|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:57
budivelnik написав: detroytred написав:
Опасней, когда обкуренные 15 национальностей во взводе, даже спящие с оружием, выходят за рамки))
Успокаивать.
Чем воевать с нападающими.
1 В мене в роті національностей було не менше
2 Обкурюватись я їм не давав, хоча вони й пробували - висновок мінус тобі і командиру взвода охорони
3 Мене не гребе ти літун чи замполіт
Точно так само мені все одно ти майор чи полковник
4 Я таким як ти податки заплатив,тому я до вас можу мати претензії - ви до мене ні
5 Претензія та й то більш моральна ніж реальна - як ти можеш підтримувати людей,які розвалювали армію в тому числі і ту в якій ти служив?
Да я понял, что ты супер командир, разведчик, старшина и т.д.)))
Я на твои лавры хероя не претендую.
Ты опять тупо повторяешь глупость.
Мне платит держава. Ты ей.
Разбирайся с ней.
Объясни там НГШ И и пр., Ч,что на твой кусковый мозок, ты считаешь должно быть так-то...
Потом они выправят законы и положения о прохождении воинской службы, пенсии и т.д.
Потом и неси эти мантры.
А пока - это глупая чушь наивного мальчика.
Сгенерь претензии к Муженко, Забродский и т.д.
Я ж тебе указывал, что и они поддерживают данного НГШ ЗСУ.
Уж боевее и порошенковее некуда-то.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 23448
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1960 раз.
- Подякували: 3199 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:02
detroytred написав:
Ты опять тупо повторяешь глупость.
Ти знову за своє
Тупо - це впертись за того хто розплодив дезертирів...
Тупо захищати того , хто після відставки 6 років не вилазив з нірки щоб по голові не отримати і тільки через 2 роки після того як політичний противник програв( і через 6 років після подій) - лізти в суд заявляючи що його обісрали а він білий і пухнастий...
Тепер ти розумієш що таке ТУПО ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 23671
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 193 раз.
- Подякували: 2476 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:03
detroytred
Хотел бы вернуться к цитируемому Вами ув. Мортимеру
Надо самим прийти к власти
и в частности к остальным тезисам/действиям. Будьте любезны напомнить более широко, как раскаявшемуся прогульщику занятий. Спасибо )
Мы порохоботы - Сила (с yarg
-
bevzaalex
-
-
- Повідомлень: 2139
- З нами з: 28.09.09
- Подякував: 2228 раз.
- Подякували: 187 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:07
budivelnik написав: detroytred написав:
Поэтому мой послужной список и служба в Закво моя имеют значение.
А твоя в Грозном нет.
Бачу ти ще й слабограмотний з манією величі...
1 Звинувачувати когось може тільки суд
Справу проти тебе ніхто не відкривав, то й в тому що я тебе звинувачую ти брешеш.
Я припускаю що діяльність ніка дейтройт принесла Українській армії більше шкоди ніж розмір пенсії яку він отримує
2 Переведи в юридичну площину цю мою фразу
5 Претензія та й то більш моральна ніж реальна - як ти можеш підтримувати людей,які розвалювали армію в тому числі і ту в якій ти служив?
О !
Ты уже припускаешь)))
По буквам читай свои прежние посты -- там утверждения. Вся брехня (список же давал) в форме утверждений.
Насчёт материально ты навинегретил....
Но суть видна -- ответить за слова деньгами не можешь.
Сливаешься, как...
З.ы. Пойми, обсуждать политика должностное лицо -- это одно, а тупо постоянно переходить к личным выпадам в адрес форумчанина - это иное.
Смотри: мы со Шмит обсуждаем политическое лицо, действо, и пр.
А тебя постоянно толкает на личные выпады.
Причём негативные.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 18 гру, 2020 18:16, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 23448
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1960 раз.
- Подякували: 3199 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:08
+
bevzaalex написав:budivelnik Відсутність наказу породила подальші явища в тому числі розброду і вольнодумству.
С чем не преминул воспользоваться Враг.
...........................................
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 8620
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 694 раз.
- Подякували: 880 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:10
budivelnik написав: detroytred написав:
Ты опять тупо повторяешь глупость.
Ти знову за своє
Тупо - це впертись за того хто розплодив дезертирів...
Тупо захищати того , хто після відставки 6 років не вилазив з нірки щоб по голові не отримати і тільки через 2 роки після того як політичний противник програв( і через 6 років після подій) - лізти в суд заявляючи що його обісрали а він білий і пухнастий...
Тепер ти розумієш що таке ТУПО ?
Объясни это Муженко, Забродский и ещё, думаю, тысячам нормальным офицерам.
А я уж лучше буду с их мнением, чем с твоим ОСТРЫМ))))
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 23448
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1960 раз.
- Подякували: 3199 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:12
Kudrjavuy написав:
+
bevzaalex написав:budivelnik Відсутність наказу породила подальші явища в тому числі розброду і вольнодумству.
С чем не преминул воспользоваться Враг.
...........................................
+
у врага был именно приказ
Мы порохоботы - Сила (с yarg
-
bevzaalex
-
-
- Повідомлень: 2139
- З нами з: 28.09.09
- Подякував: 2228 раз.
- Подякували: 187 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:14
bevzaalex написав:detroytred
Хотел бы вернуться к цитируемому Вами ув. Мортимеру
Надо самим прийти к власти
и в частности к остальным тезисам/действиям. Будьте любезны напомнить более широко, как раскаявшемуся прогульщику занятий. Спасибо )
Сорри.
Если где-то прибыло (столько накнопал другим), то где-то убудет.
Да и не считаю себя учителем, а Вас учеником))
Мы равны.
Данную!!! тему, насколько помню, Мортимер не развивал.
Упаси Боже, о захвате власти))
Это было условно сказано им.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 23448
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1960 раз.
- Подякували: 3199 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:18
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Ты опять тупо повторяешь глупость.
Ти знову за своє
Тупо - це впертись за того хто розплодив дезертирів...
Тупо захищати того , хто після відставки 6 років не вилазив з нірки щоб по голові не отримати і тільки через 2 роки після того як політичний противник програв( і через 6 років після подій) - лізти в суд заявляючи що його обісрали а він білий і пухнастий...
Тепер ти розумієш що таке ТУПО ?
Объясни это Муженко, Забродский и ещё, думаю, тысячам нормальным офицерам.
А я уж лучше буду с их мнением, чем с твоим ОСТРЫМ))))
Ой ти наш маніпулятивненький....
Тобто по твоєму дезертиство в 2014 році в Криму Забродський і Муженко - схвалюють?
Чи десь зуб дають що в цьому питанні Замана не винуватий
?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 23671
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 193 раз.
- Подякували: 2476 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:25
detroytred написав: bevzaalex написав:detroytred
Хотел бы вернуться к цитируемому Вами ув. Мортимеру
Надо самим прийти к власти
и в частности к остальным тезисам/действиям. Будьте любезны напомнить более широко, как раскаявшемуся прогульщику занятий. Спасибо )
Сорри.
Если где-то прибыло (столько накнопал другим), то где-то убудет.
Да и не считаю себя учителем, а Вас учеником))
Мы равны.
Данную!!! тему, насколько помню, Мортимер не развивал.
Упаси Боже, о захвате власти))
Это было условно сказано им.
Да, я понимаю что условно. Хотелось бы покопаться в этих условностях. К огромному сожалению он не появляется здесь, чтоб адресовать ему, поэтому обращаюсь сейчас к Вам, так как вы часто продуктивно дискутировали.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
-
bevzaalex
-
-
- Повідомлень: 2139
- З нами з: 28.09.09
- Подякував: 2228 раз.
- Подякували: 187 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: bevzaalex
і 1 гість
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|