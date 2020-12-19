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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 19 гру, 2020 17:16
19yuriy91 написав:
Тренд был заложен при По- аграрная супердержава антираша, со сладкими речами и не соответствующими реалиями
Зеля навіть це не зберіг. Звісно, можна слухати Медведчука, що все просрали, що наші ани і запорожці вже не бороздять простори необ'ятной родіни, тільки такі солодкі спогади реальність не змінять. А реальність в тому, що інвестори сюди не хочуть заходити через Вовків і Коломойських.
Тому що Прибалти демонтували Совок, на початку дев'яностих. От як це було в Литві:
В целом, однако, экономика Литовской ССР в силу географического положения и некоторых культурно-исторических факторов (тесная связь с Польшей и Белоруссией) была довольно сильно зависима от общесоветской экономики, а потому сильнее пострадала от распада СССР, чем экономики двух других прибалтийских государств: Латвии и Эстонии.
Экономика Литвы после восстановления независимости
Страны с более высоким ВВП (ППС) на душу населения, чем в Литве в 1995 и в 2017 году
Страны с более высоким номинальным ВВП на душу населения, чем в Литве в 2020 году[41]
Реализация обширной программы приватизации и реформы цен, создание новой банковской и финансовой системы, пересмотр экономического законодательства были начаты уже осенью 1991 года. Весной 1992 года была проведена либерализация большинства цен (кроме цен на основные продукты питания и квартплату). Чтобы смягчить последствия реформ, правительство первоначально препятствовало закрытию заводов и выдавало государственные субсидии. Это позволило удержать на приемлемом уровне качество жизни путём индексации зарплат, увеличения пособий пенсионерам и другим малоимущим слоям населения. Тем не менее по мере реализации программы реформ повышался и уровень безработицы (с 4,5 % в 1994 году до 12,5 % в 2002 году; похожая ситуация сложилась и в соседней Польше, где безработица достигла рекордных 20 %).
К 1998 году экономика пережила первые годы неопределенности и несколько неудач, включая банковский кризис. Однако падение российского рубля в августе 1998 года шокировало экономику и привело к отрицательному росту, что привело к переориентации торговли с России на Запад.
Литва была приглашена на саммит ЕС в Хельсинки в декабре 1999 года, чтобы начать переговоры о вступлении в ЕС в начале 2000 года.[45]
После российского финансового кризиса фокус экспортных рынков Литвы сместился с Востока на Запад. В 1997 году экспорт в страны СНГ составил 45 % от общего объема экспорта Литвы. Эта доля экспорта снизилась до 21 % от общего объема в 2006 году, а экспорт в страны-члены ЕС увеличился до 63 % от общего объема. Экспорт в США составлял 4,3 % всего экспорта Литвы в 2006 году, а импорт из США составлял 2 % от общего объема импорта. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в 2005 году составили €0,8 млрд.
Так що можна, зараз, захоплюватись, як живуть наші західні сусіди, але реформи вони почали двадцять років назад, або ще раніше, а зараз вже є результат.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Суб 19 гру, 2020 17:20
19yuriy91
И всё б ничего было, нормально. Пусть такая цена.
Если б хоть чашкой хоть чучелом, но результат был - в ЕС.
А так попахивает: цена заплачена, дорого, фигово, и конечного результата нет.
Да за одну антирашу (борьбу с мировым злом. Нарушителем устоев и т.д.) Запад должен платить. Очень платить.
Я уже не раз писал: глянул на список и силы воевавшие в Корее за Южную -- обомлел.
А тут кредиты, миллионы-копейки насмешкой, и т.д.
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Додано: Суб 19 гру, 2020 17:32
lapay
*А реальність в тому, що інвестори сюди не хочуть заходити через Вовків і Коломойських.*
Правильно.
С Рокфеллерами *Стандарт Ойл* кто разбирался?
Пересичные?
Отцы-основатели - кто были?
Вот нужно нашим было Яныка и Ко убрать (ради державы, ради развития, ради народа))))), так убрали.
А вот с бенями-вовками-медведчуками ну никак
Или несильно они-то мешают лично им.
Или нафиг им эта держава, развитие, нарид пересичный нужен.
Я эти двойные стандарты пачками могу приводить...
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Додано: Суб 19 гру, 2020 17:52
detroytred написав:
Японцам заложила фундамент развития амер. администрация.
Корейцы - сами решили. Элиты. И с помощью Запада (который всем Западом по сути воевал за них в корейской войне) развили чеболи или как там их.
Из после сохи, сразу начав, с помощью Запада, стропалить машины, тлф и т.д.
Вот куда ни гляну - элиты. Ключевой фактор. Тянут вытягивают за уши.
Звісно, куди ж без еліт. Якби пузатий Кім погодився віддати Трампу Бомбу, то там теж би почався економічний бум, навіть якщо комуністи би залишись у влади, як в Китаї чи Вьетнамі.
Ну а без комуністів там би вже давно була б Південна Корея чи Тайвань. Загальмувати, на десятиліття, економічний розвиток, иліти, звісно, можуть - було б тільки бажання. Головне, щоб владу не віддавати, або усюди сунути свій зелений ніс, як в нас, а те що економіка валится, без іноземних інвестицій, так це фігня.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Суб 19 гру, 2020 17:55
19yuriy91 написав:
Нет единства в стране, да и времена не те уж, видимо
Тут погоджусь - через відсутність єдинства просрали оптимальний час, в 1998, коли Раша була слабка, а Захід багатий.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 10:51
19yuriy91 написав:
Неужели у чела нет ...... Неловкости, штоли, за такую писанину?
Просто интересно.....
Так вон челу, который бил себя в грудь, что с реальными данными (то есть открыт, готов ответить за свои слова на форуме, не прячась под никами, как остальные), предложили ответить реально.
И не за то, что касается себя или космических кораблей (о себе пусть лгал что-угодно или неловкую правду писал, или фантазии о кораблях), а за конкретные ложь и клевету от него в адрес форумчанина ну и что???
Ему неловко?
А вдруг сотрудники-продавцы читают форум, соседи, родичи, жинка, дети.
И видят, как бравый мильенер-херой сливается и сливается, но продолжает.
Даже торговаться раз попробовал -- указав, что за 200 грн. может. Как на базаре.
А 5-тью куе, получается, ответить никак.
Даже то, что сам на ровном месте получит 5 куе (которые так жмёт отдать, торгуется на 200 грн.), если окажется, что не лгал, не прельщает.
Я его и за бесплатно бы опустил.
Но его это не научит. Вообще.
Только деньгами.
Но челу не неловко)))
Не моргнув, спрыгивает и генерит дальше, как ни в чём не бывало.
И что можно сказать после этого о его возможных поступках в жизни...
Реальный чел. Позицирующий себя порядною людиною.
Не неизвестная личность под ником, которой позволительно намного, очень намного больше. И у которой само пребывание под ником говорит, что, как минимум, ни на что она здесь не претендует.
А тут херой, сливающийся и постоянно генерящий ложь.
Вот это жах так жах. падения гораздо бОльший, чем человек, не открываясь, выговорился о своих чувствах, проблемах. Своих.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 11:34
detroytred написав:
Я его и за бесплатно бы опустил.
Но его это не научит. Вообще.
Только деньгами.
Давай по порядку
1 Є твоя пропозиція по продажу твого товару за 5000 доларів у вигляді записів військового квитка...
Є мої дії по розповсюдженні точно такої ж інформації про мене навіть у більш широкому форматі
народився(Звенигородка)-прізвище(Нагірний)-служив(сержант/прапорщик ГДР-Грозний)-працював(підприємець )-сімя(два хлопці +дві дівчинки)-податки(1,8 млн за останні 5 років)-власні статки(5-8 млн грн)
І всю цю інформацію я виклав безкоштовно.
Чому ти вважаєш що твоя така дорога?
2 Особисто мені глибоко пофіг
ти
майор чи старлей
замполіт чи зампотех
служив чи протирав галіфе....
Але в мене питання
Чому ти отримуєш пенсію за службу в армії яка дезертирувала в Криму.
ПС
Легеньке опитування
Хоч хтось вважає інформацію про службу нашого лампасника такою коштовною що за неї треба платити 1 грн?
Взагалі скільки і хто хоче заплатити за цю інформацію..
Чомусь в мене підозра ,що 20000 форумчан не назбирають на цю операцію і 1000 грн...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Нед 20 гру, 2020 11:39
Будивельник
Ты опять слился.
И как обычно наподменял предметы, наискажал. И нагенерил новый поток глупостей.
Речь не об информации обо мне и тем более о её цене.
Речь о твоей конкретной лжи в мой личный адрес и конкретно твоей способности мильенера ответить за неё 5 куе. О твоей способности ответить за свои слова-ложь, которые элементарно проверяются и не могут трактоваться наличием иного мнения. Прямая ложь.
Подойди к жене, она тебе объяснит это.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 11:50
detroytred написав:
Будивельник
Ты опять слился.
И как обычно наподменял предметы, наискажал.
Речь не об информации обо мне и тем более о её цене.
Речь о твоей конкретной лжи в мой личный адрес и конкретно твоей способности мильенера ответить за неё 5 куе. О твоей способности ответить за свои слова-ложь в личный адрес.
Подойди к жене, она тебе объяснит это.
Смішний ти..
Будь-яка інформація має ціну
1 Я свою інформацію про себе -мільйонера виклав безкоштовно,по тій простій причині, що вона не має ціни навіть в тисячі гривень,не те що в тисячі доларів
2 Ти часткову інформацію про себе,час який привів тебе до військового пенсіонера оцінив в тисячі доларів..Дядя - ти дурак?
3 Якщо вважаєш що хтось пристане на твою пропозицію - походи по ринку(форуму) , бо поки тобі не заплатили - доти в тебе хотелки
4 Я не можу брехати в твою сторону- бо ти не можеш показати де ти мені відкрив про себе правду.
Я роблю припущення ,при чому припущення з широким діапазоном..
По моїм припущенням ти
від від невдахи зальотчика лейтенанта на пенсії до майора капітана бюрократа протирача штанів
від замполіту(завклубу) - до зампотилу
від бездітного озлобленого якому жінки не дають - до тата одного оболтуса,який твоїми стопами не пішов і з тебе насміхається ще більше ніж я...
А тепер ти якщо хочеш - можеш безкоштовно мене підправити і викласти інформацію так як про себе це зробив я.
Що слабо і пята точка жим-жим...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Нед 20 гру, 2020 11:53
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