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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6895689668976898 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Суб 19 гру, 2020 17:09 lapay написав: detroytred написав: Самим заробляти?)))

Китаец, смахивающий на Фоксконне, об этом не знал.

Заробляти дали ввезенному зарубежному капиталу.

Создав для него условия. Благоприятные.



То есть китайцы пересичные попутно обогащались с этим зарубежным капиталом. Потом и с партейным))), ставшим частным местами.



Но ключевое -- были созданы условия для развития рынка, капитала.

Кем?

Пересичными?))))) полурабами и забитыми?))))



Или можновладцями?! Самим заробляти?)))Китаец, смахивающий на Фоксконне, об этом не знал.Заробляти дали ввезенному зарубежному капиталу.Создав для него условия. Благоприятные.То есть китайцы пересичные попутно обогащались с этим зарубежным капиталом. Потом и с партейным))), ставшим частным местами.Но ключевое -- были созданы условия для развития рынка, капитала.Кем?Пересичными?))))) полурабами и забитыми?))))Или можновладцями?!

Ви не знаєте, як зароджувався китайский капіталізм, після Мао. Традиційні сімейні артелі, в портах, підпільно виробляли різну хрінь, типа ручок з плавающими картинками, які скуповували іноземні моряки. Вони носили хабарі комчиновникам, щоб ті їх не чіпали, а в деяких селах вже сільські родини, аналогично, брали землю в аренду.

Сяопін тільки дав команду їх не чіпати, просто дати людям землю і можливість заробляти працею на себе, і дав можливість іноземцям заробляти на працелюбних китайцях.

На Тайвані не було комуністів, тому там не було сорока років комуністичного рабства, а китайці, як і японці, стали багатшати в шістдесяті, а не в дев'яності. Ви не знаєте, як зароджувався китайский капіталізм, після Мао. Традиційні сімейні артелі, в портах, підпільно виробляли різну хрінь, типа ручок з плавающими картинками, які скуповували іноземні моряки. Вони носили хабарі комчиновникам, щоб ті їх не чіпали, а в деяких селах вже сільські родини, аналогично, брали землю в аренду.Сяопін тільки дав команду їх не чіпати, просто дати людям землю і можливість заробляти працею на себе, і дав можливість іноземцям заробляти на працелюбних китайцях.На Тайвані не було комуністів, тому там не було сорока років комуністичного рабства, а китайці, як і японці, стали багатшати в шістдесяті, а не в дев'яності.

Ручки?))

Это типа - я работал, а потом мне папа дал мильен.

То есть ключевое -- упомянутый зарубежный капитал. Технологический. Который дал ввез зарубежный папа.





Японцам заложила фундамент развития амер. администрация.

Корейцы - сами решили. Элиты. И с помощью Запада (который всем Западом по сути воевал за них в корейской войне) развили чеболи или как там их.

Из после сохи, сразу начав, с помощью Запада, стропалить машины, тлф и т.д.



Вот куда ни гляну - элиты. Ключевой фактор. Тянут вытягивают за уши.

Михи, Каладзе. Ручки?))Это типа - я работал, а потом мне папа дал мильен.То есть ключевое -- упомянутый зарубежный капитал. Технологический. Который дал ввез зарубежный папа.Японцам заложила фундамент развития амер. администрация.Корейцы - сами решили. Элиты. И с помощью Запада (который всем Западом по сути воевал за них в корейской войне) развили чеболи или как там их.Из после сохи, сразу начав, с помощью Запада, стропалить машины, тлф и т.д.Вот куда ни гляну - элиты. Ключевой фактор. Тянут вытягивают за уши.Михи, Каладзе. detroytred

Повідомлень: 23464 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1960 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 гру, 2020 17:10 detroytred написав: 19yuriy91 написав: Тренд был заложен при По- аграрная супердержава антираша, со сладкими речами и не соответствующими реалиями Тренд был заложен при По- аграрная супердержава антираша, со сладкими речами и не соответствующими реалиями

Даже раньше. При ЮВА.

Зерно, металл, транзит. Из речи после избрания.



Металл сам загнётся исторически и не модернизируясь. Ринату хватает.

Транзит профукали и профукиваем по ряду причин.



Осталось зерно, добавилась антираша. Спасают гастеры. Даже раньше. При ЮВА.Зерно, металл, транзит. Из речи после избрания.Металл сам загнётся исторически и не модернизируясь. Ринату хватает.Транзит профукали и профукиваем по ряду причин.Осталось зерно, добавилась антираша. Спасают гастеры.



Абсолютно согласен

И хотел указать, что раньше, не стал - постмайданное сравнение Абсолютно согласенИ хотел указать, что раньше, не стал - постмайданное сравнение 19yuriy91 Повідомлень: 3134 З нами з: 15.09.12 Подякував: 263 раз. Подякували: 396 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 гру, 2020 17:16 Re: Політичні дискусії 19yuriy91 написав: Тренд был заложен при По- аграрная супердержава антираша, со сладкими речами и не соответствующими реалиями Тренд был заложен при По- аграрная супердержава антираша, со сладкими речами и не соответствующими реалиями

Зеля навіть це не зберіг. Звісно, можна слухати Медведчука, що все просрали, що наші ани і запорожці вже не бороздять простори необ'ятной родіни, тільки такі солодкі спогади реальність не змінять. А реальність в тому, що інвестори сюди не хочуть заходити через Вовків і Коломойських.

Тому що Прибалти демонтували Совок, на початку дев'яностих. От як це було в Литві:



В целом, однако, экономика Литовской ССР в силу географического положения и некоторых культурно-исторических факторов (тесная связь с Польшей и Белоруссией) была довольно сильно зависима от общесоветской экономики, а потому сильнее пострадала от распада СССР, чем экономики двух других прибалтийских государств: Латвии и Эстонии.

Экономика Литвы после восстановления независимости

Страны с более высоким ВВП (ППС) на душу населения, чем в Литве в 1995 и в 2017 году

Страны с более высоким номинальным ВВП на душу населения, чем в Литве в 2020 году[41]



Реализация обширной программы приватизации и реформы цен, создание новой банковской и финансовой системы, пересмотр экономического законодательства были начаты уже осенью 1991 года. Весной 1992 года была проведена либерализация большинства цен (кроме цен на основные продукты питания и квартплату). Чтобы смягчить последствия реформ, правительство первоначально препятствовало закрытию заводов и выдавало государственные субсидии. Это позволило удержать на приемлемом уровне качество жизни путём индексации зарплат, увеличения пособий пенсионерам и другим малоимущим слоям населения. Тем не менее по мере реализации программы реформ повышался и уровень безработицы (с 4,5 % в 1994 году до 12,5 % в 2002 году; похожая ситуация сложилась и в соседней Польше, где безработица достигла рекордных 20 %).



К 1998 году экономика пережила первые годы неопределенности и несколько неудач, включая банковский кризис. Однако падение российского рубля в августе 1998 года шокировало экономику и привело к отрицательному росту, что привело к переориентации торговли с России на Запад.



Литва была приглашена на саммит ЕС в Хельсинки в декабре 1999 года, чтобы начать переговоры о вступлении в ЕС в начале 2000 года.[45]



После российского финансового кризиса фокус экспортных рынков Литвы сместился с Востока на Запад. В 1997 году экспорт в страны СНГ составил 45 % от общего объема экспорта Литвы. Эта доля экспорта снизилась до 21 % от общего объема в 2006 году, а экспорт в страны-члены ЕС увеличился до 63 % от общего объема. Экспорт в США составлял 4,3 % всего экспорта Литвы в 2006 году, а импорт из США составлял 2 % от общего объема импорта. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в 2005 году составили €0,8 млрд.



Так що можна, зараз, захоплюватись, як живуть наші західні сусіди, але реформи вони почали двадцять років назад, або ще раніше, а зараз вже є результат. Зеля навіть це не зберіг. Звісно, можна слухати Медведчука, що все просрали, що наші ани і запорожці вже не бороздять простори необ'ятной родіни, тільки такі солодкі спогади реальність не змінять. А реальність в тому, що інвестори сюди не хочуть заходити через Вовків і Коломойських.Тому що Прибалти демонтували Совок, на початку дев'яностих. От як це було в Литві:В целом, однако, экономика Литовской ССР в силу географического положения и некоторых культурно-исторических факторов (тесная связь с Польшей и Белоруссией) была довольно сильно зависима от общесоветской экономики, а потому сильнее пострадала от распада СССР, чем экономики двух других прибалтийских государств: Латвии и Эстонии.Экономика Литвы после восстановления независимостиСтраны с более высоким ВВП (ППС) на душу населения, чем в Литве в 1995 и в 2017 годуСтраны с более высоким номинальным ВВП на душу населения, чем в Литве в 2020 году[41]Реализация обширной программы приватизации и реформы цен, создание новой банковской и финансовой системы, пересмотр экономического законодательства были начаты уже осенью 1991 года. Весной 1992 года была проведена либерализация большинства цен (кроме цен на основные продукты питания и квартплату). Чтобы смягчить последствия реформ, правительство первоначально препятствовало закрытию заводов и выдавало государственные субсидии. Это позволило удержать на приемлемом уровне качество жизни путём индексации зарплат, увеличения пособий пенсионерам и другим малоимущим слоям населения. Тем не менее по мере реализации программы реформ повышался и уровень безработицы (с 4,5 % в 1994 году до 12,5 % в 2002 году; похожая ситуация сложилась и в соседней Польше, где безработица достигла рекордных 20 %).К 1998 году экономика пережила первые годы неопределенности и несколько неудач, включая банковский кризис. Однако падение российского рубля в августе 1998 года шокировало экономику и привело к отрицательному росту, что привело к переориентации торговли с России на Запад.Литва была приглашена на саммит ЕС в Хельсинки в декабре 1999 года, чтобы начать переговоры о вступлении в ЕС в начале 2000 года.[45]После российского финансового кризиса фокус экспортных рынков Литвы сместился с Востока на Запад. В 1997 году экспорт в страны СНГ составил 45 % от общего объема экспорта Литвы. Эта доля экспорта снизилась до 21 % от общего объема в 2006 году, а экспорт в страны-члены ЕС увеличился до 63 % от общего объема. Экспорт в США составлял 4,3 % всего экспорта Литвы в 2006 году, а импорт из США составлял 2 % от общего объема импорта. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в 2005 году составили €0,8 млрд.Так що можна, зараз, захоплюватись, як живуть наші західні сусіди, але реформи вони почали двадцять років назад, або ще раніше, а зараз вже є результат. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11354 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1152 раз. Подякували: 1312 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 гру, 2020 17:20 19yuriy91

И всё б ничего было, нормально. Пусть такая цена.

Если б хоть чашкой хоть чучелом, но результат был - в ЕС.



А так попахивает: цена заплачена, дорого, фигово, и конечного результата нет.



Да за одну антирашу (борьбу с мировым злом. Нарушителем устоев и т.д.) Запад должен платить. Очень платить.



Я уже не раз писал: глянул на список и силы воевавшие в Корее за Южную -- обомлел.

А тут кредиты, миллионы-копейки насмешкой, и т.д. detroytred

Повідомлень: 23464 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1960 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 гру, 2020 17:32 lapay

*А реальність в тому, що інвестори сюди не хочуть заходити через Вовків і Коломойських.*



Правильно.

С Рокфеллерами *Стандарт Ойл* кто разбирался?

Пересичные?

Отцы-основатели - кто были?



Вот нужно нашим было Яныка и Ко убрать (ради державы, ради развития, ради народа))))), так убрали.

А вот с бенями-вовками-медведчуками ну никак



Или несильно они-то мешают лично им.

Или нафиг им эта держава, развитие, нарид пересичный нужен.



Я эти двойные стандарты пачками могу приводить... *А реальність в тому, що інвестори сюди не хочуть заходити через Вовків і Коломойських.*Правильно.С Рокфеллерами *Стандарт Ойл* кто разбирался?Пересичные?Отцы-основатели - кто были?Вот нужно нашим было Яныка и Ко убрать (ради державы, ради развития, ради народа))))), так убрали.А вот с бенями-вовками-медведчуками ну никакИли несильно они-то мешают лично им.Или нафиг им эта держава, развитие, нарид пересичный нужен.Я эти двойные стандарты пачками могу приводить... detroytred

Повідомлень: 23464 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1960 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 гру, 2020 17:37 detroytred написав: 19yuriy91

И всё б ничего было, нормально. Пусть такая цена.

Если б хоть чашкой хоть чучелом, но результат был - в ЕС.



А так попахивает: цена заплачена, дорого, фигово, и конечного результата нет.



Да за одну антирашу (борьбу с мировым злом. Нарушителем устоев и т.д.) Запад должен платить. Очень платить.



Я уже не раз писал: глянул на список и силы воевавшие в Корее за Южную -- обомлел.

А тут кредиты, миллионы-копейки насмешкой, и т.д. И всё б ничего было, нормально. Пусть такая цена.Если б хоть чашкой хоть чучелом, но результат был - в ЕС.А так попахивает: цена заплачена, дорого, фигово, и конечного результата нет.Да за одну антирашу (борьбу с мировым злом. Нарушителем устоев и т.д.) Запад должен платить. Очень платить.Я уже не раз писал: глянул на список и силы воевавшие в Корее за Южную -- обомлел.А тут кредиты, миллионы-копейки насмешкой, и т.д.



Да уж, есть такое.....

Врядли б, конечно, запад провёл военоперацию против раши, но деньги то....

Но там же то же не дураки, и сколько б Петя не плел им про агессора, они то видят гораздо больше

Нет единства в стране, да и времена не те уж, видимо Да уж, есть такое.....Врядли б, конечно, запад провёл военоперацию против раши, но деньги то....Но там же то же не дураки, и сколько б Петя не плел им про агессора, они то видят гораздо большеНет единства в стране, да и времена не те уж, видимо 19yuriy91 Повідомлень: 3134 З нами з: 15.09.12 Подякував: 263 раз. Подякували: 396 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 гру, 2020 17:45 Re: Політичні дискусії Кстати, ошибка таже, шо и у путена- тот провозгласил рашу энергосверхдержавой - будем продавать углеводороды, а за вырученное купим шо хош

И "наши" ж туда с пшоном своим

А на дворе 21век.....

Грустно 19yuriy91 Повідомлень: 3134 З нами з: 15.09.12 Подякував: 263 раз. Подякували: 396 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 гру, 2020 17:52 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Японцам заложила фундамент развития амер. администрация.

Корейцы - сами решили. Элиты. И с помощью Запада (который всем Западом по сути воевал за них в корейской войне) развили чеболи или как там их.

Из после сохи, сразу начав, с помощью Запада, стропалить машины, тлф и т.д.



Вот куда ни гляну - элиты. Ключевой фактор. Тянут вытягивают за уши. Японцам заложила фундамент развития амер. администрация.Корейцы - сами решили. Элиты. И с помощью Запада (который всем Западом по сути воевал за них в корейской войне) развили чеболи или как там их.Из после сохи, сразу начав, с помощью Запада, стропалить машины, тлф и т.д.Вот куда ни гляну - элиты. Ключевой фактор. Тянут вытягивают за уши.

Звісно, куди ж без еліт. Якби пузатий Кім погодився віддати Трампу Бомбу, то там теж би почався економічний бум, навіть якщо комуністи би залишись у влади, як в Китаї чи Вьетнамі.

Ну а без комуністів там би вже давно була б Південна Корея чи Тайвань. Загальмувати, на десятиліття, економічний розвиток, иліти, звісно, можуть - було б тільки бажання. Головне, щоб владу не віддавати, або усюди сунути свій зелений ніс, як в нас, а те що економіка валится, без іноземних інвестицій, так це фігня. Звісно, куди ж без еліт. Якби пузатий Кім погодився віддати Трампу Бомбу, то там теж би почався економічний бум, навіть якщо комуністи би залишись у влади, як в Китаї чи Вьетнамі.Ну а без комуністів там би вже давно була б Південна Корея чи Тайвань. Загальмувати, на десятиліття, економічний розвиток, иліти, звісно, можуть - було б тільки бажання. Головне, щоб владу не віддавати, або усюди сунути свій зелений ніс, як в нас, а те що економіка валится, без іноземних інвестицій, так це фігня. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11354 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1152 раз. Подякували: 1312 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 гру, 2020 17:55 Re: Політичні дискусії 19yuriy91 написав: Нет единства в стране, да и времена не те уж, видимо Нет единства в стране, да и времена не те уж, видимо

Тут погоджусь - через відсутність єдинства просрали оптимальний час, в 1998, коли Раша була слабка, а Захід багатий. Тут погоджусь - через відсутність єдинства просрали оптимальний час, в 1998, коли Раша була слабка, а Захід багатий. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11354 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1152 раз. Подякували: 1312 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6895689668976898 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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