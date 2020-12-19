Меня родители (царство им небесное) были интеллигентами, воспитали меня согласно кодекса строителя социализма (здесь другое слово должно быть, но оно имхо запрещено в Украине. Это слово на букву к начинается.).
Так вот.... Честного- причестного воспитали. Послушного и исполнительного.
На фига они так поступили со мной? Они были тружениками. и я тоже.
И угораздило меня родится не в Швейцарии и не в Бельгии или в другой из 100 стран мира. И по соседству со страной - агрессором.
Видно все нагрешившие в прошлых воплощениях души рождаются не в Западной Европе.
Скажете, спасибо, что не в Африке родился. Ну или бездомной собачкой - кошечкой не родился.
Ну вот такие дела.
Задолбала меня за 60 лет жизнь с чувством неполноценности, что не могли мои родители купить то, что хотели и я не могу. Но они хоть дом построили, а я ничего при этой жизни.
А наш президент (богатый, между прочим человек), говорит, что 6 тыс. грн в месяц это ещё не бедность.
Его слова обжигают мою душу своей жестокостью.
И как я мог за него проголосовать и ещё два раза подряд при том?
Мне жаль Порошенко П.А., что он повёлся на стадион и на сдачу анализов. Это его ошибка.
Если бы дебаты были в студии, возможно результат выборов был бы другим.