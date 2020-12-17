RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6887688868896890

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:06

  bevzaalex написав:budivelnik
Де документальне або свідки такого наказу?.
Нехай надасть підтвердження, ми ж не просимо розказати про колір його підштанців, а лиш це. Де?
Хлопці-що у Вас з головою?
Є Турчинов - в Києві
Є контр-адмірал Березовський в Севастополі...
Є правило фізики(логіки)
система на систему має тим більший вплив чим вона більша і ближче знаходяться одна до одної...

Так от
Тим десятьом студентам академії Нахімов в Севастополі - нічого не заважало після наказу контр-адмірала про перехід під патронат росії - заспівати Гімн України і переїхати в Одесу.....

То чому цього не зробило 14000 військовослужбовців ЗСУ які залишились в Криму?
І що міг зробити Турчинов,якщо 2/3 - дезертирували?
Як Ви можете виконувати устав по захисту навіть частини ( я вже мовчу про інші бойові дії) ,якщо на кожного проукраїнського справа і зліва по одному промоскалику?

Ви в селі на дискотеці при драці як стояли?
Спина до спини з другом
Чи з ворогом по праву і ліву руку?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23660
З нами з: 15.01.09
Подякував: 193 раз.
Подякували: 2476 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:21

budivelnik
Відсутність наказу породила подальші явища в тому числі розброду і вольнодумству.
Скажіть чесно, якби до Вас в частину під час служби, завітав з червонобілою лєнтою і гаслами Львівторжєчьпасполіта, син за ак, то які ваші дії
а. у випадку наказу, всіма засобами і тп.
б. і без нього. ну дивись, сам вирішуй, що там і як тобі робити.
?чекаю на чесні відповіді а і б.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
Повідомлень: 2130
З нами з: 28.09.09
Подякував: 2228 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:24

  budivelnik написав:
  bevzaalex написав:budivelnik
Де документальне або свідки такого наказу?.
Нехай надасть підтвердження, ми ж не просимо розказати про колір його підштанців, а лиш це. Де?
Хлопці-що у Вас з головою?
Є Турчинов - в Києві
Є контр-адмірал Березовський в Севастополі...
Є правило фізики(логіки)
система на систему має тим більший вплив чим вона більша і ближче знаходяться одна до одної...

Так от
Тим десятьом студентам академії Нахімов в Севастополі - нічого не заважало після наказу контр-адмірала про перехід під патронат росії - заспівати Гімн України і переїхати в Одесу.....

То чому цього не зробило 14000 військовослужбовців ЗСУ які залишились в Криму?
І що міг зробити Турчинов,якщо 2/3 - дезертирували?
Як Ви можете виконувати устав по захисту навіть частини ( я вже мовчу про інші бойові дії) ,якщо на кожного проукраїнського справа і зліва по одному промоскалику?

Ви в селі на дискотеці при драці як стояли?
Спина до спини з другом
Чи з ворогом по праву і ліву руку?

+100500
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5594
З нами з: 31.08.09
Подякував: 364 раз.
Подякували: 1105 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:31

pesikot
Вот при наличие приказа, и выстроились бы все в двух стенках. А так ... произошло тоже самое, только после слива.
Турч слился. Часть парней слилась(это та, что еще думала), помимо первых калобаранов.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
Повідомлень: 2130
З нами з: 28.09.09
Подякував: 2228 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:40

Re: Політичні дискусії

  bevzaalex написав:Вот при наличие приказа, и выстроились бы все в двух стенках.
Не знаю як Ви ... але я ще до того як поїхати в село на дискотеку знав з ким можна їхати , а з ким не варто...
Тому якщо щось починалось - ні мені, ні тим хто їхав зі мною не потрібно було ніяких наказів чи закликів...

Ви в армії були?
Як думаєте в критичних ситуаціях чого більше
Страху чи мотивації?
Я стверджую що страху...а мотивація зявляється тоді,коли ти глянеш вліво ,глянеш вправо - а візуально не видно що хтось перестрашений..от тоді й разом легше й батька бити...боїмося але бємо...
А накази в цей момент-не більше ніж шумовий фон
Головне ми разом..чи кожен за себе.
В криму виявилось що 2/3 були не те що разом, а й навіть проти тих хто дотримувався присяги.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23660
З нами з: 15.01.09
Подякував: 193 раз.
Подякували: 2476 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:47

budivelnik
Не буду чіпати мотивацію під страхом, щоб не заплутати вкрай.
Чекаю на чесні відповіді а і б вище. Можна розлого з прикладами довіри, страху і мотиваціями.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
Повідомлень: 2130
З нами з: 28.09.09
Подякував: 2228 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:47

  bevzaalex написав:Скажіть чесно, якби до Вас в частину під час служби, завітав з червонобілою лєнтою і гаслами Львівторжєчьпасполіта, син за ак, то які ваші дії
а. у випадку наказу, всіма засобами і тп.
б. і без нього. ну дивись, сам вирішуй, що там і як тобі робити.
?чекаю на чесні відповіді а і б.
Я за такі заявки поляків гамселив на вокзалі в Берліні...навіть боюсь уявити ,що такому заявнику зробили у Львові...
Боюсь мені б не вдалось за його горлянку потриматись ,порвали б його як тузік ганчірку..
ПС
Тому хоч поляки й заявляють про вплив польської культури на Львів - на території вони не зазіхають..у них самих є проблеми з українськими Ряшів( по їхньому Жешув) і Любліном з Перемишлем...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23660
З нами з: 15.01.09
Подякував: 193 раз.
Подякували: 2476 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6887688868896890
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: bevzaalex, pesikot і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
MTB BANK (591)
18.12.2020 16:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.