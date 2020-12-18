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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6895689668976898

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 17:09

  lapay написав:
  detroytred написав:Самим заробляти?)))
Китаец, смахивающий на Фоксконне, об этом не знал.
Заробляти дали ввезенному зарубежному капиталу.
Создав для него условия. Благоприятные.

То есть китайцы пересичные попутно обогащались с этим зарубежным капиталом. Потом и с партейным))), ставшим частным местами.

Но ключевое -- были созданы условия для развития рынка, капитала.
Кем?
Пересичными?))))) полурабами и забитыми?))))

Или можновладцями?!

Ви не знаєте, як зароджувався китайский капіталізм, після Мао. Традиційні сімейні артелі, в портах, підпільно виробляли різну хрінь, типа ручок з плавающими картинками, які скуповували іноземні моряки. Вони носили хабарі комчиновникам, щоб ті їх не чіпали, а в деяких селах вже сільські родини, аналогично, брали землю в аренду.
Сяопін тільки дав команду їх не чіпати, просто дати людям землю і можливість заробляти працею на себе, і дав можливість іноземцям заробляти на працелюбних китайцях.
На Тайвані не було комуністів, тому там не було сорока років комуністичного рабства, а китайці, як і японці, стали багатшати в шістдесяті, а не в дев'яності.

Ручки?))
Это типа - я работал, а потом мне папа дал мильен.
То есть ключевое -- упомянутый зарубежный капитал. Технологический. Который дал ввез зарубежный папа.


Японцам заложила фундамент развития амер. администрация.
Корейцы - сами решили. Элиты. И с помощью Запада (который всем Западом по сути воевал за них в корейской войне) развили чеболи или как там их.
Из после сохи, сразу начав, с помощью Запада, стропалить машины, тлф и т.д.

Вот куда ни гляну - элиты. Ключевой фактор. Тянут вытягивают за уши.
Михи, Каладзе.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 17:10

  detroytred написав:
  19yuriy91 написав:Тренд был заложен при По- аграрная супердержава антираша, со сладкими речами и не соответствующими реалиями

Даже раньше. При ЮВА.
Зерно, металл, транзит. Из речи после избрания.

Металл сам загнётся исторически и не модернизируясь. Ринату хватает.
Транзит профукали и профукиваем по ряду причин.

Осталось зерно, добавилась антираша. Спасают гастеры.


Абсолютно согласен
И хотел указать, что раньше, не стал - постмайданное сравнение
19yuriy91
 
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