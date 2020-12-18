Парламент Молдовы снизил пенсионный возраст
Но "свободные" "демократические" СМИ Вам об этом не скажут
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 19 гру, 2020 12:03
Парламент Молдовы снизил пенсионный возраст
Но "свободные" "демократические" СМИ Вам об этом не скажут
Biden's Laptop Matters
Додано: Суб 19 гру, 2020 12:10
Додон гадить наступниці, наостанок - то російська мова, то зниження пенсійного віку, то обмеження повноважень. Наступний склад парламенту все це, звісно, відмінить.
Будемо сподіватись, що там ватани більше вже не будуть у владного керма.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 19 гру, 2020 12:14
Re: Політичні дискусії
Кто мне объяснит, почему Германия, полностью разрушенная, снова стала богатой страной?
Почему какой – то Гонконг ещё 100 лет назад был грязной большой деревней?
Почему поляки, покупавшие в 90-х годах в Украине цветные телевизоры «Берёзка» Харьковского радиозавода, стали жить уже давно богаче, чем украницы?
Создатся впечатление, что Европе нужна бедная Украина, как источник дешёвой качественной рабочей силы.
Но почему тогда Польша стала богатой?
Но почему тогда я должен на всём экономить? И это при том, что я ещё не самый бедный.
Почему свой газ (17 млрд м3) продают украинцам по европейским ценам?
Я понимаю зачем. Облгазы и Нафтогаз платят налоги в госбюджет. Чем больше цена для населения на 1 м3 газа, тем больше поступлений бюджет.
Но это цинизм – вынуждать людей платить за газ 30 и выше процентов своих месячных доходов.
Почему НДС 20% не отменят на газ?
Почему НДС одинаковый что на продукты питания, что на промышленную продукцию?
Немцы и поляки умнее, что ли нас? Но это не так. Все люди в мире, в основном, одарены одинаково. И не ленивые большинство из нас.
Почему тогда так жить плохо мне?
Я думаю, такие вопросы задаю не только я один в Украине.
Додано: Суб 19 гру, 2020 12:24
Re: Політичні дискусії
Тому що там заборонили німецький нацонал-соціалізм, вичистили, з влади, попередників, і зробили ринкові реформи.
Тому що там заборонили російський націонал-соціалізм, вичистили, з влади, попередників, і зробили ринкові реформи.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 19 гру, 2020 13:13
Потому что Вы не способны нае...ть ближнего и обогатиться: хоть, занимая чиновничью посаду, хоть добавляя пальмовое в молочку, хоть обрабатывая поля вредными дешёвыми китайскими препаратами, не соблюдая всех правил, которые стоят дополнительных денег; не поместились в выскооплачиваемые рабочие места; ну или тратили на себя раньше, когда Скрудж накапливал (теперь наоборот, вы с ним поменялись местами, но Скрудж уверен, что в выиграше); много причин.
Но главная -- то, что власти выбрали вариант обогащаться за счёт вас, а не вместе с вами.
Это если Вы - собирательный образ более менее типичного нормального пересичного.
Ну а так (лично для отдельного лица) --- всё исключительно в ваших собственных руках. Причины нужно искать только лично в себе.
Если же для масс, для прослойки-слоя общества, то уже согласно объективным законам и процессам в обществе.
Додано: Суб 19 гру, 2020 13:19
И кто чистил и забороняв, инопланетяне?
Или поддерживаемая одной группы общества (части народа) одна из групп власть имущих пришла к власти. Потом чистила и утверждалась.
Проводила реформа под горящие чучела под окнами Бальцеровича и Ко.
Естественно, победивший всегда ... от имени народа))) Его бажання выполняет, интересы продвигает, реализовывает.
Комми тоже ток так и заявляли и упирали. Потом чистили и резформировали.
Это за сам принцип.
Додано: Суб 19 гру, 2020 13:28
Re: Політичні дискусії
Нда.. Украинский национал-социализм не просто не забороняют, но и после крайнего майдана наоборот, пестуют и лелеют Надеются, видимо, нового гитлера вырастить, теперь украинского, чтобы мир завоевать.
Впрочем наметки есть, один же уже намекал, что он президент мира..
Так что,Yuri_61, не тешь себя иллюзиями, ты жил, живешь и будешь жить плохо.
Такова твоя судьба.
Додано: Суб 19 гру, 2020 13:49
Re: Політичні дискусії
Социальную норму на газ снизили с 11м3 на м2 до 4 м3 !!!!
Мотивируя это тем, что в Европе такие фактические расходы газа на отопления.
Они двоечники!!! В школе пропускали уроки географии в 5 классе и не знают, что в Европе очень мягкие зимы из - за влияния тёплого глобального океанического течения Гольфстрима, которое омывает западную и Северную Европу. В Лондоне, например, зимой +10 средняя температура. А если бы не было Гольфстрима, то в Лондоне зимой было бы как в Архпнгельске (до -40 град С).
Это верх цинизма, бесчеловечности или тупо безграмотность сравнивать зимы в Украине (без южных областей) с зимами в Европе (с комфортным морским климатом: зимой не холодно, летом не жарко). А в Украине зимы намного холоднее!
И здесь обман с социальной нормой!!!
С этой нормой (по Европе) в Украине(в Центр, восток, Север) хату не обогреешь.
Приходится мне в зимние месяца свыше 30% от своих доходов за газ из за того, что они цинично урезали социальную норму потребления газа!!!
Сколько можно позволять грабить себя??
Накапливается ненависть (сами знаете, к кому) за такие несправедливые нормы и цены на газ.
Была надежда на перемены после крайних президентских и парламентских выборов. Но она у меня умерла в ноябре 2020 года (после небывалого роста цены на газ сразу же после местных выборов. Совпадение? Не думаю.)
Додано: Суб 19 гру, 2020 14:04
Re: Політичні дискусії
Cлава богу, що українських соціалістів дуже мало. Українські націоналісти трохи проникли у владу і почали ті реформи, що польскі націоналісти робили в дев'яності, а тут бац - Зеля, і реформи загальмувались.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 19 гру, 2020 14:11
Без запроса и работы снизу соцпирога, все равно не летают реформы и проекты. Запрос есть.
Салют глобализации, инопланетянам осталось рости только в направлении стран третьего мира. Так что не разменемся)
пс. склоняюсь, что чучела горят мотивацией, следовательно ~ полезны.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
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