в день)))))
- квартиры
- звания
От і вся підноготна військового пенсіонера армії совкового розливу
1 Якби військовий в мирний час отримував дулю і обіцянку що як тільки почнеться війна він відразу все отримає..
2 Якби військовий прослуживший 25 років і ні разу не воювавший йшов не на пенсію а в народне господарство..
То тоді б подібні заявки мали зміст...
А так як в тому анекдоті про пожежникаВсім служба хороша, і спиш багато і пенсія і зарплата...от тільки як пожежа - то хоч звільняйся...
Я ж указываю, что ты ...
Вказувальщих х....
Тобі нагадати ще раз - кому можеш вказувати ,а перед ким висловлювати свою думку з якою можуть і не погодитись і якою можуть підтертись?
detroytred написав:
Тебе ж сколько раз объясняли, что за боевые действия и т.п. платится отдельно : льготами дополнительными, прибавками к пенсии, дендовльствием, выслуге, льготной очередью на квартиру и т.д.
За просто службу пенсия идёт по выслуге лет. Выслужил годы.
Ты же не захотел в тьмутаракане служить, мотаться по гарнизонам, обучать подчинённых, быть невыездным из-за грифов, и т.д.
А що в бойовому наказі на першому місті йде перечислення льгот а тільки потім наказ що робити?
Наприклад я знав, що у випадку коли зроблю 20 стрибків в рік в мене буде рік за півтора...
Але при цьому я не вимагав перед першим стрибком Наказу завіреного Головнокомандуючим що кадровики це зроблять..
Ба більше, я знав, що зробивши всього 19 стрибків - я нічого додатково не отримаю...
detroytred написав:
И понимаешь, убегающих, как таракаы, по польшам, я военных пенсов не знаю. Есть наверняка, но мало. Что во время службы, что после -- нужен, то отправился бы выполнять обязанности куда отправят. И на воевать. Без проблем.
Я бачив 70% дезертирів, серед яких були й кадрові офіцери ( як я розумію тих самих 70% по відношенню до кадрових)
Тому військові пенсіонери втікаючі в Польщу - це на порядки менше зло ніж кадрові дезертири.
Ти й далі будеш захищати дезертирів?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 23647
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 193 раз.
- Подякували: 2476 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: bevzaalex
і 2 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|