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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 20 гру, 2020 13:10
Faceless написав:
Девочки, успокойтесь уже. Десятки постов, настрочили как кто-то кому-то что-то там опубликует. Вы слишком преувеличиваете полезность этой своей информации для других читателей
Через пару хвилин ,коли до тугодума у фуражці дійде що його обрехали і назвали дівчинкою - ви ризикуєте
а - отримати десяток повідомлень з вимогою признати що ви збрехали
б - вимогу заплатити йому 5000 доларів за те що він/вона представить свідоцтво про народження де буде написано що воно народилось хлопчиком ( правда це не буде на 100% гарантією того що воно не перетворилось в дівчинку внаслідок якоїсь з операцій)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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budivelnik
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Додано: Нед 20 гру, 2020 13:14
Так, головне, не надсилайте доказів. Готовий визнати будь-яку стать, і як хтось не зрозумів гумор, вибачусь. Але не треба доказів.
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Faceless
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Додано: Нед 20 гру, 2020 13:16
Будивельник
Ты опять подменил.
Я не показываю, что ты не прав, а я белый пушистый и какой-либо ещё.
По буквам попроси жену прочитать тебе предмет, о котором с моей стороны идёт речь, и который я тебе только сегодня раз пять повторил.
А ты продолжаешь сливаться и подменять.
З.ы. Модератор, это крайний пост ему на эту тему.
Подменять и сливаться он будет бесконечно.
В том числе перейдя просто к оскорблениям.
З.з.ы. как и предполагалось перешёл просто к оскорблениям.
Вот и вся суть этого реального чела.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 20 гру, 2020 13:27, всього редагувалось 2 разів.
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detroytred
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Додано: Нед 20 гру, 2020 13:19
Faceless написав:
Так, головне, не надсилайте доказів. Готовий визнати будь-яку стать, і як хтось не зрозумів гумор, вибачусь. Але не треба доказів.
Ха))
Так это будивельник, как обычно, предположил негатив в сторону оппонента.
А Вы зачем-то заранее повелись.
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detroytred
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Додано: Нед 20 гру, 2020 13:19
detroytred написав:
Модератор, это крайний пост ему на эту тему.
Ура
Перший раз за пару років я можу зітхнути спокійно...
Правда те що це останній - не вірю, думаю через пару хвилин(сторінок) опонента все одно заклинить - йому не вперше гордо обіцяти , але так як він хазяїн свого слова то
Пацан(дівчинка) сказав(ла) - пацан(дівчинка) зробив(ла)
Не зробив...-ще раз сказав.
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budivelnik
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Додано: Нед 20 гру, 2020 14:21
*Але
1 Поки ти не виклав - ти ніхто і звуть тебе дейтройт і я можу припускати що ти лезбіянка з неголеними ногами
2 Я маю право викласти тут це припущення...бо мені так хочеться і це не заборонено* (с)
Модератор, интересный момент.
(Если что, то он не о способности реального будивельника ответить за ложь 5 куе, а о сгенерированной им при очередном спрыгивании с предмета занятной отсебятиной "мысли", относящейся ко всем на форуме).
Объясните такое фахтрактование в данном случае на форуме -- допускается ли писать о форумчанине под ником (тут их 90+%) всё, что захочется. Вплоть до явно негативного.
Даже хотя бы в качестве припущення?
Вот не знаю о такой возможности или о каких-либо привилегиях ников, выставляющих реальные полные данные.
Понятно, что у себя в голове или за прилавком он может припускати, що завгодно.
А на форуме ограничен ли пользоваться только предоставленными самим форумчанином данными, когда не имеет других!!!, или "що завгодно" може писати?
З.ы. и какой смысл выкладывать реальные данные, если оппонент всегда может допускать о том, что не было выложено на момент.
Ведь всё не выложишь. Да и перекрутит на свой лад всё равно.
Если он запросто лжёт, например, о кафедре максизма-лнинизма, которых априори нет в ЗСУ. Тут и доказывать ничего не нужно. Чистая ложь.
Или о плате за посты (что можно доказать через СБУ, но оппонент сливается от ответить за повторяемую ложь).
Как трактовать-то?
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detroytred
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Додано: Нед 20 гру, 2020 18:02
detroytred написав:
и какой смысл выкладывать реальные данные, если оппонент всегда может допускать о том, что не было выложено на момент.
1 Проста логіка
Чим більше виклав - тим менше поле для припущень
2 Я припускаю що 80% пенсіонерів виходили на пенсію у всього чотрирьох званнях
прапорщик, старший прапорщик, майор,підполковник
капітан і нижче - як правило зальотчик, якому постійно або затримували присвоєння звання, або забирали зірочку за погані проступки
полковник і вище - академія Генштабу або інші видатні заслуги
3 Я припускаю що діапазон
викладач цегли - викладач марксизму ленінізму
- закриває собою всі дисципліни які станом на сьогодні викладають в ЗСУ, тобто математика, фізика,балістика і аеродинаміка знаходяться всередині цього діапазону
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Нед 20 гру, 2020 18:30
budivelnik написав: detroytred написав:
и какой смысл выкладывать реальные данные, если оппонент всегда может допускать о том, что не было выложено на момент.
1 Проста логіка
Чим більше виклав - тим менше поле для припущень
2 Я припускаю що 80% пенсіонерів виходили на пенсію у всього чотрирьох званнях
прапорщик, старший прапорщик, майор,підполковник
капітан і нижче - як правило зальотчик, якому постійно або затримували присвоєння звання, або забирали зірочку за погані проступки
полковник і вище - академія Генштабу або інші видатні заслуги
3 Я припускаю що діапазон
викладач цегли - викладач марксизму ленінізму
- закриває собою всі дисципліни які станом на сьогодні викладають в ЗСУ, тобто математика, фізика,балістика і аеродинаміка знаходяться всередині цього діапазону
Это называется демагогия.
Примитивный демагогический прием.
Натягивать общее (обобщенное) на частное (к конкретному лицу).
Данный прием никак не является основанием для негативного припущення к конкретному лицу.
Обо всех взагали -- пожалуйста.
А для конкретного случая нет.
Ток среди рагулей негативно допускают, не имея оснований. Запомни это.
И ты не обозначал припущення (которые только у тебя в башке)), а сразу лепил утверждения.
Ток недавно начал оправдываться ими, пояснять, что припускав.
Короче - нет логики, есть демагогический приём. Примитивный. И всё. Жена тебе объяснит.
Ну а допустить в один диапазон математику-физику, не говоря уже об аэродинамике, с марксизмом-ленинизмом может только супердемагог. Т.е. супербрехун.
Ты покоряешь новые высоты в этом деле.
Это очередной Шнобель у тебя.
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detroytred
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Додано: Нед 20 гру, 2020 18:52
detroytred написав:
Ток среди рагулей негативно допускают, не имея оснований. Запомни это.
Хамиш дівчинка?
1 Ти совок і це підтверджується наступним
а - ти вважаєш що ти нікому не винен,а тобі винні всі
б - при цьому ти розумієш ,що подібну совково-комуністичну єресь підтримає тільки натовп з 73% дурних бабуїнів , які хочуть банан , але не хочуть лізти на дерево,а тому думають що в світі є ще хтось дурніший від них ,який їм цей банан зірве
2 На цьому банані, бабуїнів і ловлять розумні, але ти не хочеш признати що твоє життя нікчемне, а тому висуваєш гіпотезу
а - у всьому винна влада
б - бабуїни завжди праві...
3 Бабуїни тобі аплодують , розумні вимагають підтверджень.
Ти здурі забувши про труси й хрестик викатуєш дурь в квадраті
а - влада/еліта має ресурси
б - Замана хоч мав ресурси ,але нічого не міг зробити з кримчанами в армії,тому 2/3 угруповування дезертувало , але це не вина замани - це люди погані..( а як же твій пункт 2а або 3а ?) - це труси
в - тепер хрестик
Турчинов мав владу. а тому в тому що дезертували 2/3 - виновата влада ( а як погані яких виховав замана перетворились в хороших,але таких якими погано керувала влада?)
Тому
Наплодивши море логічних неувязок( які дивним чином сильно нагадують московські темники) ти змушений тих хто тобі ці неувязки показує - називати брехунами...
При чому в тебе брехня все, глянь в колонку яку я склав для тебе
будівельник_______________________________________________дейтройт
капітан - майор___________________________________________брехня
викладач у військовому вузі_______________________________брехня
Напевно тобі не дали і в тебе відсутні діти_______________брехня
а чому твої діти не повторюють твій шлях__________________брехня...
Так що залишається?
Ти не військовий ,гермафродит,не викладач, без дітей чи з дітьми які бачили тебе в носі, з паталогічною потребою щоб твої рішення розглянула і затвердила жінка(не обовязково твоя,бо ми так і не знаємо чи вона в тебе є)... - в мене тільки одна особа підпадає під такий опис ---- лезбіянка з неголеними ногами....
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budivelnik
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