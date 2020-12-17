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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6883688468856886 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:34 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Для этого стимулируют:

- обещают командирам частей, бойцам 1000 грн. в день)))))

- квартиры

- звания Для этого стимулируют:- обещают командирам частей, бойцам 1000 грн. в день)))))- квартиры- звания От і вся підноготна військового пенсіонера армії совкового розливу

1 Якби військовий в мирний час отримував дулю і обіцянку що як тільки почнеться війна він відразу все отримає..

2 Якби військовий прослуживший 25 років і ні разу не воювавший йшов не на пенсію а в народне господарство..

То тоді б подібні заявки мали зміст...

А так як в тому анекдоті про пожежника

Всім служба хороша, і спиш багато і пенсія і зарплата...от тільки як пожежа - то хоч звільняйся... От і вся підноготна військового пенсіонера армії совкового розливу1 Якби військовий в мирний час отримував дулю і обіцянку що як тільки почнеться війна він відразу все отримає..2 Якби військовий прослуживший 25 років і ні разу не воювавший йшов не на пенсію а в народне господарство..То тоді б подібні заявки мали зміст...А так як в тому анекдоті про пожежника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23647 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2476 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:36 detroytred написав: Schmit написав:

Ответы на вопросы про потерю Крыма, которые многие тут постоянно поднимают.

10:20, 22:30 про "не було наказу". Ответы на вопросы про потерю Крыма, которые многие тут постоянно поднимают.10:20, 22:30 про "не було наказу".

Не задача ставится (ля-ля тополя), а издаются Указы Не задача ставится (ля-ля тополя), а издаются Указы

Ахаха

Еще и лицо такое грозное на заставке, как у кадырыча валуева. Ууууууух, жуть

Указ пусть покажет, или тоже в крымском архиве остался, или сгорел в дебальцево в танке? АхахаЕще и лицо такое грозное на заставке, как у кадырыча валуева.Ууууууух, жутьУказ пусть покажет, или тоже в крымском архиве остался, или сгорел в дебальцево в танке? Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 2120 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2228 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:44 detroytred написав:

За окошком реалии, а не совок - и Бресткая крепость))





Ответственности с невыполнивших никто не снимает.

Но ведь они не поют, что сделали всё, что смогли и херои. Не считают себя героями. Сделали выбор в условиях рыночной экономики)))))



Поёт Ту. Он же герой. Речь о нём.

За его фронт работ. Обязанности. Его. Работа. На должности. Высшей.

А промямлить - что я мог им сказать, разрешаю (Уставу), защищайте -- это и блондинка сможет...



Обалденно так бы служить, работать -- солдат не сделал, но должен, а ты развернулся и домой.

Ведь он не сделал-то.

Только за что тогда з-п у командира повыше, чем у солдата? За окошком реалии, а не совок - и Бресткая крепость))Ответственности с невыполнивших никто не снимает.Но ведь они не поют, что сделали всё, что смогли и херои. Не считают себя героями. Сделали выбор в условиях рыночной экономики)))))Поёт Ту. Он же герой. Речь о нём.За его фронт работ. Обязанности. Его. Работа. На должности. Высшей.А промямлить - что я мог им сказать, разрешаю (Уставу), защищайте -- это и блондинка сможет...Обалденно так бы служить, работать -- солдат не сделал, но должен, а ты развернулся и домой.Ведь он не сделал-то.Только за что тогда з-п у командира повыше, чем у солдата?



Понимаю что не брестская,хотя в реалиях -немного не так ,немцы прошли мимо не сосредотачиваясь.



но все же военные -не рыночники,и другие они "должны быть по воспитанию...офицеры особенно" они же в душе в военные училище не за чистоган поступали,а Родине служить..

а коммерсы это другая стезя и поведение. Понимаю что не брестская,хотя в реалиях -немного не так ,немцы прошли мимо не сосредотачиваясь.но все же военные -не рыночники,и другие они "должны быть по воспитанию...офицеры особенно" они же в душе в военные училище не за чистоган поступали,а Родине служить..а коммерсы это другая стезя и поведение. IgorZ Повідомлень: 17 З нами з: 14.12.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:44 budivelnik написав: detroytred написав: Для этого стимулируют:

- обещают командирам частей, бойцам 1000 грн. в день)))))

- квартиры

- звания Для этого стимулируют:- обещают командирам частей, бойцам 1000 грн. в день)))))- квартиры- звания От і вся підноготна військового пенсіонера армії совкового розливу

1 Якби військовий в мирний час отримував дулю і обіцянку що як тільки почнеться війна він відразу все отримає..

2 Якби військовий прослуживший 25 років і ні разу не воювавший йшов не на пенсію а в народне господарство..

То тоді б подібні заявки мали зміст...

А так як в тому анекдоті про пожежника

Всім служба хороша, і спиш багато і пенсія і зарплата...от тільки як пожежа - то хоч звільняйся... От і вся підноготна військового пенсіонера армії совкового розливу1 Якби військовий в мирний час отримував дулю і обіцянку що як тільки почнеться війна він відразу все отримає..2 Якби військовий прослуживший 25 років і ні разу не воювавший йшов не на пенсію а в народне господарство..То тоді б подібні заявки мали зміст...А так як в тому анекдоті про пожежника

Я ж указываю, что ты ...



Тебе ж сколько раз объясняли, что за боевые действия и т.п. платится отдельно : льготами дополнительными, прибавками к пенсии, дендовльствием, выслуге, льготной очередью на квартиру и т.д.



За просто службу пенсия идёт по выслуге лет. Выслужил годы.

Ты же не захотел в тьмутаракане служить, мотаться по гарнизонам, обучать подчинённых, быть невыездным из-за грифов, и т.д.



И понимаешь, убегающих, как таракаы, по польшам, я военных пенсов не знаю. Есть наверняка, но мало. Что во время службы, что после -- нужен, то отправился бы выполнять обязанности куда отправят. И на воевать. Без проблем.



А вот твои ... целыми сёлами и городами приопутевшими.





Так что ты опять сгенерил хфантазию неуместную. Я ж указываю, что ты ...Тебе ж сколько раз объясняли, что за боевые действия и т.п. платится отдельно : льготами дополнительными, прибавками к пенсии, дендовльствием, выслуге, льготной очередью на квартиру и т.д.За просто службу пенсия идёт по выслуге лет. Выслужил годы.Ты же не захотел в тьмутаракане служить, мотаться по гарнизонам, обучать подчинённых, быть невыездным из-за грифов, и т.д.И понимаешь, убегающих, как таракаы, по польшам, я военных пенсов не знаю. Есть наверняка, но мало. Что во время службы, что после -- нужен, то отправился бы выполнять обязанности куда отправят. И на воевать. Без проблем.А вот твои ... целыми сёлами и городами приопутевшими.Так что ты опять сгенерил хфантазию неуместную. detroytred

Повідомлень: 23428 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1960 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:50 andrijk777 написав: detroytred написав: andrijk777 написав: Згідний 100%.

Тому "наші" вимоги до еліти завишенні. Згідний 100%.Тому "наші" вимоги до еліти завишенні.



"Та брєд ви несете. У вас дещо "ватні" погляди." (С)

Во всех обществах пересични требуют-ожидают от элит-власти выполнения своих обязанностей-функций, как можно полнее. "Та брєд ви несете. У вас дещо "ватні" погляди." (С)Во всех обществах пересични требуют-ожидают от элит-власти выполнения своих обязанностей-функций, как можно полнее.

Я не знаю "обществ пересичних" де б рейтинг довіри до парламенту був би постійно нижче плінтуса. Де президенти після першого року правління втрачають 1/2 або 2/3 рейтингу, причому постійно, а в кінці правління набирають 5%-15%. Я не знаю "обществ пересичних" де б рейтинг довіри до парламенту був би постійно нижче плінтуса. Де президенти після першого року правління втрачають 1/2 або 2/3 рейтингу, причому постійно, а в кінці правління набирають 5%-15%.

Наверное потому, что не выполняют возложенного на них высочайшего доверия песичного. А раз так, то люстрация только на бумаге. А должна быть в головах.

Порулил. Мне не нравится, ~ следующий.

На пальцах

~ все засветившиеся в креслах до, обязаны освободить место для новых соискателей. Сначала в голове у пересичного. Потом в бюллетени.

Важно помнить, что такая возможность еще есть и таких выбороввозможностей никчемно мало в течении одной единственной жизни.

Тиктак.) Наверное потому, что не выполняют возложенного на них высочайшего доверия песичного. А раз так, то люстрация только на бумаге. А должна быть в головах.Порулил. Мне не нравится, ~ следующий.На пальцах~ все засветившиеся в креслах до, обязаны освободить место для новых соискателей. Сначала в голове у пересичного. Потом в бюллетени.Важно помнить, что такая возможность еще есть и таких выбороввозможностей никчемно мало в течении одной единственной жизни.Тиктак.) Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 2120 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2228 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:53 IgorZ написав: detroytred написав:

За окошком реалии, а не совок - и Бресткая крепость))





Ответственности с невыполнивших никто не снимает.

Но ведь они не поют, что сделали всё, что смогли и херои. Не считают себя героями. Сделали выбор в условиях рыночной экономики)))))



Поёт Ту. Он же герой. Речь о нём.

За его фронт работ. Обязанности. Его. Работа. На должности. Высшей.

А промямлить - что я мог им сказать, разрешаю (Уставу), защищайте -- это и блондинка сможет...



Обалденно так бы служить, работать -- солдат не сделал, но должен, а ты развернулся и домой.

Ведь он не сделал-то.

Только за что тогда з-п у командира повыше, чем у солдата? За окошком реалии, а не совок - и Бресткая крепость))Ответственности с невыполнивших никто не снимает.Но ведь они не поют, что сделали всё, что смогли и херои. Не считают себя героями. Сделали выбор в условиях рыночной экономики)))))Поёт Ту. Он же герой. Речь о нём.За его фронт работ. Обязанности. Его. Работа. На должности. Высшей.А промямлить - что я мог им сказать, разрешаю (Уставу), защищайте -- это и блондинка сможет...Обалденно так бы служить, работать -- солдат не сделал, но должен, а ты развернулся и домой.Ведь он не сделал-то.Только за что тогда з-п у командира повыше, чем у солдата?



Понимаю что не брестская,хотя в реалиях -немного не так ,немцы прошли мимо не сосредотачиваясь.



но все же военные -не рыночники,и другие они "должны быть по воспитанию...офицеры особенно" они же в душе в военные училище не за чистоган поступали,а Родине служить..

а коммерсы это другая стезя и поведение. Понимаю что не брестская,хотя в реалиях -немного не так ,немцы прошли мимо не сосредотачиваясь.но все же военные -не рыночники,и другие они "должны быть по воспитанию...офицеры особенно" они же в душе в военные училище не за чистоган поступали,а Родине служить..а коммерсы это другая стезя и поведение.

Так те, кто по призванию, и не зрадили. И отлично служат.



Но извиняюсь, как грит Маруся Зверобий, "таких" мало.

И что?



Поэтому американскому всл платят-обеспечивают, иначе ...



Не будет халявы, что мильенеры будут себе на особняк зарабатывать (Аля наш будивельник), а всл их на халяву защищать.

Нету в рыночном обществе такого количества идейных, по призванию.



В принципе, их бы хватило.

И на халяву (потому что просто интересно, нравится, призвание) они бы служили.

Но проблема --- не поднимают их лифты выше. На самые высокие должности, где они б ленивых и пр. нагибали, заставляли.



Поэтому ПАП сразу сообразил -- 1000 грн. в день и т.д.

Иначе никак.

Призывы не помогут Так те, кто по призванию, и не зрадили. И отлично служат.Но извиняюсь, как грит Маруся Зверобий, "таких" мало.И что?Поэтому американскому всл платят-обеспечивают, иначе ...Не будет халявы, что мильенеры будут себе на особняк зарабатывать (Аля наш будивельник), а всл их на халяву защищать.Нету в рыночном обществе такого количества идейных, по призванию.В принципе, их бы хватило.И на халяву (потому что просто интересно, нравится, призвание) они бы служили.Но проблема --- не поднимают их лифты выше. На самые высокие должности, где они б ленивых и пр. нагибали, заставляли.Поэтому ПАП сразу сообразил -- 1000 грн. в день и т.д.Иначе никак.Призывы не помогут detroytred

Повідомлень: 23428 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1960 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:54 detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: Для этого стимулируют:

- обещают командирам частей, бойцам 1000 грн. в день)))))

- квартиры

- звания Для этого стимулируют:- обещают командирам частей, бойцам 1000 грн. в день)))))- квартиры- звания От і вся підноготна військового пенсіонера армії совкового розливу

1 Якби військовий в мирний час отримував дулю і обіцянку що як тільки почнеться війна він відразу все отримає..

2 Якби військовий прослуживший 25 років і ні разу не воювавший йшов не на пенсію а в народне господарство..

То тоді б подібні заявки мали зміст...

А так як в тому анекдоті про пожежника

Всім служба хороша, і спиш багато і пенсія і зарплата...от тільки як пожежа - то хоч звільняйся... От і вся підноготна військового пенсіонера армії совкового розливу1 Якби військовий в мирний час отримував дулю і обіцянку що як тільки почнеться війна він відразу все отримає..2 Якби військовий прослуживший 25 років і ні разу не воювавший йшов не на пенсію а в народне господарство..То тоді б подібні заявки мали зміст...А так як в тому анекдоті про пожежника Я ж указываю, что ты ... Я ж указываю, что ты ... Вказувальщих х....

Тобі нагадати ще раз - кому можеш вказувати ,а перед ким висловлювати свою думку з якою можуть і не погодитись і якою можуть підтертись?

detroytred написав: Тебе ж сколько раз объясняли, что за боевые действия и т.п. платится отдельно : льготами дополнительными, прибавками к пенсии, дендовльствием, выслуге, льготной очередью на квартиру и т.д.



За просто службу пенсия идёт по выслуге лет. Выслужил годы.

Ты же не захотел в тьмутаракане служить, мотаться по гарнизонам, обучать подчинённых, быть невыездным из-за грифов, и т.д. Тебе ж сколько раз объясняли, что за боевые действия и т.п. платится отдельно : льготами дополнительными, прибавками к пенсии, дендовльствием, выслуге, льготной очередью на квартиру и т.д.За просто службу пенсия идёт по выслуге лет. Выслужил годы.Ты же не захотел в тьмутаракане служить, мотаться по гарнизонам, обучать подчинённых, быть невыездным из-за грифов, и т.д. А що в бойовому наказі на першому місті йде перечислення льгот а тільки потім наказ що робити?

Наприклад я знав, що у випадку коли зроблю 20 стрибків в рік в мене буде рік за півтора...

Але при цьому я не вимагав перед першим стрибком Наказу завіреного Головнокомандуючим що кадровики це зроблять..

Ба більше, я знав, що зробивши всього 19 стрибків - я нічого додатково не отримаю...

detroytred написав: И понимаешь, убегающих, как таракаы, по польшам, я военных пенсов не знаю. Есть наверняка, но мало. Что во время службы, что после -- нужен, то отправился бы выполнять обязанности куда отправят. И на воевать. Без проблем. И понимаешь, убегающих, как таракаы, по польшам, я военных пенсов не знаю. Есть наверняка, но мало. Что во время службы, что после -- нужен, то отправился бы выполнять обязанности куда отправят. И на воевать. Без проблем. Я бачив 70% дезертирів, серед яких були й кадрові офіцери ( як я розумію тих самих 70% по відношенню до кадрових)

Тому військові пенсіонери втікаючі в Польщу - це на порядки менше зло ніж кадрові дезертири.



Ти й далі будеш захищати дезертирів? Вказувальщих х....Тобі нагадати ще раз - кому можеш вказувати ,а перед ким висловлювати свою думку з якою можуть і не погодитись і якою можуть підтертись?А що в бойовому наказі на першому місті йде перечислення льгот а тільки потім наказ що робити?Наприклад я знав, що у випадку коли зроблю 20 стрибків в рік в мене буде рік за півтора...Але при цьому я не вимагав перед першим стрибком Наказу завіреного Головнокомандуючим що кадровики це зроблять..Ба більше, я знав, що зробивши всього 19 стрибків - я нічого додатково не отримаю...Я бачив 70% дезертирів, серед яких були й кадрові офіцери ( як я розумію тих самих 70% по відношенню до кадрових)Тому військові пенсіонери втікаючі в Польщу - це на порядки менше зло ніж кадрові дезертири.Ти й далі будеш захищати дезертирів? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23647 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2476 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6883688468856886 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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