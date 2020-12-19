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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6896689768986899

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 21:20

Re: Політичні дискусії

Меня родители (царство им небесное) были интеллигентами, воспитали меня согласно кодекса строителя социализма (здесь другое слово должно быть, но оно имхо запрещено в Украине. Это слово на букву к начинается.).
Так вот.... Честного- причестного воспитали. Послушного и исполнительного.
На фига они так поступили со мной? Они были тружениками. и я тоже.
И угораздило меня родится не в Швейцарии и не в Бельгии или в другой из 100 стран мира. И по соседству со страной - агрессором.
Видно все нагрешившие в прошлых воплощениях души рождаются не в Западной Европе.
Скажете, спасибо, что не в Африке родился. Ну или бездомной собачкой - кошечкой не родился.
Ну вот такие дела.
Задолбала меня за 60 лет жизнь с чувством неполноценности, что не могли мои родители купить то, что хотели и я не могу. Но они хоть дом построили, а я ничего при этой жизни.
А наш президент (богатый, между прочим человек), говорит, что 6 тыс. грн в месяц это ещё не бедность.
Его слова обжигают мою душу своей жестокостью.
И как я мог за него проголосовать и ещё два раза подряд при том?
Мне жаль Порошенко П.А., что он повёлся на стадион и на сдачу анализов. Это его ошибка.
Если бы дебаты были в студии, возможно результат выборов был бы другим.
Yuri_61
 
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