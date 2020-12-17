1 Замана 4 роки під керуванням Януковича в 2010-2014 роках мав ресурси/знання/інструкції і так далі по комплектації армії
2 Скомплектована під керівництвом замани кримська частина ЗСУ на 70% виявилась зкомлектованою з зрадників
3 Турчинов як в.о Головнокомандуючого керував цим зборищем потенційних дезертирів на протязі 3 місяців...
Ти сам віриш що вплив Турчинова за 3 місяці на кримське угрупування ЗСУ в рази більше ніж вплив Замани за 4 роки?
4 Той самий Турчинов з тим самим Порошенком керував частинами ЗСУ в ОРДЛО і там такого рівня дезертирів ми не помітили.
5 Ти совок до кісти мозку...
Зверни увагу на мою поведінку..
Вона проста - не заважайте і я
а - сам зароблю
б - з Державою поділюсь
А тепер твоя позиція
25 років штани протирав, але тепер дайте мені ще....
А може припустиш що й ти щось винен цій Державі яка дозволила тобі з Заманою протирати штани виховуючи 70% дезертирів?