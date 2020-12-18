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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6893689468956896

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 14:16

Re: Політичні дискусії

  lapay написав:а тут бац - Зеля, і реформи загальмувались

Ай, ай, ай, как обидно то. А так то страна так активно развивалась.. И безвиз, и кружевные трусики уже были. И вот-вот уже мог бы Yuri_61 в 2020 зажить как в 2013, но опять не повезло, не дали шоколадным нацонал-капиталистам развернуться..:mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 14:31

Re: Політичні дискусії

  fokus написав:И вот-вот уже мог бы Yuri_61 в 2020 зажить как в 2013, но опять не повезло,

Підозрюю, що він сам голосував за Зелю, як і багато інших, хто зараз рве волосся на дупі і питає: чому я не сокіл, чому не літаю?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 14:36

Re: Політичні дискусії

  lapay написав:Підозрюю, що він сам голосував за Зелю, як і багато інших, хто зараз рве волосся на дупі і питає: чому я не сокіл, чому не літаю?

Ну это то понятно. Не повезло национал-капиталистам с народом, как обычно.
fokus
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 14:37

  Yuri_61 написав:Социальную норму на газ снизили с 11м3 на м2 до 4 м3 !!!!

Это удар по самым малоимущим в первую очередь, а так то по всем кошелькам.
Такой же фокус эл.энергией провернут, и достанут из каждого кармана еще разницу на 100кВт.
Интересно как обставят рехворму в эфире ?
Была надежда на перемены после крайних президентских и парламентских выборов. Но она у меня умерла в ноябре 2020 года (после небывалого роста цены на газ сразу же после местных выборов. Совпадение? Не думаю.)

И каков бы сейчас сделали выбор?
участвовали бы?
Если да, то за кого?
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 14:45

Re: Політичні дискусії

  fokus написав:Ну это то понятно. Не повезло национал-капиталистам с народом, как обычно.

Та нічого, скоро закінчаться мойшині сорок років, поки не зміниться покоління рабів. В Молдові вибрали нормальну лідерку, і в нас виберуть, тим паче Зеленський до Додона, по ватному потенціалу, не дотягує.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 15:26

Re: Політичні дискусії

  lapay написав:В Молдові вибрали нормальну лідерку, і в нас виберуть

Однозначно! Скоро (тм)
«Жаль только жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе» (с)
Впрочем такие стихи не для национал-капиталистов :)
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 15:34

Re: Політичні дискусії

  fokus написав:Жаль только жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе» (с)

Не треба за інших розписуватись, я ще три роки проживу, з великою ймовірністю.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 15:42

  lapay написав:
  fokus написав:Ну это то понятно. Не повезло национал-капиталистам с народом, как обычно.

Та нічого, скоро закінчаться мойшині сорок років, поки не зміниться покоління рабів. В Молдові вибрали нормальну лідерку, і в нас виберуть, тим паче Зеленський до Додона, по ватному потенціалу, не дотягує.

Мойша не просто ждал-водил 40 лет, а наверное не примеры свинарчуков, стоматологов, ринатов и т.п. показывал. И щось умело втолковывал.

Так просто не бывает - сменилось поколение и покращення-счастье.
Роль и функции Мойши!

Не те водят.
А не не тех водят.
detroytred
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