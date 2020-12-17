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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:38
budivelnik написав: detroytred написав:
По Уставу и на Майдане могли бы менты действовать при угрозе жизни и здоровью сотрудника. В более благоприятных для себя условиях.
Чего ж не требовали-то от них?
Так менти і діяли - Сотня загиблих + неясно скільки в навколишніх лісах прикопаних...
здесь согласен-мусора не армия.
и мусарню замухорить-святое дело.
сколько себя помню,с 15 лет мусора советские,ну можно сказать справедливые для того режима..а тепрь мусора-беспредельщики..
но уже не молод и не то время когда лунаходы переворачивали.
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IgorZ
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:38
budivelnik написав: detroytred написав:
Так что плати и сопи))
А хамовиті їжачки ,ще й плюють в колодязь з якого пють їх дітки...
Чи твої нащадки не кадрові військові?
Сначала сгенерил прибрехеньку, потом спросил. по смыслу - а не сбрехав ли я.
При этом указав на хамство.
Изучай логику.
Давайдосвиданья.
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detroytred
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:41
detroytred написав:
Кстати, ты уже два раза уклонился от ответа на вопрос:
Син-то в Крым поехал бы служить (ездил бы проведовал, подкармливал и пр. Ведь твои налоги так хорошо обеспечивали армию) или даже под домом не соизволил (на выходных дома, пирожки, да и ты б отреагировал бы сразу, если в кочегарку засунули, гробить лёгкие)?
1 Мій старший був на Майдані - а де був ти з своїми?
2 Ти сам в Крим рвався - чи як кожен ватник вважав що ти завелике цабе?
3 Моя особиста думка
а - я не політик
б - я вважаю що в першу чергу кожен повинен дбати про себе,потім про родину,потім про сусідів і так по наростаючій
Якщо кримчани з ордловцями захотіли посмакувати педераційними щами - нехай подавляться.
Я їм в цьому не помічник.
З іншого боку
Ні кримчани,ні ордловці, ні педераційники,ні поляки - не ризикнули заявити претензії по Галичині чи Києву... - може тому що там є забагато будівельників і малувато їжачків?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:43
IgorZ написав: budivelnik написав: detroytred написав:
По Уставу и на Майдане могли бы менты действовать при угрозе жизни и здоровью сотрудника. В более благоприятных для себя условиях.
Чего ж не требовали-то от них?
Так менти і діяли - Сотня загиблих + неясно скільки в навколишніх лісах прикопаних...
здесь согласен-мусора не армия.
и мусарню замухорить-святое дело.
сколько себя помню,с 15 лет мусора советские,ну можно сказать справедливые для того режима..а тепрь мусора-беспредельщики..
но уже не молод и не то время когда лунаходы переворачивали.
Они-то так, но почему-то, когда прижмёт - "Мама, вызывай ментов!"
Трудно уважать ментов, но и вытирать об них ноги тоже не стоит.
Работа у них такая...
Постоянно с грязью.
Честно -- сочувствую им.
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detroytred
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:44
Schmit написав: bevzaalex написав:
Указ пусть покажет, или тоже в крымском архиве остался, или сгорел в дебальцево в танке?
Какой именно указ? Наверно выполнять устав?
Да, как верховный командир.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
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bevzaalex
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:54
detroytred написав:
Трудно уважать ментов, но и вытирать об них ноги тоже не стоит.
Работа у них такая...
Постоянно с грязью.
Честно -- сочувствую им.
Не спорю, но пока обхожусь сам.
и это за мои налоги.
но на старуху бывает поруха и разные обстоятельства..
но сочувствуйте,а мне на них все равно..
так все мы зависим от хрен знает кого.
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IgorZ
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:58
IgorZ
Созависимость неотъемлемая черта социума.
Осознание первый шаг к выздоровлению )
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bevzaalex
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:01
bevzaalex написав:IgorZ
Созависимость неотъемлемая черта социума.
Осознание первый шаг к выздоровлению )
Да ? а я еще не выздоровел,от кого или чего?
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:01
budivelnik написав: detroytred написав:
Кстати, ты уже два раза уклонился от ответа на вопрос:
Син-то в Крым поехал бы служить (ездил бы проведовал, подкармливал и пр. Ведь твои налоги так хорошо обеспечивали армию) или даже под домом не соизволил (на выходных дома, пирожки, да и ты б отреагировал бы сразу, если в кочегарку засунули, гробить лёгкие)?
1 Мій старший був на Майдані - а де був ти з своїми?
2 Ти сам в Крим рвався - чи як кожен ватник вважав що ти завелике цабе?
3 Моя особиста думка
а - я не політик
б - я вважаю що в першу чергу кожен повинен дбати про себе,потім про родину,потім про сусідів і так по наростаючій
Якщо кримчани з ордловцями захотіли посмакувати педераційними щами - нехай подавляться.
Я їм в цьому не помічник.
З іншого боку
Ні кримчани,ні ордловці, ні педераційники,ні поляки - не ризикнули заявити претензії по Галичині чи Києву... - може тому що там є забагато будівельників і малувато їжачків?
Якого ж милого ты обвиняешь Заману в службе по месту?!
Которое кстати и сейчас, до сих пор.
..., ты упускаешь нюанс -- я на лавры ни героя, ни хероя, как ты, не претендую и никогда не претендовал.
Нужен был бы, призвали. Как положено, пошёл бы. Мобисты лучше знают: кого чего как и куда. И главное -- почему.
В отличие от тебя, генерящего свои отсебятинные глупые претензии по мне.
Платило бы мне государство сейчас: дендовольствие (не куска с 4 годами выслуги на должности))) старшины). По новому!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Пенсию.
По новому!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ещё среднюю за по последнему месту работы.
2 га, санаторий, проезды, 25% коммуналки, квартиру ещё б смог дополнительно, и т.д.
Ну убили б, заплатило бы семье.
Потрепал бы нервы, командуя подобными тебе, но то таке...
Хотя скорее всего б в инженерную плоскость... С техникой.
Но государство, в отличие от тебя, считает. И даже тебя розвидника тактического уровня хоть и с давлением, не призвало.
У мобистов к тому же ещё свои!!!критерии, учитывающие целый ряд факторов. Которые я тебе давно объяснял, но бестолку.
Короче: изучай счет процента, документы и логику.
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detroytred
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:05
IgorZ написав: bevzaalex написав:IgorZ
Созависимость неотъемлемая черта социума.
Осознание первый шаг к выздоровлению )
Да ? а я еще не выздоровел,от кого или чего?
Секундочку. Гляну в историю.
,а мне на них все равно..
так все мы зависим от хрен знает кого
вот
Мы порохоботы - Сила (с yarg
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bevzaalex
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