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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6886688768886889

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:10

  detroytred написав:Якого ж милого ты обвиняешь Заману в службе по месту?!
1 Замана 4 роки під керуванням Януковича в 2010-2014 роках мав ресурси/знання/інструкції і так далі по комплектації армії
2 Скомплектована під керівництвом замани кримська частина ЗСУ на 70% виявилась зкомлектованою з зрадників
3 Турчинов як в.о Головнокомандуючого керував цим зборищем потенційних дезертирів на протязі 3 місяців...

Ти сам віриш що вплив Турчинова за 3 місяці на кримське угрупування ЗСУ в рази більше ніж вплив Замани за 4 роки?
4 Той самий Турчинов з тим самим Порошенком керував частинами ЗСУ в ОРДЛО і там такого рівня дезертирів ми не помітили.
5 Ти совок до кісти мозку...
Зверни увагу на мою поведінку..
Вона проста - не заважайте і я
а - сам зароблю
б - з Державою поділюсь
А тепер твоя позиція
25 років штани протирав, але тепер дайте мені ще....
А може припустиш що й ти щось винен цій Державі яка дозволила тобі з Заманою протирати штани виховуючи 70% дезертирів?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:15

  bevzaalex написав:
  Schmit написав:
  bevzaalex написав:
Указ пусть покажет, или тоже в крымском архиве остался, или сгорел в дебальцево в танке?

Какой именно указ? Наверно выполнять устав?

Да, как верховный командир.


Штурм воинской части в Мариуполе: трое нападавших убиты
"А шо так можно было?" - и без всяческих указов.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:16

  bevzaalex написав:
  IgorZ написав:
  bevzaalex написав:IgorZ
Созависимость неотъемлемая черта социума.
Осознание первый шаг к выздоровлению )

Да ? а я еще не выздоровел,от кого или чего?

Секундочку. Гляну в историю.
:)
,а мне на них все равно..
так все мы зависим от хрен знает кого

вот


что "вот"?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:22

  Schmit написав:
  bevzaalex написав:
  Schmit написав:Какой именно указ? Наверно выполнять устав?

Да, как верховный командир.


Штурм воинской части в Мариуполе: трое нападавших убиты
"А шо так можно было?" - и без всяческих указов.

Да. Устав.
пс. през не только под Конституцией ходит, но и под Уставом.
*Команды пли* (указа, приказа) не было.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
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