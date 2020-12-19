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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 19 гру, 2020 21:20
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Востаннє редагувалось Yuri_61
в Суб 19 гру, 2020 22:11, всього редагувалось 2 разів.
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Yuri_61
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Додано: Суб 19 гру, 2020 22:10
Неужели у чела нет ...... Неловкости, штоли, за такую писанину?
Просто интересно.....
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19yuriy91
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Додано: Суб 19 гру, 2020 22:15
19yuriy91 написав:
Неужели у чела нет ...... Неловкости, штоли, за такую писанину?
Просто интересно.....
я удалил
но накипело...
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Yuri_61
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Додано: Суб 19 гру, 2020 22:41
19yuriy91 написав: lapay написав: 19yuriy91 написав:
И из-за кого это рвать волосся? Из-за По шоле?
Шо принципиально изменилось для пересичного от смены?
НИЧЕГО
Пересічні стали жити гірше. Далі буде ще гірше, і не через коронакризу.
Тренд был заложен при По- аграрная супердержава антираша, со сладкими речами и не соответствующими реалиями
Отдали страну на разграбление за 30 евро безвиза.
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Додано: Суб 19 гру, 2020 22:58
Yuri_61 написав: 19yuriy91 написав:
Неужели у чела нет ...... Неловкости, штоли, за такую писанину?
Просто интересно.....
я удалил
но накипело...
Да у многих, у которых в голове хоть шото шевелиться - накипело
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19yuriy91
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