Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6891689268936894> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:57 budivelnik написав: detroytred написав: Опасней, когда обкуренные 15 национальностей во взводе, даже спящие с оружием, выходят за рамки))

Успокаивать.

Чем воевать с нападающими. Опасней, когда обкуренные 15 национальностей во взводе, даже спящие с оружием, выходят за рамки))Успокаивать.Чем воевать с нападающими. 1 В мене в роті національностей було не менше

2 Обкурюватись я їм не давав, хоча вони й пробували - висновок мінус тобі і командиру взвода охорони

3 Мене не гребе ти літун чи замполіт

Точно так само мені все одно ти майор чи полковник

4 Я таким як ти податки заплатив,тому я до вас можу мати претензії - ви до мене ні

5 Претензія та й то більш моральна ніж реальна - як ти можеш підтримувати людей,які розвалювали армію в тому числі і ту в якій ти служив? 1 В мене в роті національностей було не менше2 Обкурюватись я їм не давав, хоча вони й пробували - висновок мінус тобі і командиру взвода охорони3 Мене не гребе ти літун чи замполітТочно так само мені все одно ти майор чи полковник4 Я таким як ти податки заплатив,тому я до вас можу мати претензії - ви до мене ні5 Претензія та й то більш моральна ніж реальна - як ти можеш підтримувати людей,які розвалювали армію в тому числі і ту в якій ти служив?

Да я понял, что ты супер командир, разведчик, старшина и т.д.)))

Я на твои лавры хероя не претендую.



Ты опять тупо повторяешь глупость.

Мне платит держава. Ты ей.

Разбирайся с ней.

Объясни там НГШ И и пр., Ч,что на твой кусковый мозок, ты считаешь должно быть так-то...



Потом они выправят законы и положения о прохождении воинской службы, пенсии и т.д.

Потом и неси эти мантры.

А пока - это глупая чушь наивного мальчика.



Сгенерь претензии к Муженко, Забродский и т.д.

Я ж тебе указывал, что и они поддерживают данного НГШ ЗСУ.

Уж боевее и порошенковее некуда-то. Да я понял, что ты супер командир, разведчик, старшина и т.д.)))Я на твои лавры хероя не претендую.Ты опять тупо повторяешь глупость.Мне платит держава. Ты ей.Разбирайся с ней.Объясни там НГШ И и пр., Ч,что на твой кусковый мозок, ты считаешь должно быть так-то...Потом они выправят законы и положения о прохождении воинской службы, пенсии и т.д.Потом и неси эти мантры.А пока - это глупая чушь наивного мальчика.Сгенерь претензии к Муженко, Забродский и т.д.Я ж тебе указывал, что и они поддерживают данного НГШ ЗСУ.Уж боевее и порошенковее некуда-то. detroytred

Повідомлень: 23448 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1960 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:02 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Ты опять тупо повторяешь глупость. Ты опять тупо повторяешь глупость. Ти знову за своє

Тупо - це впертись за того хто розплодив дезертирів...

Тупо захищати того , хто після відставки 6 років не вилазив з нірки щоб по голові не отримати і тільки через 2 роки після того як політичний противник програв( і через 6 років після подій) - лізти в суд заявляючи що його обісрали а він білий і пухнастий...

Тепер ти розумієш що таке ТУПО ? Ти знову за своєТупо - це впертись за того хто розплодив дезертирів...Тупо захищати того , хто після відставки 6 років не вилазив з нірки щоб по голові не отримати і тільки через 2 роки після того як політичний противник програв( і через 6 років після подій) - лізти в суд заявляючи що його обісрали а він білий і пухнастий...Тепер ти розумієш що таке ТУПО ? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23671 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2476 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:03 detroytred Хотел бы вернуться к цитируемому Вами ув. Мортимеру

Надо самим прийти к власти

и в частности к остальным тезисам/действиям. Будьте любезны напомнить более широко, как раскаявшемуся прогульщику занятий. Спасибо ) Хотел бы вернуться к цитируемому Вами ув. Мортимеруи в частности к остальным тезисам/действиям. Будьте любезны напомнить более широко, как раскаявшемуся прогульщику занятий. Спасибо ) Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 2139 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2228 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:07 budivelnik написав: detroytred написав: Поэтому мой послужной список и служба в Закво моя имеют значение.

А твоя в Грозном нет. Поэтому мой послужной список и служба в Закво моя имеют значение.А твоя в Грозном нет. Бачу ти ще й слабограмотний з манією величі...

1 Звинувачувати когось може тільки суд

Справу проти тебе ніхто не відкривав, то й в тому що я тебе звинувачую ти брешеш.

Я припускаю що діяльність ніка дейтройт принесла Українській армії більше шкоди ніж розмір пенсії яку він отримує

2 Переведи в юридичну площину цю мою фразу

5 Претензія та й то більш моральна ніж реальна - як ти можеш підтримувати людей,які розвалювали армію в тому числі і ту в якій ти служив? Бачу ти ще й слабограмотний з манією величі...1 Звинувачувати когось може тільки судСправу проти тебе ніхто не відкривав, то й в тому що я тебе звинувачую ти брешеш.Я припускаю що діяльність ніка дейтройт принесла Українській армії більше шкоди ніж розмір пенсії яку він отримує2 Переведи в юридичну площину цю мою фразу

О !

Ты уже припускаешь)))



По буквам читай свои прежние посты -- там утверждения. Вся брехня (список же давал) в форме утверждений.



Насчёт материально ты навинегретил....

Но суть видна -- ответить за слова деньгами не можешь.

Сливаешься, как...



З.ы. Пойми, обсуждать политика должностное лицо -- это одно, а тупо постоянно переходить к личным выпадам в адрес форумчанина - это иное.

Смотри: мы со Шмит обсуждаем политическое лицо, действо, и пр.

А тебя постоянно толкает на личные выпады.

Причём негативные. О !Ты уже припускаешь)))По буквам читай свои прежние посты -- там утверждения. Вся брехня (список же давал) в форме утверждений.Насчёт материально ты навинегретил....Но суть видна -- ответить за слова деньгами не можешь.Сливаешься, как...З.ы. Пойми, обсуждать политика должностное лицо -- это одно, а тупо постоянно переходить к личным выпадам в адрес форумчанина - это иное.Смотри: мы со Шмит обсуждаем политическое лицо, действо, и пр.А тебя постоянно толкает на личные выпады.Причём негативные. Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 18 гру, 2020 18:16, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 23448 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1960 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:08 bevzaalex написав: budivelnik

Відсутність наказу породила подальші явища в тому числі розброду і вольнодумству.



+

С чем не преминул воспользоваться Враг.

........................................... С чем не преминул воспользоваться Враг............................................ Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8620 З нами з: 20.09.12 Подякував: 694 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:10 budivelnik написав: detroytred написав: Ты опять тупо повторяешь глупость. Ты опять тупо повторяешь глупость. Ти знову за своє

Тупо - це впертись за того хто розплодив дезертирів...

Тупо захищати того , хто після відставки 6 років не вилазив з нірки щоб по голові не отримати і тільки через 2 роки після того як політичний противник програв( і через 6 років після подій) - лізти в суд заявляючи що його обісрали а він білий і пухнастий...

Тепер ти розумієш що таке ТУПО ? Ти знову за своєТупо - це впертись за того хто розплодив дезертирів...Тупо захищати того , хто після відставки 6 років не вилазив з нірки щоб по голові не отримати і тільки через 2 роки після того як політичний противник програв( і через 6 років після подій) - лізти в суд заявляючи що його обісрали а він білий і пухнастий...Тепер ти розумієш що таке ТУПО ?

Объясни это Муженко, Забродский и ещё, думаю, тысячам нормальным офицерам.



А я уж лучше буду с их мнением, чем с твоим ОСТРЫМ)))) Объясни это Муженко, Забродский и ещё, думаю, тысячам нормальным офицерам.А я уж лучше буду с их мнением, чем с твоим ОСТРЫМ)))) detroytred

Повідомлень: 23448 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1960 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:12 Kudrjavuy написав: bevzaalex написав: budivelnik

Відсутність наказу породила подальші явища в тому числі розброду і вольнодумству.



+

С чем не преминул воспользоваться Враг.

........................................... С чем не преминул воспользоваться Враг............................................

+

у врага был именно приказ у врага был именно приказ Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 2139 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2228 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:14 bevzaalex написав: detroytred Хотел бы вернуться к цитируемому Вами ув. Мортимеру

Надо самим прийти к власти

и в частности к остальным тезисам/действиям. Будьте любезны напомнить более широко, как раскаявшемуся прогульщику занятий. Спасибо ) Хотел бы вернуться к цитируемому Вами ув. Мортимеруи в частности к остальным тезисам/действиям. Будьте любезны напомнить более широко, как раскаявшемуся прогульщику занятий. Спасибо )

Сорри.

Если где-то прибыло (столько накнопал другим), то где-то убудет.



Да и не считаю себя учителем, а Вас учеником))

Мы равны.



Данную!!! тему, насколько помню, Мортимер не развивал.

Упаси Боже, о захвате власти))

Это было условно сказано им. Сорри.Если где-то прибыло (столько накнопал другим), то где-то убудет.Да и не считаю себя учителем, а Вас учеником))Мы равны.Данную!!! тему, насколько помню, Мортимер не развивал.Упаси Боже, о захвате власти))Это было условно сказано им. detroytred

Повідомлень: 23448 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1960 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:18 detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: Ты опять тупо повторяешь глупость. Ты опять тупо повторяешь глупость. Ти знову за своє

Тупо - це впертись за того хто розплодив дезертирів...

Тупо захищати того , хто після відставки 6 років не вилазив з нірки щоб по голові не отримати і тільки через 2 роки після того як політичний противник програв( і через 6 років після подій) - лізти в суд заявляючи що його обісрали а він білий і пухнастий...

Тепер ти розумієш що таке ТУПО ? Ти знову за своєТупо - це впертись за того хто розплодив дезертирів...Тупо захищати того , хто після відставки 6 років не вилазив з нірки щоб по голові не отримати і тільки через 2 роки після того як політичний противник програв( і через 6 років після подій) - лізти в суд заявляючи що його обісрали а він білий і пухнастий...Тепер ти розумієш що таке ТУПО ? Объясни это Муженко, Забродский и ещё, думаю, тысячам нормальным офицерам.

А я уж лучше буду с их мнением, чем с твоим ОСТРЫМ)))) Объясни это Муженко, Забродский и ещё, думаю, тысячам нормальным офицерам.А я уж лучше буду с их мнением, чем с твоим ОСТРЫМ)))) Ой ти наш маніпулятивненький....

Тобто по твоєму дезертиство в 2014 році в Криму Забродський і Муженко - схвалюють?

Чи десь зуб дають що в цьому питанні Замана не винуватий? Ой ти наш маніпулятивненький....Тобто по твоєму дезертиство в 2014 році в Криму Забродський і Муженко - схвалюють?Чи десь зуб дають що http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23671 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2476 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:25 detroytred написав: bevzaalex написав: detroytred Хотел бы вернуться к цитируемому Вами ув. Мортимеру

Надо самим прийти к власти

и в частности к остальным тезисам/действиям. Будьте любезны напомнить более широко, как раскаявшемуся прогульщику занятий. Спасибо ) Хотел бы вернуться к цитируемому Вами ув. Мортимеруи в частности к остальным тезисам/действиям. Будьте любезны напомнить более широко, как раскаявшемуся прогульщику занятий. Спасибо )

Сорри.

Если где-то прибыло (столько накнопал другим), то где-то убудет.



Да и не считаю себя учителем, а Вас учеником))

Мы равны.



Данную!!! тему, насколько помню, Мортимер не развивал.

Упаси Боже, о захвате власти))

Это было условно сказано им. Сорри.Если где-то прибыло (столько накнопал другим), то где-то убудет.Да и не считаю себя учителем, а Вас учеником))Мы равны.Данную!!! тему, насколько помню, Мортимер не развивал.Упаси Боже, о захвате власти))Это было условно сказано им.

Да, я понимаю что условно. Хотелось бы покопаться в этих условностях. К огромному сожалению он не появляется здесь, чтоб адресовать ему, поэтому обращаюсь сейчас к Вам, так как вы часто продуктивно дискутировали. Да, я понимаю что условно. Хотелось бы покопаться в этих условностях. К огромному сожалению он не появляется здесь, чтоб адресовать ему, поэтому обращаюсь сейчас к Вам, так как вы часто продуктивно дискутировали. Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 2139 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2228 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6891689268936894> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: bevzaalex , Google Adsense [Bot] і 1 гістьМодератори: ТупУм, Ірина_, Модератор