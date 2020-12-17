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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6887688868896890 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:06 bevzaalex написав: budivelnik

Де документальне або свідки такого наказу?.

Нехай надасть підтвердження, ми ж не просимо розказати про колір його підштанців, а лиш це. Де? Де документальне або свідки такого наказу?.Нехай надасть підтвердження, ми ж не просимо розказати про колір його підштанців, а лиш це. Де? Хлопці-що у Вас з головою?

Є Турчинов - в Києві

Є контр-адмірал Березовський в Севастополі...

Є правило фізики(логіки)

система на систему має тим більший вплив чим вона більша і ближче знаходяться одна до одної...



Так от

Тим десятьом студентам академії Нахімов в Севастополі - нічого не заважало після наказу контр-адмірала про перехід під патронат росії - заспівати Гімн України і переїхати в Одесу.....



То чому цього не зробило 14000 військовослужбовців ЗСУ які залишились в Криму?

І що міг зробити Турчинов,якщо 2/3 - дезертирували?

Як Ви можете виконувати устав по захисту навіть частини ( я вже мовчу про інші бойові дії) ,якщо на кожного проукраїнського справа і зліва по одному промоскалику?



Ви в селі на дискотеці при драці як стояли?

Спина до спини з другом

Чи з ворогом по праву і ліву руку? Хлопці-що у Вас з головою?Є Турчинов - в КиєвіЄ контр-адмірал Березовський в Севастополі...Є правило фізики(логіки)система на систему має тим більший вплив чим вона більша і ближче знаходяться одна до одної...Так отТим десятьом студентам академії Нахімов в Севастополі - нічого не заважало після наказу контр-адмірала про перехід під патронат росії - заспівати Гімн України і переїхати в Одесу.....То чому цього не зробило 14000 військовослужбовців ЗСУ які залишились в Криму?І що міг зробити Турчинов,якщо 2/3 - дезертирували?Як Ви можете виконувати устав по захисту навіть частини ( я вже мовчу про інші бойові дії) ,якщо на кожного проукраїнського справа і зліва по одному промоскалику?Ви в селі на дискотеці при драці як стояли?Спина до спини з другомЧи з ворогом по праву і ліву руку? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23660 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2476 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:21 budivelnik

Відсутність наказу породила подальші явища в тому числі розброду і вольнодумству.

Скажіть чесно, якби до Вас в частину під час служби, завітав з червонобілою лєнтою і гаслами Львівторжєчьпасполіта, син за ак, то які ваші дії

а. у випадку наказу, всіма засобами і тп.

б. і без нього. ну дивись, сам вирішуй, що там і як тобі робити.

?чекаю на чесні відповіді а і б. Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 2130 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2228 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:24 budivelnik написав: bevzaalex написав: budivelnik

Де документальне або свідки такого наказу?.

Нехай надасть підтвердження, ми ж не просимо розказати про колір його підштанців, а лиш це. Де? Де документальне або свідки такого наказу?.Нехай надасть підтвердження, ми ж не просимо розказати про колір його підштанців, а лиш це. Де? Хлопці-що у Вас з головою?

Є Турчинов - в Києві

Є контр-адмірал Березовський в Севастополі...

Є правило фізики(логіки)

система на систему має тим більший вплив чим вона більша і ближче знаходяться одна до одної...



Так от

Тим десятьом студентам академії Нахімов в Севастополі - нічого не заважало після наказу контр-адмірала про перехід під патронат росії - заспівати Гімн України і переїхати в Одесу.....



То чому цього не зробило 14000 військовослужбовців ЗСУ які залишились в Криму?

І що міг зробити Турчинов,якщо 2/3 - дезертирували?

Як Ви можете виконувати устав по захисту навіть частини ( я вже мовчу про інші бойові дії) ,якщо на кожного проукраїнського справа і зліва по одному промоскалику?



Ви в селі на дискотеці при драці як стояли?

Спина до спини з другом

Чи з ворогом по праву і ліву руку? Хлопці-що у Вас з головою?Є Турчинов - в КиєвіЄ контр-адмірал Березовський в Севастополі...Є правило фізики(логіки)система на систему має тим більший вплив чим вона більша і ближче знаходяться одна до одної...Так отТим десятьом студентам академії Нахімов в Севастополі - нічого не заважало після наказу контр-адмірала про перехід під патронат росії - заспівати Гімн України і переїхати в Одесу.....То чому цього не зробило 14000 військовослужбовців ЗСУ які залишились в Криму?І що міг зробити Турчинов,якщо 2/3 - дезертирували?Як Ви можете виконувати устав по захисту навіть частини ( я вже мовчу про інші бойові дії) ,якщо на кожного проукраїнського справа і зліва по одному промоскалику?

+100500 +100500 "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5594 З нами з: 31.08.09 Подякував: 364 раз. Подякували: 1105 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:31 pesikot

Вот при наличие приказа, и выстроились бы все в двух стенках. А так ... произошло тоже самое, только после слива.

Турч слился. Часть парней слилась(это та, что еще думала), помимо первых калобаранов. Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 2130 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2228 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:40 Re: Політичні дискусії bevzaalex написав: Вот при наличие приказа, и выстроились бы все в двух стенках. Вот при наличие приказа, и выстроились бы все в двух стенках. Не знаю як Ви ... але я ще до того як поїхати в село на дискотеку знав з ким можна їхати , а з ким не варто...

Тому якщо щось починалось - ні мені, ні тим хто їхав зі мною не потрібно було ніяких наказів чи закликів...



Ви в армії були?

Як думаєте в критичних ситуаціях чого більше

Страху чи мотивації?

Я стверджую що страху...а мотивація зявляється тоді,коли ти глянеш вліво ,глянеш вправо - а візуально не видно що хтось перестрашений..от тоді й разом легше й батька бити...боїмося але бємо...

А накази в цей момент-не більше ніж шумовий фон

Головне ми разом..чи кожен за себе.

В криму виявилось що 2/3 були не те що разом, а й навіть проти тих хто дотримувався присяги. Не знаю як Ви ... але я ще до того як поїхати в село на дискотеку знав з ким можна їхати , а з ким не варто...Тому якщо щось починалось - ні мені, ні тим хто їхав зі мною не потрібно було ніяких наказів чи закликів...Ви в армії були?Як думаєте в критичних ситуаціях чого більшеСтраху чи мотивації?Я стверджую що страху...а мотивація зявляється тоді,коли ти глянеш вліво ,глянеш вправо - а візуально не видно що хтось перестрашений..от тоді й разом легше й батька бити...боїмося але бємо...А накази в цей момент-не більше ніж шумовий фонГоловне ми разом..чи кожен за себе.В криму виявилось що 2/3 були не те що разом, а й навіть проти тих хто дотримувався присяги. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23660 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2476 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:47 budivelnik

Не буду чіпати мотивацію під страхом, щоб не заплутати вкрай.

Чекаю на чесні відповіді а і б вище. Можна розлого з прикладами довіри, страху і мотиваціями. Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 2130 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2228 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:47 bevzaalex написав: Скажіть чесно, якби до Вас в частину під час служби, завітав з червонобілою лєнтою і гаслами Львівторжєчьпасполіта, син за ак, то які ваші дії

а. у випадку наказу, всіма засобами і тп.

б. і без нього. ну дивись, сам вирішуй, що там і як тобі робити.

?чекаю на чесні відповіді а і б. Скажіть чесно, якби до Вас в частину під час служби, завітав з червонобілою лєнтою і гаслами Львівторжєчьпасполіта, син за ак, то які ваші діїа. у випадку наказу, всіма засобами і тп.б. і без нього. ну дивись, сам вирішуй, що там і як тобі робити.?чекаю на чесні відповіді а і б. Я за такі заявки поляків гамселив на вокзалі в Берліні...навіть боюсь уявити ,що такому заявнику зробили у Львові...

Боюсь мені б не вдалось за його горлянку потриматись ,порвали б його як тузік ганчірку..

ПС

Тому хоч поляки й заявляють про вплив польської культури на Львів - на території вони не зазіхають..у них самих є проблеми з українськими Ряшів( по їхньому Жешув) і Любліном з Перемишлем... Я за такі заявки поляків гамселив на вокзалі в Берліні...навіть боюсь уявити ,що такому заявнику зробили у Львові...Боюсь мені б не вдалось за його горлянку потриматись ,порвали б його як тузік ганчірку..ПСТому хоч поляки й заявляють про вплив польської культури на Львів - на території вони не зазіхають..у них самих є проблеми з українськими Ряшів( по їхньому Жешув) і Любліном з Перемишлем... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23660 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2476 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6887688868896890 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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