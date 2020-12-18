|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 19 гру, 2020 16:02
detroytred написав:
Критерий - результат.
Гарний Мойша - где результат.
У Путі з Лукою теж є результат, за надцать років правління, якщо зрівняти життя в дев'яностих і зараз. Тільки експорт в них сировинний, як і в нас, так інакше і бути не може, бо Совок і їх послідиши нічого, крім сировини, на Захід не експортували і не експортують.
Ну і контрольний в голову - ті країни, де совок був сорок років, живуть краще тих, де совок був 70 років, хоч не мають таких природніх ресурсів, як деякі країни постсовка.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 11351
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1152 раз.
- Подякували: 1311 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 гру, 2020 16:07
lapay написав: detroytred написав:
Критерий - результат.
Гарний Мойша - где результат.
У Путі з Лукою теж є результат, за надцать років правління, якщо зрівняти життя в дев'яностих і зараз. Тільки експорт в них сировинний, як і в нас, так інакше і бути не може, бо Совок і їх послідиши нічого, крім сировини, на Захід не експортували і не експортують.
Ну і контрольний в голову - ті країни, де совок був сорок років, живуть краще тих, де совок був 70 років, хоч не мають таких природніх ресурсів, як деякі країни постсовка.
Нет у них результата.
В Китае совок скок был?
Если фактор сильный (есть сильное реальное желание элиты реформировать, вывести -- естественно, в рамках, а не в космос))), то он перебьет иные - хоть 100 лет совка, хоть полурабство и забитость китайца, корейца и пр.
Простые выборочные параллели неуместны.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 23462
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1960 раз.
- Подякували: 3199 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 гру, 2020 16:08
lapay написав: fokus написав:
И вот-вот уже мог бы Yuri_61 в 2020 зажить как в 2013, но опять не повезло,
Підозрюю, що він сам голосував за Зелю, як і багато інших, хто зараз рве волосся на дупі і питає: чому я не сокіл, чому не літаю?
И из-за кого это рвать волосся? Из-за По шоле?
Шо принципиально изменилось для пересичного от смены?
НИЧЕГО
-
19yuriy91
-
-
- Повідомлень: 3132
- З нами з: 15.09.12
- Подякував: 263 раз.
- Подякували: 396 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 гру, 2020 16:14
19yuriy91 написав: lapay написав: fokus написав:
И вот-вот уже мог бы Yuri_61 в 2020 зажить как в 2013, но опять не повезло,
Підозрюю, що він сам голосував за Зелю, як і багато інших, хто зараз рве волосся на дупі і питає: чому я не сокіл, чому не літаю?
И из-за кого это рвать волосся? Из-за По шоле?
Шо принципиально изменилось для пересичного от смены?
НИЧЕГО
Отож.
Классика: только или перемога, или зрада.
А в реалиях ни того, ни другого.
В восприятии.
Да и зачастую в реалиях.
Как эксперт указала.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 19 гру, 2020 16:19, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 23462
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1960 раз.
- Подякували: 3199 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 гру, 2020 16:19
detroytred написав:
В Китае совок скок был?
Сорок років, потім дали можливість заробляти самім, як це китайці робили тисячі років. Китайці навіть в гулазі покірно тягнули норму, поки не вмирали за пару місяців. Якщо для вас всі люди і нації однакові - тоді так - в Африці Мойші не можуть народитись, а в Німеччині уникли Голокосту і підняли Німеччину, а африканці і німці, само собою, нічим не відрізняються. Проблема в Мойшах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 11351
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1152 раз.
- Подякували: 1311 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 гру, 2020 16:21
19yuriy91 написав:
И из-за кого это рвать волосся? Из-за По шоле?
Шо принципиально изменилось для пересичного от смены?
НИЧЕГО
Пересічні стали жити гірше. Далі буде ще гірше, і не через коронакризу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 11351
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1152 раз.
- Подякували: 1311 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 гру, 2020 16:30
lapay написав: detroytred написав:
В Китае совок скок был?
Сорок років, потім дали можливість заробляти самім, як це китайці робили тисячі років. Китайці навіть в гулазі покірно тягнули норму, поки не вмирали за пару місяців. Якщо для вас всі люди і нації однакові - тоді так - в Африці Мойші не можуть народитись, а в Німеччині уникли Голокосту і підняли Німеччину, а африканці і німці, само собою, нічим не відрізняються. Проблема в Мойшах.
Мойши -- то есть управленцы-можновдадци-элиты.
Самим заробляти?)))
Китаец, смахивающий на Фоксконне, об этом не знал.
Заробляти дали ввезенному зарубежному капиталу.
Создав для него условия. Благоприятные.
То есть китайцы пересичные попутно обогащались с этим зарубежным капиталом. Потом и с партейным))), ставшим частным местами.
Но ключевое -- были созданы условия для развития рынка, капитала.
Кем?
Пересичными?))))) полурабами и забитыми?))))
Или можновладцями?!
З.ы. о том и речь, чтобы украинцы попутно обогащались с ринатами и зарубежным капиталом. Тогда б и рынок весь рос быстрее.
Но можновладци таких условий не создают. Капиталу. Развитию рынка.
Куда пересичный несёт свой капиталец для приросту? И шо с ним дальше?))))))))))))))))))))
А американец даже не задумывается.
Пенс. и пр. фонды прирастают. Вместе с реальным сектором.
И кто что должон был сделать.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 19 гру, 2020 16:43, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 23462
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1960 раз.
- Подякували: 3199 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 гру, 2020 16:42
lapay написав: 19yuriy91 написав:
И из-за кого это рвать волосся? Из-за По шоле?
Шо принципиально изменилось для пересичного от смены?
НИЧЕГО
Пересічні стали жити гірше. Далі буде ще гірше, і не через коронакризу.
Тренд был заложен при По- аграрная супердержава антираша, со сладкими речами и не соответствующими реалиями
-
19yuriy91
-
-
- Повідомлень: 3132
- З нами з: 15.09.12
- Подякував: 263 раз.
- Подякували: 396 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 гру, 2020 16:50
19yuriy91 написав: lapay написав: 19yuriy91 написав:
И из-за кого это рвать волосся? Из-за По шоле?
Шо принципиально изменилось для пересичного от смены?
НИЧЕГО
Пересічні стали жити гірше. Далі буде ще гірше, і не через коронакризу.
Тренд был заложен при По- аграрная супердержава антираша, со сладкими речами и не соответствующими реалиями
Даже раньше. При ЮВА.
Зерно, металл, транзит. Из речи после избрания.
Металл сам загнётся исторически и не модернизируясь. Ринату хватает.
Транзит профукали и профукиваем по ряду причин.
Осталось зерно, добавилась антираша. Спасают гастеры.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 23462
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1960 раз.
- Подякували: 3199 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 гру, 2020 16:59
detroytred написав:
Самим заробляти?)))
Китаец, смахивающий на Фоксконне, об этом не знал.
Заробляти дали ввезенному зарубежному капиталу.
Создав для него условия. Благоприятные.
То есть китайцы пересичные попутно обогащались с этим зарубежным капиталом. Потом и с партейным))), ставшим частным местами.
Но ключевое -- были созданы условия для развития рынка, капитала.
Кем?
Пересичными?))))) полурабами и забитыми?))))
Или можновладцями?!
Ви не знаєте, як зароджувався китайский капіталізм, після Мао. Традиційні сімейні артелі, в портах, підпільно виробляли різну хрінь, типа ручок з плавающими картинками, які скуповували іноземні моряки. Вони носили хабарі комчиновникам, щоб ті їх не чіпали, а в деяких селах вже сільські родини, аналогично, брали землю в аренду.
Сяопін тільки дав команду їх не чіпати, просто дати людям землю і можливість заробляти працею на себе, і дав можливість іноземцям заробляти на працелюбних китайцях.
На Тайвані не було комуністів, тому там не було сорока років комуністичного рабства, а китайці, як і японці, стали багатшати в шістдесяті, а не в дев'яності.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 11351
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1152 раз.
- Подякували: 1311 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|