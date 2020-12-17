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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6886688768886889> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:38 budivelnik написав: detroytred написав: По Уставу и на Майдане могли бы менты действовать при угрозе жизни и здоровью сотрудника. В более благоприятных для себя условиях.

Чего ж не требовали-то от них? По Уставу и на Майдане могли бы менты действовать при угрозе жизни и здоровью сотрудника. В более благоприятных для себя условиях.Чего ж не требовали-то от них? Так менти і діяли - Сотня загиблих + неясно скільки в навколишніх лісах прикопаних... Так менти і діяли - Сотня загиблих + неясно скільки в навколишніх лісах прикопаних...

здесь согласен-мусора не армия.

и мусарню замухорить-святое дело.

сколько себя помню,с 15 лет мусора советские,ну можно сказать справедливые для того режима..а тепрь мусора-беспредельщики..

но уже не молод и не то время когда лунаходы переворачивали. здесь согласен-мусора не армия.и мусарню замухорить-святое дело.сколько себя помню,с 15 лет мусора советские,ну можно сказать справедливые для того режима..а тепрь мусора-беспредельщики..но уже не молод и не то время когда лунаходы переворачивали. IgorZ Повідомлень: 24 З нами з: 14.12.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:38 budivelnik написав: detroytred написав: Так что плати и сопи)) Так что плати и сопи)) А хамовиті їжачки ,ще й плюють в колодязь з якого пють їх дітки...

Чи твої нащадки не кадрові військові? А хамовиті їжачки ,ще й плюють в колодязь з якого пють їх дітки...Чи твої нащадки не кадрові військові?

Сначала сгенерил прибрехеньку, потом спросил. по смыслу - а не сбрехав ли я.



При этом указав на хамство.



Изучай логику.

Давайдосвиданья. Сначала сгенерил прибрехеньку, потом спросил. по смыслу - а не сбрехав ли я.При этом указав на хамство.Изучай логику.Давайдосвиданья. detroytred

Повідомлень: 23437 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1960 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:41 detroytred написав: Кстати, ты уже два раза уклонился от ответа на вопрос:

Син-то в Крым поехал бы служить (ездил бы проведовал, подкармливал и пр. Ведь твои налоги так хорошо обеспечивали армию) или даже под домом не соизволил (на выходных дома, пирожки, да и ты б отреагировал бы сразу, если в кочегарку засунули, гробить лёгкие)? Кстати, ты уже два раза уклонился от ответа на вопрос:Син-то в Крым поехал бы служить (ездил бы проведовал, подкармливал и пр. Ведь твои налоги так хорошо обеспечивали армию) или даже под домом не соизволил (на выходных дома, пирожки, да и ты б отреагировал бы сразу, если в кочегарку засунули, гробить лёгкие)? 1 Мій старший був на Майдані - а де був ти з своїми?

2 Ти сам в Крим рвався - чи як кожен ватник вважав що ти завелике цабе?

3 Моя особиста думка

а - я не політик

б - я вважаю що в першу чергу кожен повинен дбати про себе,потім про родину,потім про сусідів і так по наростаючій

Якщо кримчани з ордловцями захотіли посмакувати педераційними щами - нехай подавляться.

Я їм в цьому не помічник.

З іншого боку

Ні кримчани,ні ордловці, ні педераційники,ні поляки - не ризикнули заявити претензії по Галичині чи Києву... - може тому що там є забагато будівельників і малувато їжачків? 1 Мій старший був на Майдані - а де був ти з своїми?2 Ти сам в Крим рвався - чи як кожен ватник вважав що ти завелике цабе?3 Моя особиста думкаа - я не політикб - я вважаю що в першу чергу кожен повинен дбати про себе,потім про родину,потім про сусідів і так по наростаючійЯкщо кримчани з ордловцями захотіли посмакувати педераційними щами - нехай подавляться.Я їм в цьому не помічник.З іншого бокуНі кримчани,ні ордловці, ні педераційники,ні поляки - не ризикнули заявити претензії по Галичині чи Києву... - може тому що там є забагато будівельників і малувато їжачків? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23655 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2476 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:43 IgorZ написав: budivelnik написав: detroytred написав: По Уставу и на Майдане могли бы менты действовать при угрозе жизни и здоровью сотрудника. В более благоприятных для себя условиях.

Чего ж не требовали-то от них? По Уставу и на Майдане могли бы менты действовать при угрозе жизни и здоровью сотрудника. В более благоприятных для себя условиях.Чего ж не требовали-то от них? Так менти і діяли - Сотня загиблих + неясно скільки в навколишніх лісах прикопаних... Так менти і діяли - Сотня загиблих + неясно скільки в навколишніх лісах прикопаних...

здесь согласен-мусора не армия.

и мусарню замухорить-святое дело.

сколько себя помню,с 15 лет мусора советские,ну можно сказать справедливые для того режима..а тепрь мусора-беспредельщики..

но уже не молод и не то время когда лунаходы переворачивали. здесь согласен-мусора не армия.и мусарню замухорить-святое дело.сколько себя помню,с 15 лет мусора советские,ну можно сказать справедливые для того режима..а тепрь мусора-беспредельщики..но уже не молод и не то время когда лунаходы переворачивали.

Они-то так, но почему-то, когда прижмёт - "Мама, вызывай ментов!"



Трудно уважать ментов, но и вытирать об них ноги тоже не стоит.

Работа у них такая...

Постоянно с грязью.

Честно -- сочувствую им. Они-то так, но почему-то, когда прижмёт - "Мама, вызывай ментов!"Трудно уважать ментов, но и вытирать об них ноги тоже не стоит.Работа у них такая...Постоянно с грязью.Честно -- сочувствую им. detroytred

Повідомлень: 23437 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1960 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:44 Schmit написав: bevzaalex написав:

Указ пусть покажет, или тоже в крымском архиве остался, или сгорел в дебальцево в танке? Указ пусть покажет, или тоже в крымском архиве остался, или сгорел в дебальцево в танке?

Какой именно указ? Наверно выполнять устав? Какой именно указ? Наверно выполнять устав?

Да, как верховный командир. Да, как верховный командир. Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 2124 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2228 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:54 detroytred написав:

Трудно уважать ментов, но и вытирать об них ноги тоже не стоит.

Работа у них такая...

Постоянно с грязью.

Честно -- сочувствую им. Трудно уважать ментов, но и вытирать об них ноги тоже не стоит.Работа у них такая...Постоянно с грязью.Честно -- сочувствую им.



Не спорю, но пока обхожусь сам.

и это за мои налоги.



но на старуху бывает поруха и разные обстоятельства..



но сочувствуйте,а мне на них все равно..

так все мы зависим от хрен знает кого. Не спорю, но пока обхожусь сам.и это за мои налоги.но на старуху бывает поруха и разные обстоятельства..но сочувствуйте,а мне на них все равно..так все мы зависим от хрен знает кого. IgorZ Повідомлень: 24 З нами з: 14.12.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:58 IgorZ

Созависимость неотъемлемая черта социума.

Осознание первый шаг к выздоровлению ) Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 2124 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2228 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:01 bevzaalex написав: IgorZ

Созависимость неотъемлемая черта социума.

Осознание первый шаг к выздоровлению ) Созависимость неотъемлемая черта социума.Осознание первый шаг к выздоровлению )

Да ? а я еще не выздоровел,от кого или чего? Да ? а я еще не выздоровел,от кого или чего? IgorZ Повідомлень: 24 З нами з: 14.12.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:01 budivelnik написав: detroytred написав: Кстати, ты уже два раза уклонился от ответа на вопрос:

Син-то в Крым поехал бы служить (ездил бы проведовал, подкармливал и пр. Ведь твои налоги так хорошо обеспечивали армию) или даже под домом не соизволил (на выходных дома, пирожки, да и ты б отреагировал бы сразу, если в кочегарку засунули, гробить лёгкие)? Кстати, ты уже два раза уклонился от ответа на вопрос:Син-то в Крым поехал бы служить (ездил бы проведовал, подкармливал и пр. Ведь твои налоги так хорошо обеспечивали армию) или даже под домом не соизволил (на выходных дома, пирожки, да и ты б отреагировал бы сразу, если в кочегарку засунули, гробить лёгкие)? 1 Мій старший був на Майдані - а де був ти з своїми?

2 Ти сам в Крим рвався - чи як кожен ватник вважав що ти завелике цабе?

3 Моя особиста думка

а - я не політик

б - я вважаю що в першу чергу кожен повинен дбати про себе,потім про родину,потім про сусідів і так по наростаючій

Якщо кримчани з ордловцями захотіли посмакувати педераційними щами - нехай подавляться.

Я їм в цьому не помічник.

З іншого боку

Ні кримчани,ні ордловці, ні педераційники,ні поляки - не ризикнули заявити претензії по Галичині чи Києву... - може тому що там є забагато будівельників і малувато їжачків? 1 Мій старший був на Майдані - а де був ти з своїми?2 Ти сам в Крим рвався - чи як кожен ватник вважав що ти завелике цабе?3 Моя особиста думкаа - я не політикб - я вважаю що в першу чергу кожен повинен дбати про себе,потім про родину,потім про сусідів і так по наростаючійЯкщо кримчани з ордловцями захотіли посмакувати педераційними щами - нехай подавляться.Я їм в цьому не помічник.З іншого бокуНі кримчани,ні ордловці, ні педераційники,ні поляки - не ризикнули заявити претензії по Галичині чи Києву... - може тому що там є забагато будівельників і малувато їжачків?

Якого ж милого ты обвиняешь Заману в службе по месту?!

Которое кстати и сейчас, до сих пор.





..., ты упускаешь нюанс -- я на лавры ни героя, ни хероя, как ты, не претендую и никогда не претендовал.

Нужен был бы, призвали. Как положено, пошёл бы. Мобисты лучше знают: кого чего как и куда. И главное -- почему.

В отличие от тебя, генерящего свои отсебятинные глупые претензии по мне.



Платило бы мне государство сейчас: дендовольствие (не куска с 4 годами выслуги на должности))) старшины). По новому!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Пенсию.

По новому!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ещё среднюю за по последнему месту работы.

2 га, санаторий, проезды, 25% коммуналки, квартиру ещё б смог дополнительно, и т.д.





Ну убили б, заплатило бы семье.

Потрепал бы нервы, командуя подобными тебе, но то таке...

Хотя скорее всего б в инженерную плоскость... С техникой.



Но государство, в отличие от тебя, считает. И даже тебя розвидника тактического уровня хоть и с давлением, не призвало.

У мобистов к тому же ещё свои!!!критерии, учитывающие целый ряд факторов. Которые я тебе давно объяснял, но бестолку.



Короче: изучай счет процента, документы и логику. Якого ж милого ты обвиняешь Заману в службе по месту?!Которое кстати и сейчас, до сих пор...., ты упускаешь нюанс -- я на лавры ни героя, ни хероя, как ты, не претендую и никогда не претендовал.Нужен был бы, призвали. Как положено, пошёл бы. Мобисты лучше знают: кого чего как и куда. И главное -- почему.В отличие от тебя, генерящего свои отсебятинные глупые претензии по мне.Платило бы мне государство сейчас: дендовольствие (не куска с 4 годами выслуги на должности))) старшины). По новому!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Пенсию.По новому!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ещё среднюю за по последнему месту работы.2 га, санаторий, проезды, 25% коммуналки, квартиру ещё б смог дополнительно, и т.д.Ну убили б, заплатило бы семье.Потрепал бы нервы, командуя подобными тебе, но то таке...Хотя скорее всего б в инженерную плоскость... С техникой.Но государство, в отличие от тебя, считает. И даже тебя розвидника тактического уровня хоть и с давлением, не призвало.У мобистов к тому же ещё свои!!!критерии, учитывающие целый ряд факторов. Которые я тебе давно объяснял, но бестолку.Короче: изучай счет процента, документы и логику. detroytred

Повідомлень: 23437 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1960 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:05 IgorZ написав: bevzaalex написав: IgorZ

Созависимость неотъемлемая черта социума.

Осознание первый шаг к выздоровлению ) Созависимость неотъемлемая черта социума.Осознание первый шаг к выздоровлению )

Да ? а я еще не выздоровел,от кого или чего? Да ? а я еще не выздоровел,от кого или чего?

Секундочку. Гляну в историю.



,а мне на них все равно..

так все мы зависим от хрен знает кого

вот Секундочку. Гляну в историю.вот Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 2124 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2228 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6886688768886889> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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