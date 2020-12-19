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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 19 гру, 2020 21:20
Re: Політичні дискусії
...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 19 гру, 2020 22:11, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 19 гру, 2020 22:10
Re: Політичні дискусії
Неужели у чела нет ...... Неловкости, штоли, за такую писанину?
Просто интересно.....
Додано: Суб 19 гру, 2020 22:15
Додано: Суб 19 гру, 2020 22:41
Отдали страну на разграбление за 30 евро безвиза.
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Додано: Суб 19 гру, 2020 22:58
Додано: Нед 20 гру, 2020 10:51
Так вон челу, который бил себя в грудь, что с реальными данными (то есть открыт, готов ответить за свои слова на форуме, не прячась под никами, как остальные), предложили ответить реально.
И не за то, что касается себя или космических кораблей (о себе пусть лгал что-угодно или неловкую правду писал, или фантазии о кораблях), а за конкретные ложь и клевету от него в адрес форумчанина ну и что???
Ему неловко?
А вдруг сотрудники-продавцы читают форум, соседи, родичи, жинка, дети.
И видят, как бравый мильенер-херой сливается и сливается, но продолжает.
Даже торговаться раз попробовал -- указав, что за 200 грн. может. Как на базаре.
А 5-тью куе, получается, ответить никак.
Даже то, что сам на ровном месте получит 5 куе (которые так жмёт отдать, торгуется на 200 грн.), если окажется, что не лгал, не прельщает.
Я его и за бесплатно бы опустил.
Но его это не научит. Вообще.
Только деньгами.
Но челу не неловко)))
Не моргнув, спрыгивает и генерит дальше, как ни в чём не бывало.
И что можно сказать после этого о его возможных поступках в жизни...
Реальный чел. Позицирующий себя порядною людиною.
Не неизвестная личность под ником, которой позволительно намного, очень намного больше. И у которой само пребывание под ником говорит, что, как минимум, ни на что она здесь не претендует.
А тут херой, сливающийся и постоянно генерящий ложь.
Вот это жах так жах. падения гораздо бОльший, чем человек, не открываясь, выговорился о своих чувствах, проблемах. Своих.
Додано: Нед 20 гру, 2020 11:34
Давай по порядку
1 Є твоя пропозиція по продажу твого товару за 5000 доларів у вигляді записів військового квитка...
Є мої дії по розповсюдженні точно такої ж інформації про мене навіть у більш широкому форматі
народився(Звенигородка)-прізвище(Нагірний)-служив(сержант/прапорщик ГДР-Грозний)-працював(підприємець )-сімя(два хлопці +дві дівчинки)-податки(1,8 млн за останні 5 років)-власні статки(5-8 млн грн)
І всю цю інформацію я виклав безкоштовно.
Чому ти вважаєш що твоя така дорога?
2 Особисто мені глибоко пофіг
ти
майор чи старлей
замполіт чи зампотех
служив чи протирав галіфе....
Але в мене питання
Чому ти отримуєш пенсію за службу в армії яка дезертирувала в Криму.
ПС
Легеньке опитування
Хоч хтось вважає інформацію про службу нашого лампасника такою коштовною що за неї треба платити 1 грн?
Взагалі скільки і хто хоче заплатити за цю інформацію..
Чомусь в мене підозра ,що 20000 форумчан не назбирають на цю операцію і 1000 грн...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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