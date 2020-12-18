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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6891689268936894

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:28

  Kudrjavuy написав:
  detroytred написав:Детский сад...
Какой-то поток примитивных демаг. приемов.
Генеришь и генеришь новое.

Пора привыкать.
:oops: :cry:
"Административное судочинство Украины"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
:oops:
Легкий троллинг с нотками сарказма. Ммм
Прэлэсна!

.

Я пока через поправки к закону перелазил все кроссы и колени подрал. И бруки. (
В полной редакции с поправками, имхо, не настолько огромен объем к грамотному усвоению.
Подозреваю, что некто и в свое удовольствие делает это, нырят в это, и плавает, плавает, новые поправки выискывая... ну и порталы само собой)
Это высоколиквидные навыки.) имхохохо
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:45

  budivelnik написав:Навіщо розглядати фантазії - коли є реальні факти
...
2 Командир частини +замполіт+ком роти+ком взводу+ком відділення - поивнні були знати чим дихає новобранець
Новобранець приймаючи присягу народу України -повинен був її виконувати
Якщо 2/3 спискового складу військ ЗСУ в Криму -виявились дезертирами..це питання не одного дня і навіть не одного місяця...
Це роки підривної діяльності всіх.
Від військомата який відправляв кримчанина з росватними поглядами служити в Криму..
До командира частини ,який цього ватника приймав у частині....

Реальный факт:
Ю́лій Вале́рійович Ма́мчур (нар. 15 серпня 1971, Умань, Черкаська область, Українська РСР) — український військовий льотчик 1-го класу, полковник Повітряних Сил ЗС України, командир 204-ї бригади тактичної авіації.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B8%D1%87

Близько половини всього особового складу колишньої української 204-ї бригади тактичної авіації зрадили українській присязі й перейшли на службу у ВПС Росії.

https://uk.wikipedia.org/wiki/204-%D1%8 ... 0%BD%D0%B0)

По вашей точке зрения его не награждать надо было
Орден Богдана Хмельницького III ст. (21 серпня 2014) — за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, високопрофесійне виконання службового обов'язку[13]

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B8%D1%87
а лишить воинского звания и осудить за предательство его подчиненных.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:52

  Kudrjavuy написав:
  19yuriy91 написав:Посмотрите интервью Землянского на укрлайфе, неплохо довольно
Особенно концовка
Да и фанам прибыльности нефтегаза )))

-?
"Бабушка сыграла на войне"?
И в первую очередь против всех?

Юрий, интересное мнение, мне особо зашло про
осметить

предполагаю от слова *смета*, в контексте грамотной организации функционирования ресурса в виде трубы, хранилища, скважин, потребителей,
~ и опять упоминая абстрактное мифическое полит.мышление.
Кстати как Ваши видеоуспехи?


пс. Кудрявый, кого Вы имели ввиду под бабушка?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:55

  yanyura написав:
  budivelnik написав:Навіщо розглядати фантазії - коли є реальні факти
...
2 Командир частини +замполіт+ком роти+ком взводу+ком відділення - поивнні були знати чим дихає новобранець
Новобранець приймаючи присягу народу України -повинен був її виконувати
Якщо 2/3 спискового складу військ ЗСУ в Криму -виявились дезертирами..це питання не одного дня і навіть не одного місяця...
Це роки підривної діяльності всіх.
Від військомата який відправляв кримчанина з росватними поглядами служити в Криму..
До командира частини ,який цього ватника приймав у частині....

Реальный факт:
Ю́лій Вале́рійович Ма́мчур (нар. 15 серпня 1971, Умань, Черкаська область, Українська РСР) — український військовий льотчик 1-го класу, полковник Повітряних Сил ЗС України, командир 204-ї бригади тактичної авіації.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B8%D1%87

Близько половини всього особового складу колишньої української 204-ї бригади тактичної авіації зрадили українській присязі й перейшли на службу у ВПС Росії.

https://uk.wikipedia.org/wiki/204-%D1%8 ... 0%BD%D0%B0)
1 А дайте не биту ссилочку яка показує що 50% 204 - не вийшли з Криму....
2 За те що марширував під прапором - можна було давати й Героя України
За те що скількись там підлеглих зрадили - Героя не дали.
Прийняв командування в 2013 , а отже мав дуже мало часу на почистити ряди
https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2014/03/140323_russian_troops_storm_dkРосійські військові в Криму викрали командира військової частини в Бельбеку полковника Юлія Мамчура. Військову частину зі стріляниною взяли штурмом.
За повідомленням прес-служби міністерства оборони, в ході нападу на базу в Бельбеку поблизу Севастополя постраждали дві людини - журналіст і український військовослужбовець.
Командира української військової частини Юлія Мамчура було викрадено.
В Севастополі росіяни захопили український військовий корабель "Славутич" та єдиний український підводний човен "Запоріжжя".

Така відповідь задовільнить?
3 По всьому криму - 70%
Морпіхи вийшли складом в 99%
Може дезертирство всього 50% в кримських умовах це було досягненням?
4 Я дам кращу ссилочку
https://uk.wikipedia.org/wiki/204-%D1%82%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 18 гру, 2020 21:07, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:05

budivelnik
К сожалению, это сайт сделал ссылку "битой", из-за последней скобки.
Поэтому 2 варианта:
1. Перейти по ссылке в первом предложении
Можливо, Ви мали на увазі 204-та бригада тактичної авіації (Україна)?

2. Перейти по ссылке сделанной сервисом сокращения ссылок - https://u.to/wJuPGg

В обоих случаях вы окажетесь на нужной странице украинского варианта Википедии.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:20

Re: Політичні дискусії

крысы и пазорники.я бы крым не сдал..приказал взводу флота стрелять всех русскиз в прицеле,меня так учили.. крысы и иазорники то всу и вмф..
IgorZ
 
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