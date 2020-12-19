Додано: Нед 20 гру, 2020 12:21

detroytred написав: Речь о твоей лжи и способности ответить. Речь о твоей лжи и способности ответить.

Бачиш ,внаслідок всього однієї звилини і тієї від фуражки - ти не в стані осягнути1 Якщо людина про себе нічого не виклала - про неї неможливо збрехати...Брехня це коли я знаю правду - але її перекручую.Ти хоч якусь правду про себе дав?2 Є різні рівніЗ одного боку твій нік...ніяк не привязаний до жодної реальної людини..ти взагалі можеш бути лесбіянкою з неголеними ногами . а тому ти будеш знати що брешеш розповсюджуючи про себе інформацію як про бравого військовогоЗ другого боку конкретна людина(зверни увагу-не нік , а людина, яка виклала море інформації про себе)3 Поки ти не перетворишся в таку саму людину - твою інформацію будуть сприямити як інформацію від лесбіянки яка маскується під військового... і будуть праві.ВисновокХочеш рівноправної дискусії - переходь у рівноправний вимір.Хочеш і далі залишатись ніком - залишайся скільки завгодно, але тоді не лізь повчати тих , хто на відміну від тебе відкрив море реальної інформації про себе, чим дав можливість читачам більш серьозно відноситись до того що написав..Якщо я не боюсь про себе відкривати практично нічого , а ти заховав все...питанняЧого ти боїшся? - відповідьНапевно сам знаєш про мізерність свого життя, а тому й ховаєшся у віртуалі видаючи з себе бравого вояку і спеціаліста про все...