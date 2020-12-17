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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:09

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Указывал тебе и таким, как ты, и буду))
Їжачки плакали ,кололись - але жерли кактус...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:15

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Не будет халявы, что мильенеры будут себе на особняк зарабатывать (Аля наш будивельник), а всл их на халяву защищать.
А давай на пальцях розкладемо халяву...
1 Будівельник за останні пять років сплатив 1,8 млн грн податків
2 За цих самих пять років Будівельник став багатшим на 1 млн грн
3 Давай порівняємо
Будівельник 27років стажу-дохід25000 грн в місяць-податки 30000грн в місяць
Офіцер 27 років стажу(мін майор)-дохід 30000 грн в місяць - податки нуль , бо і його дохід і його податки йшли з відрахувань будівельника..

То хто тепер виглядає халявщиком?
ПС
Я не порівнюю себе з тими сьогоднішніми офіцерами ,які будучи успішними підприємцями пішли в 2014 войювати і які зупинивши москальську заразу в 2016 - повернулись до своїх бізнесів..вони самі заробили не тільки на своє утримання...

Ты учись-учись логике.
У тебя всл только просто получает доход, не оказывая услугу (не продавая свой товара - услугу. Государству).
Ну начисляли государство всл-му больше и вычитали налоги, чтобы на руки 30 тыс.
И что??!!

Не нужна эта услуга?
Не удовлетворяет качество?
Тебя?!))))))
Так претензии к государству, оно распоряжается твоими налогами, заказывает и контролирует качество.

Так что плати и сопи))

Твою и сегодняшнего офицера ересь, о том, что его ничему не учили, я уже слышал.
Сами научились летать и обслуживать технику.
С нуля.
Раз и Нова)) армия. Нові офицеры-захисники. Из успешных предпринимателей летают, проводят регламенты, ремонты, подготовки.

Слухай мифы турчиновых больше.
И себя))
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:15

  bevzaalex написав:
  detroytred написав:
  Schmit написав:
Ответы на вопросы про потерю Крыма, которые многие тут постоянно поднимают.
10:20, 22:30 про "не було наказу".

Не задача ставится (ля-ля тополя), а издаются Указы

Ахаха :D
Еще и лицо такое грозное на заставке, как у кадырыча валуева. 8) Ууууууух, жуть
Указ пусть покажет, или тоже в крымском архиве остался, или сгорел в дебальцево в танке?

Какой именно указ? Наверно выполнять устав?
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:17

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Указывал тебе и таким, как ты, и буду))
Їжачки плакали ,кололись - але жерли кактус...

Сам себя не похвалишь (оппоненту прифантазируешь глупый негатив), никто не похвалит.

Этот демагогический прием ты часто используешь.
Глупо ведь.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:22

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Указывал тебе и таким, как ты, и буду))
Їжачки плакали ,кололись - але жерли кактус...

Сам себя не похвалишь (оппоненту прифантазируешь глупый негатив), никто не похвалит.
Этот демагогический прием ты часто используешь.
Глупо ведь.
Тільки їжачки не реагують на нормальні зауваження
А їжачки в квадраті - умудряються ще й не робити з цього висновків.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:23

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Так что плати и сопи))
А хамовиті їжачки ,ще й плюють в колодязь з якого пють їх дітки...
Чи твої нащадки не кадрові військові?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:23

  Schmit написав:
  bevzaalex написав:
  detroytred"[quote="5124497:Schmit написав:
Ответы на вопросы про потерю Крыма, которые многие тут постоянно поднимают.
10:20, 22:30 про "не було наказу".

Не задача ставится (ля-ля тополя), а издаются Указы

Ахаха :D
Еще и лицо такое грозное на заставке, как у кадырыча валуева. 8) Ууууууух, жуть
Указ пусть покажет, или тоже в крымском архиве остался, или сгорел в дебальцево в танке?

Какой именно указ? Наверно выполнять устав?[/quote]
Ага))
Ну приведите в Полную в тех условиях.
Или действуйте по Уставу, когда Турчинов на даже устный вопрос о стрелять по ряженым --- молчит.

По Уставу и на Майдане могли бы менты действовать при угрозе жизни и здоровью сотрудника. В более благоприятных для себя условиях.
Чего ж не требовали-то от них?
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:25

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:По Уставу и на Майдане могли бы менты действовать при угрозе жизни и здоровью сотрудника. В более благоприятных для себя условиях.
Чего ж не требовали-то от них?
Так менти і діяли - Сотня загиблих + неясно скільки в навколишніх лісах прикопаних...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:29

  budivelnik написав:
  detroytred"[quote="5124642:budivelnik написав:
  detroytred написав:Указывал тебе и таким, как ты, и буду))
Їжачки плакали ,кололись - але жерли кактус...

Сам себя не похвалишь (оппоненту прифантазируешь глупый негатив), никто не похвалит.
Этот демагогический прием ты часто используешь.
Глупо ведь.
Тільки їжачки не реагують на нормальні зауваження
А їжачки в квадраті - умудряються ще й не робити з цього висновків.[/quote]
_____________________________
Їжачки, коні ...)))

Кстати, ты уже два раза уклонился от ответа на вопрос:
Син-то в Крым поехал бы служить (ездил бы проведовал, подкармливал и пр. Ведь твои налоги так хорошо обеспечивали армию) или даже под домом не соизволил (на выходных дома, пирожки, да и ты б отреагировал бы сразу, если в кочегарку засунули, гробить лёгкие)?
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:33

  budivelnik написав:
  detroytred написав:По Уставу и на Майдане могли бы менты действовать при угрозе жизни и здоровью сотрудника. В более благоприятных для себя условиях.
Чего ж не требовали-то от них?
Так менти і діяли - Сотня загиблих + неясно скільки в навколишніх лісах прикопаних...

Действовала только группа. Спец. группа. Пару-тройку. Посчитай %))))))))
Процентов 99 оружия не применяли при летящих бутылках и пр.

Ну считай, что и всл в Крыму дияли.
Оборонялись, защищали.
Какие претензии-то.
detroytred
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