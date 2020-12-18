lapay написав:detroytred написав:Самим заробляти?)))
Китаец, смахивающий на Фоксконне, об этом не знал.
Заробляти дали ввезенному зарубежному капиталу.
Создав для него условия. Благоприятные.
То есть китайцы пересичные попутно обогащались с этим зарубежным капиталом. Потом и с партейным))), ставшим частным местами.
Но ключевое -- были созданы условия для развития рынка, капитала.
Кем?
Пересичными?))))) полурабами и забитыми?))))
Или можновладцями?!
Ви не знаєте, як зароджувався китайский капіталізм, після Мао. Традиційні сімейні артелі, в портах, підпільно виробляли різну хрінь, типа ручок з плавающими картинками, які скуповували іноземні моряки. Вони носили хабарі комчиновникам, щоб ті їх не чіпали, а в деяких селах вже сільські родини, аналогично, брали землю в аренду.
Сяопін тільки дав команду їх не чіпати, просто дати людям землю і можливість заробляти працею на себе, і дав можливість іноземцям заробляти на працелюбних китайцях.
На Тайвані не було комуністів, тому там не було сорока років комуністичного рабства, а китайці, як і японці, стали багатшати в шістдесяті, а не в дев'яності.
Ручки?))
Это типа - я работал, а потом мне папа дал мильен.
То есть ключевое -- упомянутый зарубежный капитал. Технологический. Который дал ввез зарубежный папа.
Японцам заложила фундамент развития амер. администрация.
Корейцы - сами решили. Элиты. И с помощью Запада (который всем Западом по сути воевал за них в корейской войне) развили чеболи или как там их.
Из после сохи, сразу начав, с помощью Запада, стропалить машины, тлф и т.д.
Вот куда ни гляну - элиты. Ключевой фактор. Тянут вытягивают за уши.
Михи, Каладзе.