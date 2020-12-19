Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Faceless написав:Девочки, успокойтесь уже. Десятки постов, настрочили как кто-то кому-то что-то там опубликует. Вы слишком преувеличиваете полезность этой своей информации для других читателей
Через пару хвилин ,коли до тугодума у фуражці дійде що його обрехали і назвали дівчинкою - ви ризикуєте а - отримати десяток повідомлень з вимогою признати що ви збрехали б - вимогу заплатити йому 5000 доларів за те що він/вона представить свідоцтво про народження де буде написано що воно народилось хлопчиком ( правда це не буде на 100% гарантією того що воно не перетворилось в дівчинку внаслідок якоїсь з операцій)
detroytred написав:Модератор, это крайний пост ему на эту тему.
Ура Перший раз за пару років я можу зітхнути спокійно... Правда те що це останній - не вірю, думаю через пару хвилин(сторінок) опонента все одно заклинить - йому не вперше гордо обіцяти , але так як він хазяїн свого слова то Пацан(дівчинка) сказав(ла) - пацан(дівчинка) зробив(ла) Не зробив...-ще раз сказав.
*Але 1 Поки ти не виклав - ти ніхто і звуть тебе дейтройт і я можу припускати що ти лезбіянка з неголеними ногами 2 Я маю право викласти тут це припущення...бо мені так хочеться і це не заборонено* (с)
Модератор, интересный момент. (Если что, то он не о способности реального будивельника ответить за ложь 5 куе, а о сгенерированной им при очередном спрыгивании с предмета занятной отсебятиной "мысли", относящейся ко всем на форуме).
Объясните такое фахтрактование в данном случае на форуме -- допускается ли писать о форумчанине под ником (тут их 90+%) всё, что захочется. Вплоть до явно негативного. Даже хотя бы в качестве припущення?
Вот не знаю о такой возможности или о каких-либо привилегиях ников, выставляющих реальные полные данные. Понятно, что у себя в голове или за прилавком он может припускати, що завгодно. А на форуме ограничен ли пользоваться только предоставленными самим форумчанином данными, когда не имеет других!!!, или "що завгодно" може писати?
З.ы. и какой смысл выкладывать реальные данные, если оппонент всегда может допускать о том, что не было выложено на момент. Ведь всё не выложишь. Да и перекрутит на свой лад всё равно. Если он запросто лжёт, например, о кафедре максизма-лнинизма, которых априори нет в ЗСУ. Тут и доказывать ничего не нужно. Чистая ложь. Или о плате за посты (что можно доказать через СБУ, но оппонент сливается от ответить за повторяемую ложь).
detroytred написав:и какой смысл выкладывать реальные данные, если оппонент всегда может допускать о том, что не было выложено на момент.
1 Проста логіка Чим більше виклав - тим менше поле для припущень 2 Я припускаю що 80% пенсіонерів виходили на пенсію у всього чотрирьох званнях прапорщик, старший прапорщик, майор,підполковник капітан і нижче - як правило зальотчик, якому постійно або затримували присвоєння звання, або забирали зірочку за погані проступки полковник і вище - академія Генштабу або інші видатні заслуги 3 Я припускаю що діапазон викладач цегли - викладач марксизму ленінізму - закриває собою всі дисципліни які станом на сьогодні викладають в ЗСУ, тобто математика, фізика,балістика і аеродинаміка знаходяться всередині цього діапазону
detroytred написав:и какой смысл выкладывать реальные данные, если оппонент всегда может допускать о том, что не было выложено на момент.
1 Проста логіка Чим більше виклав - тим менше поле для припущень 2 Я припускаю що 80% пенсіонерів виходили на пенсію у всього чотрирьох званнях прапорщик, старший прапорщик, майор,підполковник капітан і нижче - як правило зальотчик, якому постійно або затримували присвоєння звання, або забирали зірочку за погані проступки полковник і вище - академія Генштабу або інші видатні заслуги 3 Я припускаю що діапазон викладач цегли - викладач марксизму ленінізму - закриває собою всі дисципліни які станом на сьогодні викладають в ЗСУ, тобто математика, фізика,балістика і аеродинаміка знаходяться всередині цього діапазону
Это называется демагогия. Примитивный демагогический прием. Натягивать общее (обобщенное) на частное (к конкретному лицу).
Данный прием никак не является основанием для негативного припущення к конкретному лицу. Обо всех взагали -- пожалуйста. А для конкретного случая нет.
Ток среди рагулей негативно допускают, не имея оснований. Запомни это.
И ты не обозначал припущення (которые только у тебя в башке)), а сразу лепил утверждения. Ток недавно начал оправдываться ими, пояснять, что припускав.
Короче - нет логики, есть демагогический приём. Примитивный. И всё. Жена тебе объяснит.
Ну а допустить в один диапазон математику-физику, не говоря уже об аэродинамике, с марксизмом-ленинизмом может только супердемагог. Т.е. супербрехун. Ты покоряешь новые высоты в этом деле. Это очередной Шнобель у тебя.
detroytred написав:Ток среди рагулей негативно допускают, не имея оснований. Запомни это.
Хамиш дівчинка? 1 Ти совок і це підтверджується наступним а - ти вважаєш що ти нікому не винен,а тобі винні всі б - при цьому ти розумієш ,що подібну совково-комуністичну єресь підтримає тільки натовп з 73% дурних бабуїнів , які хочуть банан , але не хочуть лізти на дерево,а тому думають що в світі є ще хтось дурніший від них ,який їм цей банан зірве 2 На цьому банані, бабуїнів і ловлять розумні, але ти не хочеш признати що твоє життя нікчемне, а тому висуваєш гіпотезу а - у всьому винна влада б - бабуїни завжди праві... 3 Бабуїни тобі аплодують , розумні вимагають підтверджень. Ти здурі забувши про труси й хрестик викатуєш дурь в квадраті а - влада/еліта має ресурси б - Замана хоч мав ресурси ,але нічого не міг зробити з кримчанами в армії,тому 2/3 угруповування дезертувало , але це не вина замани - це люди погані..( а як же твій пункт 2а або 3а ?) - це труси в - тепер хрестик Турчинов мав владу. а тому в тому що дезертували 2/3 - виновата влада ( а як погані яких виховав замана перетворились в хороших,але таких якими погано керувала влада?)
Тому Наплодивши море логічних неувязок( які дивним чином сильно нагадують московські темники) ти змушений тих хто тобі ці неувязки показує - називати брехунами... При чому в тебе брехня все, глянь в колонку яку я склав для тебе будівельник_______________________________________________дейтройт капітан - майор___________________________________________брехня викладач у військовому вузі_______________________________брехня Напевно тобі не дали і в тебе відсутні діти_______________брехня а чому твої діти не повторюють твій шлях__________________брехня...
Так що залишається? Ти не військовий ,гермафродит,не викладач, без дітей чи з дітьми які бачили тебе в носі, з паталогічною потребою щоб твої рішення розглянула і затвердила жінка(не обовязково твоя,бо ми так і не знаємо чи вона в тебе є)... - в мене тільки одна особа підпадає під такий опис ---- лезбіянка з неголеними ногами....
Будивельник 1. При чём тут хамишь? Если только рагули без оснований могут позволить себе негативные припущення.
2. Опять винегрет из искажений. Приводи цитаты моих конкретных утверждений и уже хотя б под ними искажай-лги.
3. Московськи темники нагадують? Это ты с потолка опять генеришь. Безпидставно припускаешь негатив.
Я же тебя уже сколько раз тыкаю в факт: генералы Муженко и Забродский (сторонники Порошенко, кстати) прямо указали, что підозра Замане выгодны рфянским фсб и деяким бувшим высокопосадовцям Украины. Читай письмо: https://m.facebook.com/Zamana.V/photos/ ... =3&theater Факт, а не твоё голословие.
4. Что за детская демагогия? Изворотливость глупейшая. От тебя было не просто "викладач в виськовому вузи", а викладач максизму-ленинзму - явная брехня. Дети, не дали, чому не повторюють шлях -- цитаты давай, а не какую-то ересь. Колонка гораздо больше. От тебя потоки брехни. Я тут не причём.
5. Конечно с такими приберехеньками, Шнобелями, демагогией и пр. -- ты попадаешь под упоминаемую тобой в мой адрес особу.
Извини, но я тычу тебя в факты. А ты и дальше генеришь новое с потолка. Як захотилося)) тоби. Ложь. Отличия улавливаешь? Подойди к жене, она умная у тебя, объяснит.
З.ы. и где я писал, что мне!!! винні (да ещё) всі!!!? Опять лжешь. Я указывал на обязанности должностных лиц. Там обо мне ни слова. И тем более не говорил о всех. Опять брехню в качестве пидстав (оснований, аргументов) используешь.