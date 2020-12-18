Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Я пока через поправки к закону перелазил все кроссы и колени подрал. И бруки. ( В полной редакции с поправками, имхо, не настолько огромен объем к грамотному усвоению. Подозреваю, что некто и в свое удовольствие делает это, нырят в это, и плавает, плавает, новые поправки выискывая... ну и порталы само собой) Это высоколиквидные навыки.) имхохохо
budivelnik написав:Навіщо розглядати фантазії - коли є реальні факти ... 2 Командир частини +замполіт+ком роти+ком взводу+ком відділення - поивнні були знати чим дихає новобранець Новобранець приймаючи присягу народу України -повинен був її виконувати Якщо 2/3 спискового складу військ ЗСУ в Криму -виявились дезертирами..це питання не одного дня і навіть не одного місяця... Це роки підривної діяльності всіх. Від військомата який відправляв кримчанина з росватними поглядами служити в Криму.. До командира частини ,який цього ватника приймав у частині....
Реальный факт:
Ю́лій Вале́рійович Ма́мчур (нар. 15 серпня 1971, Умань, Черкаська область, Українська РСР) — український військовий льотчик 1-го класу, полковник Повітряних Сил ЗС України, командир 204-ї бригади тактичної авіації.
Орден Богдана Хмельницького III ст. (21 серпня 2014) — за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, високопрофесійне виконання службового обов'язку[13]
19yuriy91 написав:Посмотрите интервью Землянского на укрлайфе, неплохо довольно Особенно концовка Да и фанам прибыльности нефтегаза )))
-? "Бабушка сыграла на войне"? И в первую очередь против всех?
Юрий, интересное мнение, мне особо зашло про
осметить
предполагаю от слова *смета*, в контексте грамотной организации функционирования ресурса в виде трубы, хранилища, скважин, потребителей, ~ и опять упоминая абстрактное мифическое полит.мышление. Кстати как Ваши видеоуспехи?
budivelnik написав:Навіщо розглядати фантазії - коли є реальні факти ... 2 Командир частини +замполіт+ком роти+ком взводу+ком відділення - поивнні були знати чим дихає новобранець Новобранець приймаючи присягу народу України -повинен був її виконувати Якщо 2/3 спискового складу військ ЗСУ в Криму -виявились дезертирами..це питання не одного дня і навіть не одного місяця... Це роки підривної діяльності всіх. Від військомата який відправляв кримчанина з росватними поглядами служити в Криму.. До командира частини ,який цього ватника приймав у частині....
Реальный факт:
Ю́лій Вале́рійович Ма́мчур (нар. 15 серпня 1971, Умань, Черкаська область, Українська РСР) — український військовий льотчик 1-го класу, полковник Повітряних Сил ЗС України, командир 204-ї бригади тактичної авіації.
1 А дайте не биту ссилочку яка показує що 50% 204 - не вийшли з Криму.... 2 За те що марширував під прапором - можна було давати й Героя України За те що скількись там підлеглих зрадили - Героя не дали. Прийняв командування в 2013 , а отже мав дуже мало часу на почистити ряди
https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2014/03/140323_russian_troops_storm_dkРосійські військові в Криму викрали командира військової частини в Бельбеку полковника Юлія Мамчура. Військову частину зі стріляниною взяли штурмом. За повідомленням прес-служби міністерства оборони, в ході нападу на базу в Бельбеку поблизу Севастополя постраждали дві людини - журналіст і український військовослужбовець. Командира української військової частини Юлія Мамчура було викрадено. В Севастополі росіяни захопили український військовий корабель "Славутич" та єдиний український підводний човен "Запоріжжя".
budivelnik написав:Навіщо розглядати фантазії - коли є реальні факти ... 2 Командир частини +замполіт+ком роти+ком взводу+ком відділення - поивнні були знати чим дихає новобранець Новобранець приймаючи присягу народу України -повинен був її виконувати Якщо 2/3 спискового складу військ ЗСУ в Криму -виявились дезертирами..це питання не одного дня і навіть не одного місяця... Це роки підривної діяльності всіх. Від військомата який відправляв кримчанина з росватними поглядами служити в Криму.. До командира частини ,який цього ватника приймав у частині....
Реальный факт:
Ю́лій Вале́рійович Ма́мчур (нар. 15 серпня 1971, Умань, Черкаська область, Українська РСР) — український військовий льотчик 1-го класу, полковник Повітряних Сил ЗС України, командир 204-ї бригади тактичної авіації.
1 А дайте не биту ссилочку яка показує що 50% 204 - не вийшли з Криму.... 2 За те що марширував під прапором - можна було давати й Героя України За те що скількись там підлеглих зрадили - Героя не дали. Прийняв командування в 2013 , а отже мав дуже мало часу на почистити ряди
https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2014/03/140323_russian_troops_storm_dkРосійські військові в Криму викрали командира військової частини в Бельбеку полковника Юлія Мамчура. Військову частину зі стріляниною взяли штурмом. За повідомленням прес-служби міністерства оборони, в ході нападу на базу в Бельбеку поблизу Севастополя постраждали дві людини - журналіст і український військовослужбовець. Командира української військової частини Юлія Мамчура було викрадено. В Севастополі росіяни захопили український військовий корабель "Славутич" та єдиний український підводний човен "Запоріжжя".
Почистити ряди и заменить на кого? На будивельника или его сына, которые поехали бы служить в Крым. Без жилья и т.д. В Крым!!! Так они даже под дом на контракт не пошли)))
Поэтому и заполняли посади хоть кем. И заполняют сейчас. Особенно части в райгородах и поселках -- местными селюками. Нова армия)) обновилась.
Ты даже не понимаешь, что служба в ГСВГ (куда при Совке даже не просто блатные попадали, а хорошие деньги ещё проплачивали; да и рядовой состав подбирался, чтоб не позорить совок), где почти все держались за место и напрягались (чтоб в совок не вылететь), абсолютно отличается от службы типа в типичных гарнизонах. Где на службу -- многим плевать... Не видел ты службы, сынок. Реальной. Точнее убежал, когда реальная замаячила.
Это как Маруся со своими специально отобранными подчинёнными (идейными, подготовленными, желающими служить и т.п.) не имела проблем и показывала отличный результат. И удивлялась почему у других не так. С аватарами, лодырями, наркошами, пофигистами, уголовниками и т.д. С эпилепсией запросто, с носящими в руках выпирающие кишки и т.п. Это реальные бойцы в том же Крыму. И даже с ними решались поставленные задачи. Ток мало было дать приказ, да ещё и ни о чём. Работать нужно было, чтобы задачи выполнялись.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 18 гру, 2020 23:06, всього редагувалось 1 раз.
Напишу на скрине эту ссылочку[url]https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Августовский_путч[/url] слеплю со скрина самолетик На крылышках допишу, если вы это читаете в условном Ростове или Форосе, запустите дальше
detroytred написав:С аватарами, лодырями, наркошами, пофигистами, уголовниками и т.д. С эпилепсией запросто, с носящими в руках выпирающие кишки и т.п. Это реальные бойцы в том же Крыму.
Ти б хоч на протязі одного дня притримувався однієї своєї версії.. Перша твоя версія - люди ніщо , просто ними погано керують ті хто мають інструменти/ресурс/телебачення.... Друга твоя версія - Замана геній , але в Криму не було ким керувати Третя твоя версія - Турчинов не віддав наказ . тому люди зібрані геніальним заманою-дезертирували...
То яка з трьох версій правильна А то я вже заплутався в твоєму художньому свисті...