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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6897689868996900

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 13:10

  Faceless написав:Девочки, успокойтесь уже. Десятки постов, настрочили как кто-то кому-то что-то там опубликует. Вы слишком преувеличиваете полезность этой своей информации для других читателей
Через пару хвилин ,коли до тугодума у фуражці дійде що його обрехали і назвали дівчинкою - ви ризикуєте
а - отримати десяток повідомлень з вимогою признати що ви збрехали
б - вимогу заплатити йому 5000 доларів за те що він/вона представить свідоцтво про народження де буде написано що воно народилось хлопчиком ( правда це не буде на 100% гарантією того що воно не перетворилось в дівчинку внаслідок якоїсь з операцій)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 13:14

Re: Політичні дискусії

Так, головне, не надсилайте доказів. Готовий визнати будь-яку стать, і як хтось не зрозумів гумор, вибачусь. Але не треба доказів.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 13:16

Будивельник

Ты опять подменил.
Я не показываю, что ты не прав, а я белый пушистый и какой-либо ещё.

По буквам попроси жену прочитать тебе предмет, о котором с моей стороны идёт речь, и который я тебе только сегодня раз пять повторил.

А ты продолжаешь сливаться и подменять.

З.ы. Модератор, это крайний пост ему на эту тему.
Подменять и сливаться он будет бесконечно.
В том числе перейдя просто к оскорблениям.

З.з.ы. как и предполагалось перешёл просто к оскорблениям.
Вот и вся суть этого реального чела.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 20 гру, 2020 13:27, всього редагувалось 2 разів.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 13:19

  Faceless написав:Так, головне, не надсилайте доказів. Готовий визнати будь-яку стать, і як хтось не зрозумів гумор, вибачусь. Але не треба доказів.

Ха))
Так это будивельник, как обычно, предположил негатив в сторону оппонента.
А Вы зачем-то заранее повелись.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 13:19

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Модератор, это крайний пост ему на эту тему.
Ура
Перший раз за пару років я можу зітхнути спокійно...
Правда те що це останній - не вірю, думаю через пару хвилин(сторінок) опонента все одно заклинить - йому не вперше гордо обіцяти , але так як він хазяїн свого слова то
Пацан(дівчинка) сказав(ла) - пацан(дівчинка) зробив(ла)
Не зробив...-ще раз сказав.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 14:21

*
Але
1 Поки ти не виклав - ти ніхто і звуть тебе дейтройт і я можу припускати що ти лезбіянка з неголеними ногами
2 Я маю право викласти тут це припущення...бо мені так хочеться і це не заборонено* (с)


Модератор, интересный момент.
Чётко объясните -- допускается ли писать о форумчанине под ником (тут из 90,...%) всё, что захочется. Вплоть до явно негативного.
Даже хотя бы в качестве припущення?

Вот дискутировал тут с никами и не пользовался такой возможностью))
detroytred
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