|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 20 гру, 2020 11:55
Будивельник
Ты опять повторяешь те же действия: сливаешься, подменяешь предмет, генеришь новые глупости.
Ведь это же примитивно. Так подменять и сливаться.
Речь не об информации обо мне или твоих предположениях, допущениях или информации о тебе.
Есть твои конкретные утверждения в мой адрес. Лживые. И твоя готовность ответить за ложь 5-тью куе.
По буквам попробуй или попроси жену. Продавцов, соседей. Растолкуют, давясь со смеху от твоих попыток слива.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 23470
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1960 раз.
- Подякували: 3199 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 гру, 2020 12:08
detroytred написав:
Есть твои конкретные утверждения.
1 Є мої припущення, які випливали з тої інформації яку ти виклав на цих сторінках
Ти військовий пенсіонер, який швидше за все служив у військовому училищі(твоя заявка про підготовку літунів для дій в Африці, на якій держава по твоїм словам відбила кошти по виплаті тобі зарплати ) ,
звання
від лейтенант/капітан( якщо був пяницею і зальотчиком)
до майор/підполковник
посада
від викладач цегли до викладач марксизму -ленінізму(дуже багато демагогії дуже мало конкретики)
detroytred написав:
По буквам попробуй или попроси жену. Продавцов, соседей. Растолкуют, давясь со смеху от твоих попыток слива.
Ця твоя фраза показує що ти ніколи не був особою яка приймала кінцеве рішення...Такий собі чего ізволіте
...
Мені не треба питати/узгоджувати свої дії з підлеглими - я приймаю рішення. я несу відповідальність за отримані результати..
Те що тобі по питанню покупки манної кашки для тебе -треба це обговорювати і візувати з жінкою/сусідами - і поснює чому виховані і тобою з Заманою військові з кримського угруповування ЗСУ - в 2/3 випадків дезертирували.
Їм прото не було з ким порадитись....ти був далеко .а замана ще далі.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 23683
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 193 раз.
- Подякували: 2478 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 20 гру, 2020 12:14
Будивельник
Опять слив.
И новая ложь, которая проверяется даже на этих страницах.
Были не припущення, а прямые утверждения.
Мало информации, так тем более не лги.
Речь не обо мне, Замане и т.д.
Речь о твоей лжи и способности ответить.
Она видна -- слив за сливом и новые генерирования.
З.ы. и не искажай-лги (очередная новая ложь) по памяти, раз не помнишь, что конкретно я писал о подготовке иностранцев. Получается полная брехня.
Включи логику или попроси жену -- преподавателями сразу не становятся.
Кафедр цеглы и маркс-лен. в ЗСУ нет.
Чего изволите - не совмещается с строгим придерживанием требований документов, в котором ты же меня упрекал.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 20 гру, 2020 12:23, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 23470
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1960 раз.
- Подякували: 3199 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 гру, 2020 12:21
detroytred написав:
Речь о твоей лжи и способности ответить.
Бачиш ,внаслідок всього однієї звилини і тієї від фуражки - ти не в стані осягнути
1 Якщо людина про себе нічого не виклала - про неї неможливо збрехати...
Брехня це коли я знаю правду - але її перекручую.
Ти хоч якусь правду про себе дав?
2 Є різні рівні
З одного боку твій нік...ніяк не привязаний до жодної реальної людини..ти взагалі можеш бути лесбіянкою з неголеними ногами . а тому ти будеш знати що брешеш розповсюджуючи про себе інформацію як про бравого військового
З другого боку конкретна людина(зверни увагу-не нік , а людина, яка виклала море інформації про себе)
3 Поки ти не перетворишся в таку саму людину - твою інформацію будуть сприямити як інформацію від лесбіянки яка маскується під військового... і будуть праві.
Висновок
Хочеш рівноправної дискусії - переходь у рівноправний вимір.
Хочеш і далі залишатись ніком - залишайся скільки завгодно, але тоді не лізь повчати тих , хто на відміну від тебе відкрив море реальної інформації про себе, чим дав можливість читачам більш серьозно відноситись до того що написав..
Якщо я не боюсь про себе відкривати практично нічого , а ти заховав все...питання
Чого ти боїшся? - відповідь
Напевно сам знаєш про мізерність свого життя, а тому й ховаєшся у віртуалі видаючи з себе бравого вояку і спеціаліста про все...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 23683
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 193 раз.
- Подякували: 2478 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 20 гру, 2020 12:27
Будивельник
Ты опять упустил важный факт
Я сразу указывал, что твои утверждения не соответствуют реалии. Или нику, если тебе так хочется.
Но ты продолжал.
Сознательно, получив утверждение от меня -- что не соответствуют истине.
То есть лгал.
И я тебе на это уже не раз указывал.
Смешно опять сливаешься. Лживо.
О том и речь, что ты реальный!! лжешь и не способен ответить за свою ложь.
В этом же твоя ничтожность и посмiховисько.
Речь не обо мне.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 23470
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1960 раз.
- Подякували: 3199 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 гру, 2020 12:34
detroytred написав:
О том и речь, что ты реальный!! лжешь и не способен ответить за свою ложь.
В этом же твоя ничтожность и посмiховисько.
Давай на цьому зупинимось..
Бо є твоя думка, є моя
Вони кардинально різні
А читачі нехай самі зроблять висновок хто з нас ху.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 23683
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 193 раз.
- Подякували: 2478 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 20 гру, 2020 12:49
budivelnik написав: detroytred написав:
О том и речь, что ты реальный!! лжешь и не способен ответить за свою ложь.
В этом же твоя ничтожность и посмiховисько.
Давай на цьому зупинимось..
Бо є твоя думка, є моя
Вони кардинально різні
А читачі нехай самі зроблять висновок хто з нас ху.
Да я-то тут каким боком?
Нику априори не столь важно мнение об нём реальном.
Есть не твоя думка, а твоя конкретная ложь, проверяемая элементарно. Я тебе не военбилет, а полный послужной список с мокрыми печатями и подписями, ксероксы личного дела и служебной карточки - в качестве подтверждения предоставлю.
Это мнения о Замане и прочем могут быть разные...
А тут иное.
И твоя лично способность реального лица, позиционирующего себя ..., ответить за ложь.
Все и так видят твои реального сливы.
Давно бы завершил и не генерил опять и новое.
Уж я тебя сколько раз просил, указывал не пиши ложь в личный адрес. Обсуждай предметы дискуссий.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 23470
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1960 раз.
- Подякували: 3199 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 гру, 2020 13:05
Девочки, успокойтесь уже. Десятки постов, настрочили как кто-то кому-то что-то там опубликует. Вы слишком преувеличиваете полезность этой своей информации для других читателей
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 28350
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1187 раз.
- Подякували: 6842 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|