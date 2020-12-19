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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6895689668976898

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 17:09

  lapay написав:
  detroytred написав:Самим заробляти?)))
Китаец, смахивающий на Фоксконне, об этом не знал.
Заробляти дали ввезенному зарубежному капиталу.
Создав для него условия. Благоприятные.

То есть китайцы пересичные попутно обогащались с этим зарубежным капиталом. Потом и с партейным))), ставшим частным местами.

Но ключевое -- были созданы условия для развития рынка, капитала.
Кем?
Пересичными?))))) полурабами и забитыми?))))

Или можновладцями?!

Ви не знаєте, як зароджувався китайский капіталізм, після Мао. Традиційні сімейні артелі, в портах, підпільно виробляли різну хрінь, типа ручок з плавающими картинками, які скуповували іноземні моряки. Вони носили хабарі комчиновникам, щоб ті їх не чіпали, а в деяких селах вже сільські родини, аналогично, брали землю в аренду.
Сяопін тільки дав команду їх не чіпати, просто дати людям землю і можливість заробляти працею на себе, і дав можливість іноземцям заробляти на працелюбних китайцях.
На Тайвані не було комуністів, тому там не було сорока років комуністичного рабства, а китайці, як і японці, стали багатшати в шістдесяті, а не в дев'яності.

Ручки?))
Это типа - я работал, а потом мне папа дал мильен.
То есть ключевое -- упомянутый зарубежный капитал. Технологический. Который дал ввез зарубежный папа.


Японцам заложила фундамент развития амер. администрация.
Корейцы - сами решили. Элиты. И с помощью Запада (который всем Западом по сути воевал за них в корейской войне) развили чеболи или как там их.
Из после сохи, сразу начав, с помощью Запада, стропалить машины, тлф и т.д.

Вот куда ни гляну - элиты. Ключевой фактор. Тянут вытягивают за уши.
Михи, Каладзе.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 17:10

  detroytred написав:
  19yuriy91 написав:Тренд был заложен при По- аграрная супердержава антираша, со сладкими речами и не соответствующими реалиями

Даже раньше. При ЮВА.
Зерно, металл, транзит. Из речи после избрания.

Металл сам загнётся исторически и не модернизируясь. Ринату хватает.
Транзит профукали и профукиваем по ряду причин.

Осталось зерно, добавилась антираша. Спасают гастеры.


Абсолютно согласен
И хотел указать, что раньше, не стал - постмайданное сравнение
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 17:16

Re: Політичні дискусії

  19yuriy91 написав:Тренд был заложен при По- аграрная супердержава антираша, со сладкими речами и не соответствующими реалиями

Зеля навіть це не зберіг. Звісно, можна слухати Медведчука, що все просрали, що наші ани і запорожці вже не бороздять простори необ'ятной родіни, тільки такі солодкі спогади реальність не змінять. А реальність в тому, що інвестори сюди не хочуть заходити через Вовків і Коломойських.
Тому що Прибалти демонтували Совок, на початку дев'яностих. От як це було в Литві:

В целом, однако, экономика Литовской ССР в силу географического положения и некоторых культурно-исторических факторов (тесная связь с Польшей и Белоруссией) была довольно сильно зависима от общесоветской экономики, а потому сильнее пострадала от распада СССР, чем экономики двух других прибалтийских государств: Латвии и Эстонии.
Экономика Литвы после восстановления независимости
Страны с более высоким ВВП (ППС) на душу населения, чем в Литве в 1995 и в 2017 году
Страны с более высоким номинальным ВВП на душу населения, чем в Литве в 2020 году[41]

Реализация обширной программы приватизации и реформы цен, создание новой банковской и финансовой системы, пересмотр экономического законодательства были начаты уже осенью 1991 года. Весной 1992 года была проведена либерализация большинства цен (кроме цен на основные продукты питания и квартплату). Чтобы смягчить последствия реформ, правительство первоначально препятствовало закрытию заводов и выдавало государственные субсидии. Это позволило удержать на приемлемом уровне качество жизни путём индексации зарплат, увеличения пособий пенсионерам и другим малоимущим слоям населения. Тем не менее по мере реализации программы реформ повышался и уровень безработицы (с 4,5 % в 1994 году до 12,5 % в 2002 году; похожая ситуация сложилась и в соседней Польше, где безработица достигла рекордных 20 %).

К 1998 году экономика пережила первые годы неопределенности и несколько неудач, включая банковский кризис. Однако падение российского рубля в августе 1998 года шокировало экономику и привело к отрицательному росту, что привело к переориентации торговли с России на Запад.

Литва была приглашена на саммит ЕС в Хельсинки в декабре 1999 года, чтобы начать переговоры о вступлении в ЕС в начале 2000 года.[45]

После российского финансового кризиса фокус экспортных рынков Литвы сместился с Востока на Запад. В 1997 году экспорт в страны СНГ составил 45 % от общего объема экспорта Литвы. Эта доля экспорта снизилась до 21 % от общего объема в 2006 году, а экспорт в страны-члены ЕС увеличился до 63 % от общего объема. Экспорт в США составлял 4,3 % всего экспорта Литвы в 2006 году, а импорт из США составлял 2 % от общего объема импорта. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в 2005 году составили €0,8 млрд.

Так що можна, зараз, захоплюватись, як живуть наші західні сусіди, але реформи вони почали двадцять років назад, або ще раніше, а зараз вже є результат.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 17:20

19yuriy91
И всё б ничего было, нормально. Пусть такая цена.
Если б хоть чашкой хоть чучелом, но результат был - в ЕС.

А так попахивает: цена заплачена, дорого, фигово, и конечного результата нет.

Да за одну антирашу (борьбу с мировым злом. Нарушителем устоев и т.д.) Запад должен платить. Очень платить.

Я уже не раз писал: глянул на список и силы воевавшие в Корее за Южную -- обомлел.
А тут кредиты, миллионы-копейки насмешкой, и т.д.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 17:32

lapay
*А реальність в тому, що інвестори сюди не хочуть заходити через Вовків і Коломойських.*

Правильно.
С Рокфеллерами *Стандарт Ойл* кто разбирался?
Пересичные?
Отцы-основатели - кто были?

Вот нужно нашим было Яныка и Ко убрать (ради державы, ради развития, ради народа))))), так убрали.
А вот с бенями-вовками-медведчуками ну никак :lol:

Или несильно они-то мешают лично им.
Или нафиг им эта держава, развитие, нарид пересичный нужен.

Я эти двойные стандарты пачками могу приводить...
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 17:37

  detroytred написав:19yuriy91
И всё б ничего было, нормально. Пусть такая цена.
Если б хоть чашкой хоть чучелом, но результат был - в ЕС.

А так попахивает: цена заплачена, дорого, фигово, и конечного результата нет.

Да за одну антирашу (борьбу с мировым злом. Нарушителем устоев и т.д.) Запад должен платить. Очень платить.

Я уже не раз писал: глянул на список и силы воевавшие в Корее за Южную -- обомлел.
А тут кредиты, миллионы-копейки насмешкой, и т.д.


Да уж, есть такое.....
Врядли б, конечно, запад провёл военоперацию против раши, но деньги то....
Но там же то же не дураки, и сколько б Петя не плел им про агессора, они то видят гораздо больше
Нет единства в стране, да и времена не те уж, видимо
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 17:45

Re: Політичні дискусії

Кстати, ошибка таже, шо и у путена- тот провозгласил рашу энергосверхдержавой - будем продавать углеводороды, а за вырученное купим шо хош
И "наши" ж туда с пшоном своим
А на дворе 21век.....
Грустно
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 17:52

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Японцам заложила фундамент развития амер. администрация.
Корейцы - сами решили. Элиты. И с помощью Запада (который всем Западом по сути воевал за них в корейской войне) развили чеболи или как там их.
Из после сохи, сразу начав, с помощью Запада, стропалить машины, тлф и т.д.

Вот куда ни гляну - элиты. Ключевой фактор. Тянут вытягивают за уши.

Звісно, куди ж без еліт. Якби пузатий Кім погодився віддати Трампу Бомбу, то там теж би почався економічний бум, навіть якщо комуністи би залишись у влади, як в Китаї чи Вьетнамі.
Ну а без комуністів там би вже давно була б Південна Корея чи Тайвань. Загальмувати, на десятиліття, економічний розвиток, иліти, звісно, можуть - було б тільки бажання. Головне, щоб владу не віддавати, або усюди сунути свій зелений ніс, як в нас, а те що економіка валится, без іноземних інвестицій, так це фігня.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 17:55

Re: Політичні дискусії

  19yuriy91 написав:Нет единства в стране, да и времена не те уж, видимо

Тут погоджусь - через відсутність єдинства просрали оптимальний час, в 1998, коли Раша була слабка, а Захід багатий.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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