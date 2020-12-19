Додано: Суб 19 гру, 2020 17:16

19yuriy91 написав: Тренд был заложен при По- аграрная супердержава антираша, со сладкими речами и не соответствующими реалиями Тренд был заложен при По- аграрная супердержава антираша, со сладкими речами и не соответствующими реалиями

Зеля навіть це не зберіг. Звісно, можна слухати Медведчука, що все просрали, що наші ани і запорожці вже не бороздять простори необ'ятной родіни, тільки такі солодкі спогади реальність не змінять. А реальність в тому, що інвестори сюди не хочуть заходити через Вовків і Коломойських.Тому що Прибалти демонтували Совок, на початку дев'яностих. От як це було в Литві:В целом, однако, экономика Литовской ССР в силу географического положения и некоторых культурно-исторических факторов (тесная связь с Польшей и Белоруссией) была довольно сильно зависима от общесоветской экономики, а потому сильнее пострадала от распада СССР, чем экономики двух других прибалтийских государств: Латвии и Эстонии.Экономика Литвы после восстановления независимостиСтраны с более высоким ВВП (ППС) на душу населения, чем в Литве в 1995 и в 2017 годуСтраны с более высоким номинальным ВВП на душу населения, чем в Литве в 2020 году[41]Реализация обширной программы приватизации и реформы цен, создание новой банковской и финансовой системы, пересмотр экономического законодательства были начаты уже осенью 1991 года. Весной 1992 года была проведена либерализация большинства цен (кроме цен на основные продукты питания и квартплату). Чтобы смягчить последствия реформ, правительство первоначально препятствовало закрытию заводов и выдавало государственные субсидии. Это позволило удержать на приемлемом уровне качество жизни путём индексации зарплат, увеличения пособий пенсионерам и другим малоимущим слоям населения. Тем не менее по мере реализации программы реформ повышался и уровень безработицы (с 4,5 % в 1994 году до 12,5 % в 2002 году; похожая ситуация сложилась и в соседней Польше, где безработица достигла рекордных 20 %).К 1998 году экономика пережила первые годы неопределенности и несколько неудач, включая банковский кризис. Однако падение российского рубля в августе 1998 года шокировало экономику и привело к отрицательному росту, что привело к переориентации торговли с России на Запад.Литва была приглашена на саммит ЕС в Хельсинки в декабре 1999 года, чтобы начать переговоры о вступлении в ЕС в начале 2000 года.[45]После российского финансового кризиса фокус экспортных рынков Литвы сместился с Востока на Запад. В 1997 году экспорт в страны СНГ составил 45 % от общего объема экспорта Литвы. Эта доля экспорта снизилась до 21 % от общего объема в 2006 году, а экспорт в страны-члены ЕС увеличился до 63 % от общего объема. Экспорт в США составлял 4,3 % всего экспорта Литвы в 2006 году, а импорт из США составлял 2 % от общего объема импорта. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в 2005 году составили €0,8 млрд.Так що можна, зараз, захоплюватись, як живуть наші західні сусіди, але реформи вони почали двадцять років назад, або ще раніше, а зараз вже є результат.