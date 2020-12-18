Додано: Суб 19 гру, 2020 13:49

Социальную норму на газ снизили с 11м3 на м2 до 4 м3 !!!!

Мотивируя это тем, что в Европе такие фактические расходы газа на отопления.

Они двоечники!!! В школе пропускали уроки географии в 5 классе и не знают, что в Европе очень мягкие зимы из - за влияния тёплого глобального океанического течения Гольфстрима, которое омывает западную и Северную Европу. В Лондоне, например, зимой +10 средняя температура. А если бы не было Гольфстрима, то в Лондоне зимой было бы как в Архпнгельске (до -40 град С).

Это верх цинизма, бесчеловечности или тупо безграмотность сравнивать зимы в Украине (без южных областей) с зимами в Европе (с комфортным морским климатом: зимой не холодно, летом не жарко). А в Украине зимы намного холоднее!

И здесь обман с социальной нормой!!!

С этой нормой (по Европе) в Украине(в Центр, восток, Север) хату не обогреешь.

Приходится мне в зимние месяца свыше 30% от своих доходов за газ из за того, что они цинично урезали социальную норму потребления газа!!!

Сколько можно позволять грабить себя??

Накапливается ненависть (сами знаете, к кому) за такие несправедливые нормы и цены на газ.

Была надежда на перемены после крайних президентских и парламентских выборов. Но она у меня умерла в ноябре 2020 года (после небывалого роста цены на газ сразу же после местных выборов. Совпадение? Не думаю.)