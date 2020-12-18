Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Я пока через поправки к закону перелазил все кроссы и колени подрал. И бруки. ( В полной редакции с поправками, имхо, не настолько огромен объем к грамотному усвоению. Подозреваю, что некто и в свое удовольствие делает это, нырят в это, и плавает, плавает, новые поправки выискывая... ну и порталы само собой) Это высоколиквидные навыки.) имхохохо
budivelnik написав:Навіщо розглядати фантазії - коли є реальні факти ... 2 Командир частини +замполіт+ком роти+ком взводу+ком відділення - поивнні були знати чим дихає новобранець Новобранець приймаючи присягу народу України -повинен був її виконувати Якщо 2/3 спискового складу військ ЗСУ в Криму -виявились дезертирами..це питання не одного дня і навіть не одного місяця... Це роки підривної діяльності всіх. Від військомата який відправляв кримчанина з росватними поглядами служити в Криму.. До командира частини ,який цього ватника приймав у частині....
Реальный факт:
Ю́лій Вале́рійович Ма́мчур (нар. 15 серпня 1971, Умань, Черкаська область, Українська РСР) — український військовий льотчик 1-го класу, полковник Повітряних Сил ЗС України, командир 204-ї бригади тактичної авіації.
Орден Богдана Хмельницького III ст. (21 серпня 2014) — за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, високопрофесійне виконання службового обов'язку[13]
19yuriy91 написав:Посмотрите интервью Землянского на укрлайфе, неплохо довольно Особенно концовка Да и фанам прибыльности нефтегаза )))
-? "Бабушка сыграла на войне"? И в первую очередь против всех?
Юрий, интересное мнение, мне особо зашло про
осметить
предполагаю от слова *смета*, в контексте грамотной организации функционирования ресурса в виде трубы, хранилища, скважин, потребителей, ~ и опять упоминая абстрактное мифическое полит.мышление. Кстати как Ваши видеоуспехи?
budivelnik написав:Навіщо розглядати фантазії - коли є реальні факти ... 2 Командир частини +замполіт+ком роти+ком взводу+ком відділення - поивнні були знати чим дихає новобранець Новобранець приймаючи присягу народу України -повинен був її виконувати Якщо 2/3 спискового складу військ ЗСУ в Криму -виявились дезертирами..це питання не одного дня і навіть не одного місяця... Це роки підривної діяльності всіх. Від військомата який відправляв кримчанина з росватними поглядами служити в Криму.. До командира частини ,який цього ватника приймав у частині....
Реальный факт:
Ю́лій Вале́рійович Ма́мчур (нар. 15 серпня 1971, Умань, Черкаська область, Українська РСР) — український військовий льотчик 1-го класу, полковник Повітряних Сил ЗС України, командир 204-ї бригади тактичної авіації.
1 А дайте не биту ссилочку яка показує що 50% 204 - не вийшли з Криму.... 2 За те що марширував під прапором - можна було давати й Героя України За те що скількись там підлеглих зрадили - Героя не дали. Прийняв командування в 2013 , а отже мав дуже мало часу на почистити ряди
https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2014/03/140323_russian_troops_storm_dkРосійські військові в Криму викрали командира військової частини в Бельбеку полковника Юлія Мамчура. Військову частину зі стріляниною взяли штурмом. За повідомленням прес-служби міністерства оборони, в ході нападу на базу в Бельбеку поблизу Севастополя постраждали дві людини - журналіст і український військовослужбовець. Командира української військової частини Юлія Мамчура було викрадено. В Севастополі росіяни захопили український військовий корабель "Славутич" та єдиний український підводний човен "Запоріжжя".