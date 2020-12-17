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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6886688768886889>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:38

  budivelnik написав:
  detroytred написав:По Уставу и на Майдане могли бы менты действовать при угрозе жизни и здоровью сотрудника. В более благоприятных для себя условиях.
Чего ж не требовали-то от них?
Так менти і діяли - Сотня загиблих + неясно скільки в навколишніх лісах прикопаних...

здесь согласен-мусора не армия.
и мусарню замухорить-святое дело.
сколько себя помню,с 15 лет мусора советские,ну можно сказать справедливые для того режима..а тепрь мусора-беспредельщики..
но уже не молод и не то время когда лунаходы переворачивали.
IgorZ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:38

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Так что плати и сопи))
А хамовиті їжачки ,ще й плюють в колодязь з якого пють їх дітки...
Чи твої нащадки не кадрові військові?

Сначала сгенерил прибрехеньку, потом спросил. по смыслу - а не сбрехав ли я.

При этом указав на хамство.

Изучай логику.
Давайдосвиданья.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:41

  detroytred написав:Кстати, ты уже два раза уклонился от ответа на вопрос:
Син-то в Крым поехал бы служить (ездил бы проведовал, подкармливал и пр. Ведь твои налоги так хорошо обеспечивали армию) или даже под домом не соизволил (на выходных дома, пирожки, да и ты б отреагировал бы сразу, если в кочегарку засунули, гробить лёгкие)?
1 Мій старший був на Майдані - а де був ти з своїми?
2 Ти сам в Крим рвався - чи як кожен ватник вважав що ти завелике цабе?
3 Моя особиста думка
а - я не політик
б - я вважаю що в першу чергу кожен повинен дбати про себе,потім про родину,потім про сусідів і так по наростаючій
Якщо кримчани з ордловцями захотіли посмакувати педераційними щами - нехай подавляться.
Я їм в цьому не помічник.
З іншого боку
Ні кримчани,ні ордловці, ні педераційники,ні поляки - не ризикнули заявити претензії по Галичині чи Києву... - може тому що там є забагато будівельників і малувато їжачків?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:43

  IgorZ написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:По Уставу и на Майдане могли бы менты действовать при угрозе жизни и здоровью сотрудника. В более благоприятных для себя условиях.
Чего ж не требовали-то от них?
Так менти і діяли - Сотня загиблих + неясно скільки в навколишніх лісах прикопаних...

здесь согласен-мусора не армия.
и мусарню замухорить-святое дело.
сколько себя помню,с 15 лет мусора советские,ну можно сказать справедливые для того режима..а тепрь мусора-беспредельщики..
но уже не молод и не то время когда лунаходы переворачивали.

Они-то так, но почему-то, когда прижмёт - "Мама, вызывай ментов!"

Трудно уважать ментов, но и вытирать об них ноги тоже не стоит.
Работа у них такая...
Постоянно с грязью.
Честно -- сочувствую им.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:44

  Schmit написав:
  bevzaalex написав:
Указ пусть покажет, или тоже в крымском архиве остался, или сгорел в дебальцево в танке?

Какой именно указ? Наверно выполнять устав?

Да, как верховный командир.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:54

  detroytred написав:
Трудно уважать ментов, но и вытирать об них ноги тоже не стоит.
Работа у них такая...
Постоянно с грязью.
Честно -- сочувствую им.


Не спорю, но пока обхожусь сам.
и это за мои налоги.

но на старуху бывает поруха и разные обстоятельства..

но сочувствуйте,а мне на них все равно..
так все мы зависим от хрен знает кого. :)
IgorZ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:58

IgorZ
Созависимость неотъемлемая черта социума.
Осознание первый шаг к выздоровлению )
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:01

  bevzaalex написав:IgorZ
Созависимость неотъемлемая черта социума.
Осознание первый шаг к выздоровлению )

Да ? а я еще не выздоровел,от кого или чего?
IgorZ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:01

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Кстати, ты уже два раза уклонился от ответа на вопрос:
Син-то в Крым поехал бы служить (ездил бы проведовал, подкармливал и пр. Ведь твои налоги так хорошо обеспечивали армию) или даже под домом не соизволил (на выходных дома, пирожки, да и ты б отреагировал бы сразу, если в кочегарку засунули, гробить лёгкие)?
1 Мій старший був на Майдані - а де був ти з своїми?
2 Ти сам в Крим рвався - чи як кожен ватник вважав що ти завелике цабе?
3 Моя особиста думка
а - я не політик
б - я вважаю що в першу чергу кожен повинен дбати про себе,потім про родину,потім про сусідів і так по наростаючій
Якщо кримчани з ордловцями захотіли посмакувати педераційними щами - нехай подавляться.
Я їм в цьому не помічник.
З іншого боку
Ні кримчани,ні ордловці, ні педераційники,ні поляки - не ризикнули заявити претензії по Галичині чи Києву... - може тому що там є забагато будівельників і малувато їжачків?

Якого ж милого ты обвиняешь Заману в службе по месту?!
Которое кстати и сейчас, до сих пор.


..., ты упускаешь нюанс -- я на лавры ни героя, ни хероя, как ты, не претендую и никогда не претендовал.
Нужен был бы, призвали. Как положено, пошёл бы. Мобисты лучше знают: кого чего как и куда. И главное -- почему.
В отличие от тебя, генерящего свои отсебятинные глупые претензии по мне.

Платило бы мне государство сейчас: дендовольствие (не куска с 4 годами выслуги на должности))) старшины). По новому!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Пенсию.
По новому!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ещё среднюю за по последнему месту работы.
2 га, санаторий, проезды, 25% коммуналки, квартиру ещё б смог дополнительно, и т.д.


Ну убили б, заплатило бы семье.
Потрепал бы нервы, командуя подобными тебе, но то таке...
Хотя скорее всего б в инженерную плоскость... С техникой.

Но государство, в отличие от тебя, считает. И даже тебя розвидника тактического уровня хоть и с давлением, не призвало.
У мобистов к тому же ещё свои!!!критерии, учитывающие целый ряд факторов. Которые я тебе давно объяснял, но бестолку.

Короче: изучай счет процента, документы и логику.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:05

  IgorZ написав:
  bevzaalex написав:IgorZ
Созависимость неотъемлемая черта социума.
Осознание первый шаг к выздоровлению )

Да ? а я еще не выздоровел,от кого или чего?

Секундочку. Гляну в историю.
:)
,а мне на них все равно..
так все мы зависим от хрен знает кого

вот
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
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