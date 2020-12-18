Ай, ай, ай, как обидно то. А так то страна так активно развивалась.. И безвиз, и кружевные трусики уже были. И вот-вот уже мог бы Yuri_61 в 2020 зажить как в 2013, но опять не повезло, не дали шоколадным нацонал-капиталистам развернуться..
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 19 гру, 2020 14:16
Re: Політичні дискусії
Додано: Суб 19 гру, 2020 14:31
Re: Політичні дискусії
Підозрюю, що він сам голосував за Зелю, як і багато інших, хто зараз рве волосся на дупі і питає: чому я не сокіл, чому не літаю?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 19 гру, 2020 14:36
Re: Політичні дискусії
Додано: Суб 19 гру, 2020 14:37
Это удар по самым малоимущим в первую очередь, а так то по всем кошелькам.
Такой же фокус эл.энергией провернут, и достанут из каждого кармана еще разницу на 100кВт.
Интересно как обставят рехворму в эфире ?
И каков бы сейчас сделали выбор?
участвовали бы?
Если да, то за кого?
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Суб 19 гру, 2020 14:45
Re: Політичні дискусії
Та нічого, скоро закінчаться мойшині сорок років, поки не зміниться покоління рабів. В Молдові вибрали нормальну лідерку, і в нас виберуть, тим паче Зеленський до Додона, по ватному потенціалу, не дотягує.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 19 гру, 2020 15:26
Re: Політичні дискусії
Додано: Суб 19 гру, 2020 15:34
Re: Політичні дискусії
Не треба за інших розписуватись, я ще три роки проживу, з великою ймовірністю.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 19 гру, 2020 15:42
Мойша не просто ждал-водил 40 лет, а наверное не примеры свинарчуков, стоматологов, ринатов и т.п. показывал. И щось умело втолковывал.
Так просто не бывает - сменилось поколение и покращення-счастье.
Роль и функции Мойши!
Не те водят.
А не не тех водят.
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