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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:09
detroytred написав:
Указывал тебе и таким, как ты, и буду))
Їжачки плакали ,кололись - але жерли кактус...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:15
budivelnik написав: detroytred написав:
Не будет халявы, что мильенеры будут себе на особняк зарабатывать (Аля наш будивельник), а всл их на халяву защищать.
А давай на пальцях розкладемо халяву...
1 Будівельник за останні пять років сплатив 1,8 млн грн податків
2 За цих самих пять років Будівельник став багатшим на 1 млн грн
3 Давай порівняємо
Будівельник 27років стажу-дохід25000 грн в місяць-податки 30000грн в місяць
Офіцер 27 років стажу(мін майор)-дохід 30000 грн в місяць - податки нуль , бо і його дохід і його податки йшли з відрахувань будівельника..
То хто тепер виглядає халявщиком?
ПС
Я не порівнюю себе з тими сьогоднішніми офіцерами ,які будучи успішними підприємцями пішли в 2014 войювати і які зупинивши москальську заразу в 2016 - повернулись до своїх бізнесів..вони самі заробили не тільки на своє утримання...
Ты учись-учись логике.
У тебя всл только просто получает доход, не оказывая услугу (не продавая свой товара - услугу. Государству).
Ну начисляли государство всл-му больше и вычитали налоги, чтобы на руки 30 тыс.
И что??!!
Не нужна эта услуга?
Не удовлетворяет качество?
Тебя?!))))))
Так претензии к государству, оно распоряжается твоими налогами, заказывает и контролирует качество.
Так что плати и сопи))
Твою и сегодняшнего офицера ересь, о том, что его ничему не учили, я уже слышал.
Сами научились летать и обслуживать технику.
С нуля.
Раз и Нова)) армия. Нові офицеры-захисники. Из успешных предпринимателей летают, проводят регламенты, ремонты, подготовки.
Слухай мифы турчиновых больше.
И себя))
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detroytred
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:15
bevzaalex написав: detroytred написав: Schmit написав:
Ответы на вопросы про потерю Крыма, которые многие тут постоянно поднимают.
10:20, 22:30 про "не було наказу".
Не задача ставится (ля-ля тополя), а издаются Указы
Ахаха
Еще и лицо такое грозное на заставке, как у кадырыча валуева.
Ууууууух, жуть
Указ пусть покажет, или тоже в крымском архиве остался, или сгорел в дебальцево в танке?
Какой именно указ? Наверно выполнять устав?
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Schmit
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:17
budivelnik написав: detroytred написав:
Указывал тебе и таким, как ты, и буду))
Їжачки плакали ,кололись - але жерли кактус...
Сам себя не похвалишь (оппоненту прифантазируешь глупый негатив), никто не похвалит.
Этот демагогический прием ты часто используешь.
Глупо ведь.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:22
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Указывал тебе и таким, как ты, и буду))
Їжачки плакали ,кололись - але жерли кактус...
Сам себя не похвалишь (оппоненту прифантазируешь глупый негатив), никто не похвалит.
Этот демагогический прием ты часто используешь.
Глупо ведь.
Тільки їжачки не реагують на нормальні зауваження
А їжачки в квадраті - умудряються ще й не робити з цього висновків.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:23
detroytred написав:
Так что плати и сопи))
А хамовиті їжачки ,ще й плюють в колодязь з якого пють їх дітки...
Чи твої нащадки не кадрові військові?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:23
Schmit написав: bevzaalex написав: detroytred"[quote="5124497:Schmit написав:
Ответы на вопросы про потерю Крыма, которые многие тут постоянно поднимают.
10:20, 22:30 про "не було наказу".
Не задача ставится (ля-ля тополя), а издаются Указы
Ахаха
Еще и лицо такое грозное на заставке, как у кадырыча валуева.
Ууууууух, жуть
Указ пусть покажет, или тоже в крымском архиве остался, или сгорел в дебальцево в танке?
Какой именно указ? Наверно выполнять устав?[/quote]
Ага))
Ну приведите в Полную в тех условиях.
Или действуйте по Уставу, когда Турчинов на даже устный вопрос о стрелять по ряженым --- молчит.
По Уставу и на Майдане могли бы менты действовать при угрозе жизни и здоровью сотрудника. В более благоприятных для себя условиях.
Чего ж не требовали-то от них?
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:25
detroytred написав:
По Уставу и на Майдане могли бы менты действовать при угрозе жизни и здоровью сотрудника. В более благоприятных для себя условиях.
Чего ж не требовали-то от них?
Так менти і діяли - Сотня загиблих + неясно скільки в навколишніх лісах прикопаних...
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:29
budivelnik написав: detroytred"[quote="5124642:budivelnik написав: detroytred написав:
Указывал тебе и таким, как ты, и буду))
Їжачки плакали ,кололись - але жерли кактус...
Сам себя не похвалишь (оппоненту прифантазируешь глупый негатив), никто не похвалит.
Этот демагогический прием ты часто используешь.
Глупо ведь.
Тільки їжачки не реагують на нормальні зауваження
А їжачки в квадраті - умудряються ще й не робити з цього висновків.[/quote]
_____________________________
Їжачки, коні ...)))
Кстати, ты уже два раза уклонился от ответа на вопрос:
Син-то в Крым поехал бы служить (ездил бы проведовал, подкармливал и пр. Ведь твои налоги так хорошо обеспечивали армию) или даже под домом не соизволил (на выходных дома, пирожки, да и ты б отреагировал бы сразу, если в кочегарку засунули, гробить лёгкие)?
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:33
budivelnik написав: detroytred написав:
По Уставу и на Майдане могли бы менты действовать при угрозе жизни и здоровью сотрудника. В более благоприятных для себя условиях.
Чего ж не требовали-то от них?
Так менти і діяли - Сотня загиблих + неясно скільки в навколишніх лісах прикопаних...
Действовала только группа. Спец. группа. Пару-тройку. Посчитай %))))))))
Процентов 99 оружия не применяли при летящих бутылках и пр.
Ну считай, что и всл в Крыму дияли.
Оборонялись, защищали.
Какие претензии-то.
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