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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:25
pesikot написав: bevzaalex написав:pesikot
Вот при наличие приказа, и выстроились бы все в двух стенках. А так ... произошло тоже самое, только после слива.
Турч слился. Часть парней слилась(это та, что еще думала), помимо первых калобаранов.
1) Хотелось бы узнать ваше отношение к ситуации с проходом украинских кораблей через Керченский пролив в 2018 году ?
2) Что слил Турчинов ? Были ли предпосылки к военной агрессии РФ до 2014 года ?
3) Кто разрушал украинскую армию до 2014 года ? Особенно, в период с 2010 по 2014 года.
1. Разведка боем. Провокация противника. Выполнявшие приказ смелые и надежные бойцы.
2. Крым и часть Донбасса слил, тех кто остался в заложниках у агрессора. Да. Были предпосылки. Подрывная деятельность у нас и недавние события в Грузии.
3. Агрессор, в том числе руками некоторых наших посадовцив. Империализм иным не бывает. Этот процесс с разной интенсивностью протекал с самого момента Независимости, особо обостряясь в моменты Майдана.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:27
detroytred написав:
Я ж говорю -- ту...
Колись я тебе навчив на одне повідомлення від опонента - відповідати одним а не трьома..
Ти навіть дякую не сказав, але навчився
Тепер я прививаю тобі хороші манери..ти вже впряму не хамиш ..це радує
Боїшся - значить поважаєш + сам розумієш що мої підказки для тебе на порядок корисніші ніж твої кактуси....
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:31
detroytred написав:
Но в Закво, когда там уже были боевые действия, служил.
Так і я служив в 1990 в Шалях під Грозним...
І що?
1 Це якось виправдовує бардак з комплектуванням в Криму який створив Замана?
2 Це якось виправдовує твоє отримання пенсії від України?
3 Бачити афганців і служити під їх керівництвом - це різні речі...
Ти ж знаєш що старшина і командир роти -це подекуди більше ніж сімя...
4 І чого це ти за список своїх посад - хочеш отримати мої 5000 доларів?
Він мені не цікавий..
Та й ти мені не цікавий, просто як грушка для биття гарно виглядаєш...
Приємно прапорщику відгамселити тушку якогось майоро-полковника по мордасам...
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:40
budivelnik
Отже, Ваша відповідь
а. так.
б. так.
в. ні.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:42
Будивельник
Третий раз -- запросто подтвердить твою брехню.
Ты ж уверенно продолжаешь утверждать в мой адрес.
5 тыс. уе. приеду к тебе во Львов. Хоть в СБУ встретимся, хоть в облвоекомате, привезу все документы, опровергающие твою ложь и клевету.
Список брехни я тебе давал.
От замполита и до майора.
Могу включить наличие службы в Закво, когда месяц за полтора (не за прыжки и тайгу)), должности практической работы с лс и на технике (не просто технике, а очень много техники: от спецаппаратуры и до Миг-29, и ещё море ЛА). Служебную карточку с взысканиями-поощрениями. За что.
Не спрыгивай.
Или отвечать за свои действия, брехню не можешь?
З.ы. ты приехал и уехал, уволился. Я служил. Сопровождение колон, охрана аэродромов и объектов, отражение нападений и т.д.
Ради Бога, на героя не претендую, под Градами не был, стреляли при нападениях в сторону нападавших. Они в нас.
Попал не попал - хз. Особенно, когда мчит колонна.
Опасней, когда обкуренные 15 национальностей во взводе, даже спящие с оружием, выходят за рамки))
Успокаивать.
Чем воевать с нападающими.
Поэтому и утверждаю: воюют с тем кем, что есть. Было бы желание. У вышестоящих.
Так что? Ответить-то деньгами могешь, за брехню, мульонер.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:43
bevzaalex написав:budivelnik
Отже, Ваша відповідь
а. так.
б. так.
в. ні.
Ні
Я відмовився відповідати на ваші фантазії і привів свої роздуми виключно по факту реальних подій.
В подальшому рекомендую не трактувати по своєму мої відповіді.
Моя відповідь на всі фантазійно -гіпотетичні пипущення наступнаБудь який дурень згенерує стільки запитань ,що й сотня мудреців не дадуть на них відповідей.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:47
detroytred написав:
Опасней, когда обкуренные 15 национальностей во взводе, даже спящие с оружием, выходят за рамки))
Успокаивать.
Чем воевать с нападающими.
1 В мене в роті національностей було не менше
2 Обкурюватись я їм не давав, хоча вони й пробували - висновок мінус тобі і командиру взвода охорони
3 Мене не гребе ти літун чи замполіт
Точно так само мені все одно ти майор чи полковник
4 Я таким як ти податки заплатив,тому я до вас можу мати претензії - ви до мене ні
5 Претензія та й то більш моральна ніж реальна - як ти можеш підтримувати людей,які розвалювали армію в тому числі і ту в якій ти служив?
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:50
budivelnik написав: detroytred написав:
Но в Закво, когда там уже были боевые действия, служил.
Так і я служив в 1990 в Шалях під Грозним...
І що?
1 Це якось виправдовує бардак з комплектуванням в Криму який створив Замана?
2 Це якось виправдовує твоє отримання пенсії від України?
3 Бачити афганців і служити під їх керівництвом - це різні речі...
Ти ж знаєш що старшина і командир роти -це подекуди більше ніж сімя...
4 І чого це ти за список своїх посад - хочеш отримати мої 5000 доларів?
Він мені не цікавий..
Та й ти мені не цікавий, просто як грушка для биття гарно виглядаєш...
Приємно прапорщику відгамселити тушку якогось майоро-полковника по мордасам...
Выхватил кусок цитаты о другом предмете и привязал к Замане?
Ну это детский трюк.
Не я генерю брехню в твой адрес о службе, а ты в мою. Поэтому мой послужной список и служба в Закво моя имеют значение.
А твоя в Грозном нет.
Государство, платящее мне пенсию за выслугу лет, меня не обвиняет. Зачем мне оправдываться перед ним?
Я указываю на твои глупые претензии на этот счёт.
Опять сам себе приписал победу (бьёт он меня)))
Примитивнейший демагог. прием.
Шпаны...
Резюмирую -- за слова лживые свои ответить не можешь. Мильенер...
Спрыгивает, как пацан.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:54
budivelnik
Дякую. Отже без коментарів. Мене також влаштовує і така відповідь.
пс. піду на дискотеку мріяти про одвічне. па~па
не танцюю, мудрець
Востаннє редагувалось bevzaalex
в П'ят 18 гру, 2020 17:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:55
detroytred написав:
Поэтому мой послужной список и служба в Закво моя имеют значение.
А твоя в Грозном нет.
Бачу ти ще й слабограмотний з манією величі...
1 Звинувачувати когось може тільки суд
Справу проти тебе ніхто не відкривав, то й в тому що я тебе звинувачую ти брешеш.
Я припускаю що діяльність ніка дейтройт принесла Українській армії більше шкоди ніж розмір пенсії яку він отримує
2 Переведи в юридичну площину цю мою фразу
5 Претензія та й то більш моральна ніж реальна - як ти можеш підтримувати людей,які розвалювали армію в тому числі і ту в якій ти служив?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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