Додано: Нед 20 гру, 2020 18:52

detroytred написав: Ток среди рагулей негативно допускают, не имея оснований. Запомни это. Ток среди рагулей негативно допускают, не имея оснований. Запомни это.

Хамиш дівчинка?1 Ти совок і це підтверджується наступнима - ти вважаєш що ти нікому не винен,а тобі винні всіб - при цьому ти розумієш ,що подібну совково-комуністичну єресь підтримає тільки натовп з 73% дурних бабуїнів , які хочуть банан , але не хочуть лізти на дерево,а тому думають що в світі є ще хтось дурніший від них ,який їм цей банан зірве2 На цьому банані, бабуїнів і ловлять розумні, але ти не хочеш признати що твоє життя нікчемне, а тому висуваєш гіпотезуа - у всьому винна владаб - бабуїни завжди праві...3 Бабуїни тобі аплодують , розумні вимагають підтверджень.Ти здурі забувши про труси й хрестик викатуєш дурь в квадратіа - влада/еліта має ресурсиб - Замана хоч мав ресурси ,але нічого не міг зробити з кримчанами в армії,тому 2/3 угруповування дезертувало , але це не вина замани - це люди погані..( а як же твій пункт 2а або 3а ?) - це трусив - тепер хрестикТурчинов мав владу. а тому в тому що дезертували 2/3 - виновата влада ( а як погані яких виховав замана перетворились в хороших,але таких якими погано керувала влада?)ТомуНаплодивши море логічних неувязок( які дивним чином сильно нагадують московські темники) ти змушений тих хто тобі ці неувязки показує - називати брехунами...При чому в тебе брехня все, глянь в колонку яку я склав для тебебудівельник_______________________________________________дейтройткапітан - майор___________________________________________брехнявикладач у військовому вузі_______________________________брехняНапевно тобі не дали і в тебе відсутні діти_______________брехняа чому твої діти не повторюють твій шлях__________________брехня...Так що залишається?Ти не військовий ,гермафродит,не викладач, без дітей чи з дітьми які бачили тебе в носі, з паталогічною потребою щоб твої рішення розглянула і затвердила жінка(не обовязково твоя,бо ми так і не знаємо чи вона в тебе є)... - в мене тільки одна особа підпадає під такий опис ---- лезбіянка з неголеними ногами....