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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6896689768986899

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 21:20

Re: Політичні дискусії

...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 19 гру, 2020 22:11, всього редагувалось 2 разів.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 22:10

Re: Політичні дискусії

Неужели у чела нет ...... Неловкости, штоли, за такую писанину?
Просто интересно.....
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 22:15

  19yuriy91 написав:Неужели у чела нет ...... Неловкости, штоли, за такую писанину?
Просто интересно.....

я удалил
но накипело...
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 22:41

  19yuriy91 написав:
  lapay написав:
  19yuriy91 написав:И из-за кого это рвать волосся? Из-за По шоле?
Шо принципиально изменилось для пересичного от смены?
НИЧЕГО

Пересічні стали жити гірше. Далі буде ще гірше, і не через коронакризу.

Тренд был заложен при По- аграрная супердержава антираша, со сладкими речами и не соответствующими реалиями

Отдали страну на разграбление за 30 евро безвиза.
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 22:58

  Yuri_61 написав:
  19yuriy91 написав:Неужели у чела нет ...... Неловкости, штоли, за такую писанину?
Просто интересно.....

я удалил
но накипело...

Да у многих, у которых в голове хоть шото шевелиться - накипело
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 10:51

  19yuriy91 написав:Неужели у чела нет ...... Неловкости, штоли, за такую писанину?
Просто интересно.....

Так вон челу, который бил себя в грудь, что с реальными данными (то есть открыт, готов ответить за свои слова на форуме, не прячась под никами, как остальные), предложили ответить реально.
И не за то, что касается себя или космических кораблей (о себе пусть лгал что-угодно или неловкую правду писал, или фантазии о кораблях), а за конкретные ложь и клевету от него в адрес форумчанина ну и что???

Ему неловко?
А вдруг сотрудники-продавцы читают форум, соседи, родичи, жинка, дети.
И видят, как бравый мильенер-херой сливается и сливается, но продолжает.
Даже торговаться раз попробовал -- указав, что за 200 грн. может. Как на базаре.
А 5-тью куе, получается, ответить никак.
Даже то, что сам на ровном месте получит 5 куе (которые так жмёт отдать, торгуется на 200 грн.), если окажется, что не лгал, не прельщает.

Я его и за бесплатно бы опустил.
Но его это не научит. Вообще.
Только деньгами.

Но челу не неловко)))
Не моргнув, спрыгивает и генерит дальше, как ни в чём не бывало.
И что можно сказать после этого о его возможных поступках в жизни...
Реальный чел. Позицирующий себя порядною людиною.
Не неизвестная личность под ником, которой позволительно намного, очень намного больше. И у которой само пребывание под ником говорит, что, как минимум, ни на что она здесь не претендует.
А тут херой, сливающийся и постоянно генерящий ложь.

Вот это жах так жах. падения гораздо бОльший, чем человек, не открываясь, выговорился о своих чувствах, проблемах. Своих.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 11:34

  detroytred написав:Я его и за бесплатно бы опустил.
Но его это не научит. Вообще.
Только деньгами.
Давай по порядку
1 Є твоя пропозиція по продажу твого товару за 5000 доларів у вигляді записів військового квитка...
Є мої дії по розповсюдженні точно такої ж інформації про мене навіть у більш широкому форматі
народився(Звенигородка)-прізвище(Нагірний)-служив(сержант/прапорщик ГДР-Грозний)-працював(підприємець )-сімя(два хлопці +дві дівчинки)-податки(1,8 млн за останні 5 років)-власні статки(5-8 млн грн)
І всю цю інформацію я виклав безкоштовно.

Чому ти вважаєш що твоя така дорога?
2 Особисто мені глибоко пофіг
ти
майор чи старлей
замполіт чи зампотех
служив чи протирав галіфе....
Але в мене питання
Чому ти отримуєш пенсію за службу в армії яка дезертирувала в Криму.

ПС
Легеньке опитування
Хоч хтось вважає інформацію про службу нашого лампасника такою коштовною що за неї треба платити 1 грн?
Взагалі скільки і хто хоче заплатити за цю інформацію..

Чомусь в мене підозра ,що 20000 форумчан не назбирають на цю операцію і 1000 грн...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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