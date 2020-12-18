Додано: Суб 19 гру, 2020 12:14

Кто мне объяснит, почему Германия, полностью разрушенная, снова стала богатой страной?

Почему какой – то Гонконг ещё 100 лет назад был грязной большой деревней?

Почему поляки, покупавшие в 90-х годах в Украине цветные телевизоры «Берёзка» Харьковского радиозавода, стали жить уже давно богаче, чем украницы?

Создатся впечатление, что Европе нужна бедная Украина, как источник дешёвой качественной рабочей силы.

Но почему тогда Польша стала богатой?

Но почему тогда я должен на всём экономить? И это при том, что я ещё не самый бедный.

Почему свой газ (17 млрд м3) продают украинцам по европейским ценам?

Я понимаю зачем. Облгазы и Нафтогаз платят налоги в госбюджет. Чем больше цена для населения на 1 м3 газа, тем больше поступлений бюджет.

Но это цинизм – вынуждать людей платить за газ 30 и выше процентов своих месячных доходов.

Почему НДС 20% не отменят на газ?

Почему НДС одинаковый что на продукты питания, что на промышленную продукцию?

Немцы и поляки умнее, что ли нас? Но это не так. Все люди в мире, в основном, одарены одинаково. И не ленивые большинство из нас.

Почему тогда так жить плохо мне?

Я думаю, такие вопросы задаю не только я один в Украине.