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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6896689768986899

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 21:20

Re: Політичні дискусії

...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 19 гру, 2020 22:11, всього редагувалось 2 разів.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 22:10

Re: Політичні дискусії

Неужели у чела нет ...... Неловкости, штоли, за такую писанину?
Просто интересно.....
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 22:15

  19yuriy91 написав:Неужели у чела нет ...... Неловкости, штоли, за такую писанину?
Просто интересно.....

я удалил
но накипело...
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 22:41

  19yuriy91 написав:
  lapay написав:
  19yuriy91 написав:И из-за кого это рвать волосся? Из-за По шоле?
Шо принципиально изменилось для пересичного от смены?
НИЧЕГО

Пересічні стали жити гірше. Далі буде ще гірше, і не через коронакризу.

Тренд был заложен при По- аграрная супердержава антираша, со сладкими речами и не соответствующими реалиями

Отдали страну на разграбление за 30 евро безвиза.
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 22:58

  Yuri_61 написав:
  19yuriy91 написав:Неужели у чела нет ...... Неловкости, штоли, за такую писанину?
Просто интересно.....

я удалил
но накипело...

Да у многих, у которых в голове хоть шото шевелиться - накипело
19yuriy91
 
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