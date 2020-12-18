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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 12:03

Парламент Молдовы снизил пенсионный возраст

Но "свободные" "демократические" СМИ Вам об этом не скажут :)
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 12:10

  Вкладчик1234 написав:Парламент Молдовы снизил пенсионный возраст

Но "свободные" "демократические" СМИ Вам об этом не скажут :)

Додон гадить наступниці, наостанок - то російська мова, то зниження пенсійного віку, то обмеження повноважень. Наступний склад парламенту все це, звісно, відмінить.
Будемо сподіватись, що там ватани більше вже не будуть у владного керма.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 12:14

Re: Політичні дискусії

Кто мне объяснит, почему Германия, полностью разрушенная, снова стала богатой страной?
Почему какой – то Гонконг ещё 100 лет назад был грязной большой деревней?
Почему поляки, покупавшие в 90-х годах в Украине цветные телевизоры «Берёзка» Харьковского радиозавода, стали жить уже давно богаче, чем украницы?
Создатся впечатление, что Европе нужна бедная Украина, как источник дешёвой качественной рабочей силы.
Но почему тогда Польша стала богатой?
Но почему тогда я должен на всём экономить? И это при том, что я ещё не самый бедный.
Почему свой газ (17 млрд м3) продают украинцам по европейским ценам?
Я понимаю зачем. Облгазы и Нафтогаз платят налоги в госбюджет. Чем больше цена для населения на 1 м3 газа, тем больше поступлений бюджет.
Но это цинизм – вынуждать людей платить за газ 30 и выше процентов своих месячных доходов.
Почему НДС 20% не отменят на газ?
Почему НДС одинаковый что на продукты питания, что на промышленную продукцию?
Немцы и поляки умнее, что ли нас? Но это не так. Все люди в мире, в основном, одарены одинаково. И не ленивые большинство из нас.
Почему тогда так жить плохо мне?
Я думаю, такие вопросы задаю не только я один в Украине.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 12:24

Re: Політичні дискусії

  Yuri_61 написав:Кто мне объяснит, почему Германия, полностью разрушенная, снова стала богатой страной?

Тому що там заборонили німецький нацонал-соціалізм, вичистили, з влади, попередників, і зробили ринкові реформи.
  Yuri_61 написав:Почему поляки, покупавшие в 90-х годах в Украине цветные телевизоры «Берёзка» Харьковского радиозавода, стали жить уже давно богаче, чем украницы?

Тому що там заборонили російський націонал-соціалізм, вичистили, з влади, попередників, і зробили ринкові реформи.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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