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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:06
bevzaalex написав:budivelnik
Де документальне або свідки такого наказу?.
Нехай надасть підтвердження, ми ж не просимо розказати про колір його підштанців, а лиш це. Де?
Хлопці-що у Вас з головою?
Є Турчинов - в Києві
Є контр-адмірал Березовський в Севастополі...
Є правило фізики(логіки)
система на систему має тим більший вплив чим вона більша і ближче знаходяться одна до одної...
Так от
Тим десятьом студентам академії Нахімов в Севастополі - нічого не заважало після наказу контр-адмірала про перехід під патронат росії - заспівати Гімн України і переїхати в Одесу.....
То чому цього не зробило 14000 військовослужбовців ЗСУ які залишились в Криму?
І що міг зробити Турчинов,якщо 2/3 - дезертирували?
Як Ви можете виконувати устав по захисту навіть частини ( я вже мовчу про інші бойові дії) ,якщо на кожного проукраїнського справа і зліва по одному промоскалику?
Ви в селі на дискотеці при драці як стояли?
Спина до спини з другом
Чи з ворогом по праву і ліву руку?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:21
budivelnik
Відсутність наказу породила подальші явища в тому числі розброду і вольнодумству.
Скажіть чесно, якби до Вас в частину під час служби, завітав з червонобілою лєнтою і гаслами Львівторжєчьпасполіта, син за ак, то які ваші дії
а. у випадку наказу, всіма засобами і тп.
б. і без нього. ну дивись, сам вирішуй, що там і як тобі робити.
?чекаю на чесні відповіді а і б.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:24
budivelnik написав: bevzaalex написав:budivelnik
Де документальне або свідки такого наказу?.
Нехай надасть підтвердження, ми ж не просимо розказати про колір його підштанців, а лиш це. Де?
Хлопці-що у Вас з головою?
Є Турчинов - в Києві
Є контр-адмірал Березовський в Севастополі...
Є правило фізики(логіки)
система на систему має тим більший вплив чим вона більша і ближче знаходяться одна до одної...
Так от
Тим десятьом студентам академії Нахімов в Севастополі - нічого не заважало після наказу контр-адмірала про перехід під патронат росії - заспівати Гімн України і переїхати в Одесу.....
То чому цього не зробило 14000 військовослужбовців ЗСУ які залишились в Криму?
І що міг зробити Турчинов,якщо 2/3 - дезертирували?
Як Ви можете виконувати устав по захисту навіть частини ( я вже мовчу про інші бойові дії) ,якщо на кожного проукраїнського справа і зліва по одному промоскалику?Ви в селі на дискотеці при драці як стояли?
Спина до спини з другом
Чи з ворогом по праву і ліву руку?
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"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:31
pesikot
Вот при наличие приказа, и выстроились бы все в двух стенках. А так ... произошло тоже самое, только после слива.
Турч слился. Часть парней слилась(это та, что еще думала), помимо первых калобаранов.
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bevzaalex
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:40
bevzaalex написав:
Вот при наличие приказа, и выстроились бы все в двух стенках.
Не знаю як Ви ... але я ще до того як поїхати в село на дискотеку знав з ким можна їхати , а з ким не варто...
Тому якщо щось починалось - ні мені, ні тим хто їхав зі мною не потрібно було ніяких наказів чи закликів...
Ви в армії були?
Як думаєте в критичних ситуаціях чого більше
Страху чи мотивації?
Я стверджую що страху...а мотивація зявляється тоді,коли ти глянеш вліво ,глянеш вправо - а візуально не видно що хтось перестрашений..от тоді й разом легше й батька бити...боїмося але бємо...
А накази в цей момент-не більше ніж шумовий фон
Головне ми разом..чи кожен за себе.
В криму виявилось що 2/3 були не те що разом, а й навіть проти тих хто дотримувався присяги.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:47
budivelnik
Не буду чіпати мотивацію під страхом, щоб не заплутати вкрай.
Чекаю на чесні відповіді а і б вище. Можна розлого з прикладами довіри, страху і мотиваціями.
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bevzaalex
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:47
bevzaalex написав:
Скажіть чесно, якби до Вас в частину під час служби, завітав з червонобілою лєнтою і гаслами Львівторжєчьпасполіта, син за ак, то які ваші дії
а. у випадку наказу, всіма засобами і тп.
б. і без нього. ну дивись, сам вирішуй, що там і як тобі робити.
?чекаю на чесні відповіді а і б.
Я за такі заявки поляків гамселив на вокзалі в Берліні...навіть боюсь уявити ,що такому заявнику зробили у Львові...
Боюсь мені б не вдалось за його горлянку потриматись ,порвали б його як тузік ганчірку..
ПС
Тому хоч поляки й заявляють про вплив польської культури на Львів - на території вони не зазіхають..у них самих є проблеми з українськими Ряшів( по їхньому Жешув) і Любліном з Перемишлем...
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budivelnik
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:56
budivelnik написав: bevzaalex написав:
Вот при наличие приказа, и выстроились бы все в двух стенках.
Не знаю як Ви ... але я ще до того як поїхати в село на дискотеку знав з ким можна їхати , а з ким не варто...
Тому якщо щось починалось - ні мені, ні тим хто їхав зі мною не потрібно було ніяких наказів чи закликів...
Ви в армії були?
Як думаєте в критичних ситуаціях чого більше
Страху чи мотивації?
Я стверджую що страху...а мотивація зявляється тоді,коли ти глянеш вліво ,глянеш вправо - а візуально не видно що хтось перестрашений..от тоді й разом легше й батька бити...боїмося але бємо...
А накази в цей момент-не більше ніж шумовий фон
Головне ми разом..чи кожен за себе.
В криму виявилось що 2/3 були не те що разом, а й навіть проти тих хто дотримувався присяги.
Ха-ха))
Ми разом))
Ти реальной жизни не знаешь, мальчик. Какие совковые и нынешние патриотические лозунги))
Тебе ж Маруся Зверобий показала реалии -- не хватает идейных или правильных.
Ей комбат десантуру так и сказал: из 500 лс только 120 могу отправить в бой, потому что остальные аватары и т.п.
Но и с этими 120 чел лс батальон выполняет задачи.
Но от того, что он теперь Нова)) армия реально новой она не стала.
Плечом к плечу?)))
Наказывать для того и нужны, чтобы в одну лодку всех можно было засадить. Принуждением и стимулами.
А Турчинов дал возможность выбора...
Всем от комчасти до рядового.
Кого бояться-то, если зелёные не стреляли????
Поэтому и важно было НАЧАТЬ боевые действия.
А там уж из лодки тяжело выпрыгнуть даже дезертирам было б.
Пришлось бы воевать.
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