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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6898689969006901 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Нед 20 гру, 2020 21:30 Re: Політичні дискусії От люблю, знаєте, щось цікавеньке копіювати...

Оце скопіював навесні:





"Додано: Пон 11 тра, 2020 23:03

budivelnik написав:

Я не львівянин..., я з Звенигородки (50 км від Умані-єврейський рай) ,мій дід був майором РККА ,звязківцем,пройшов усю війну від ХалхінГолу до Кенігсберга (через Блокаду Ленінграда)....

Другий дід був західняком - тому в мене інформація повна з двох сторін...а в тебе? з Газети Правда чи Ізвестія...

Чи ще гірше - з Красной Звезди?"



А оце сьогодні:

"Додано: Нед 20 гру, 2020 11:34

budivelnik

1 Є твоя пропозиція по продажу твого товару за 5000 доларів у вигляді записів військового квитка...

Є мої дії по розповсюдженні точно такої ж інформації про мене навіть у більш широкому форматі

народився(Звенигородка)-прізвище(Нагірний)-служив(сержант/прапорщик ГДР-Грозний)-працював(підприємець )-сімя(два хлопці +дві дівчинки)-податки(1,8 млн за останні 5 років)-власні статки(5-8 млн грн)

І всю цю інформацію я виклав безкоштовно."



І знаєте, така інформація від форумчанина дорогого варта!

Навіть якби він не вказав свого власного прізвища - Нагірний! (а прізвище реально файне!)

Те, що людина народилася у Центральній Україні, тепер живе в Західній Україні, та ще й у Львові, дід "був майором РККА" і пройшов всю війну, інший дід "західняк", дає змогу мені

(який дитинство і юність провів в Західній Україні, а кілька років до школи і кожні літні канікули на батьківщині мого батька на вінниччині, та наїздами на батьківщині моєї мами на хмельниччині, і який зараз проживає у колись козацькому краї на півдні України, один дід якого був розстріляний у 1937р. (реабілітований у 1965р.), інший дід воював в 1941р., потім полон (з полону в страшному Славутському концтаборі його забрала бабуся, благо до рідної хати було 17км., а німці, раптом ще хтось цього досі не знає, на початку війни відпустили з полону майже 300 тис. українців), потім знову мобілізували, воював старшиною в артилерійській частині з березня 1944р. до Перемоги, мав цілу шкатулку нагород, а буквально кілька місяців назад знайшов на спеціальних сайтах (російських) кілька наказів про його нагородження і в одному навіть конкретно написано за що)

зрозуміти хід думок такого форумчанина як budivelnik...

Я можу з ним по деяким питанням не погоджуватися, але я розумію його...

А от detroytred мені важко зрозуміти... Може тому, що про нього недостатньо подібної інформації, яка є про budivelnik... Може я щось пропустив? Бо поки що, я зрозумів тільки одне - колишній військовий...

detroytred, може без 5000 американських доларів, хоч трохи повідомите форумчанам...

Ну цікаво ж...

Ну хоча б в такому форматі як я і budivelnik... Кармелюк 1

Повідомлень: 700 З нами з: 26.08.12 Подякував: 218 раз. Подякували: 310 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 21:46 Кармелюк

Наверно в который раз повторюсь: у меня претензий к досягненням и прочим позитивным качествам данной особы нет.

Молодец и молодец.



У меня есть конкретная претензия к конкретным его негативным действиям в мой адрес. Форумчанина. Хоть ник хоть не ник -- каждый здесь форумчанин.

И эта свободная (раз плюнуть) манера беспидставно бросить незнакомому форумчанину (человеку, нику - без разницы тут) ложь, клевету, оскорбления и главное тяжелейшие обвинения (плата за посты, воспитывал предателей и т.д.) -- перечёркивает всё.

Как ложка дегтя.



Вот что он мне вменяет, кроме вышесказанного, по реальным фактам?

По два абзаца, по два поста, не удержался и сорвался ответил, и т.п. -- мелочи.



Ещё повторюсь: у меня нет комплексов.

Не претендую на героя.



Зачем вам инфо обо мне?

Есть мои мнения.

Что в них не так?

Кого из форумчане я оболгал?

Кого потоками окхскорбляю и искажаю перевираю мнения?

К тому же явно и в лоб.



Покажите.

Увижу, признаю, извинюсь, если ошибся, погорячился. Крапка.

Не дойдет до меня, считаете, что я лгу, научите меня -- например деньгами.



Вы же размазали (по сути подменили на) -- кто типа хороший парень? Тот и прав.



Меня такие танцы не устраивают.



З.ы. речь не о думках. Мнения могут быть разные. Ради Бога. Хоть Земля плоская.

Речь о конкретной лжи, клевете в личный адрес, прямых искажениях моих мнений - лжи. detroytred

Повідомлень: 23478 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1960 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 21:57 Re: Політичні дискусії detroytred написав: кто типа хороший парень? Тот и прав. кто типа хороший парень? Тот и прав. Тут ти маніпулюєш...

Чим більше мене можна перевірити - тим більше довіри до моїх слів. в порівнянні з тим хто про себе заховав все...

Так і Зеленського вибирали - напів єесовець ,напів русофіл ( в залежності від області в якій виступає)

Ліберторіанець , але ФОПів щимить

Борець з корупцією-але 11 його фірм заплатили в 1,5 рази менше ніж мій магазин

Патріот - але то Фокін винирне , то сам в оман зїздить

Обіцяв

а - не йти на другий термін-а його мендель це заперечує

б - обіцяв як тільки щось порушить - піти у відставку - а вже порушень з десяток , а відставкою й не пахне

в - обіцяв не брати кумів...не бере(напевно в євреїв кумів не має) але весь 95-тий квартал в повному складі при посадах

г - обіцяв скоротити витрати на чиновників - а вони виросли...



А все тому , що населення голосувало за Голобородька(такий собі віртуальний дейтройт) а не за Зеленського...



Тому тут до дейтройтів - насторожене відношення.Один і той самий дурень зможе зареєструвати сотню ніків...

А от один і той самий форумчанин з конкретним прізвищем (наприклад ДС) мав тільки два - ДС і козак.... Тут ти маніпулюєш...Чим більше мене можна перевірити - тим більше довіри до моїх слів. в порівнянні з тим хто про себе заховав все...Так і Зеленського вибирали - напів єесовець ,напів русофіл ( в залежності від області в якій виступає)Ліберторіанець , але ФОПів щимитьБорець з корупцією-але 11 його фірм заплатили в 1,5 рази менше ніж мій магазинПатріот - але то Фокін винирне , то сам в оман зїздитьОбіцява - не йти на другий термін-а його мендель це заперечуєб - обіцяв як тільки щось порушить - піти у відставку - а вже порушень з десяток , а відставкою й не пахнев - обіцяв не брати кумів...не бере(напевно в євреїв кумів не має) але весь 95-тий квартал в повному складі при посадахг - обіцяв скоротити витрати на чиновників - а вони виросли...А все тому , що населення голосувало за Голобородька(такий собі віртуальний дейтройт) а не за Зеленського...Тому тут до дейтройтів - насторожене відношення.Один і той самий дурень зможе зареєструвати сотню ніків...А от один і той самий форумчанин з конкретним прізвищем (наприклад ДС) мав тільки два - ДС і козак.... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23691 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2478 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 22:02 budivelnik

При чём тут довіра-то?!)))))

Больше - да.

Но если я тебя тыкаю в конкретно твою ложь, то причём тут степень доверия?

Да хоть полное доверие.



Но есть и тыкаю тебя в конкретную твою ложь.

Ну смешно же ты выкручиваешься.

Ниже школьника. detroytred

Повідомлень: 23478 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1960 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 22:02 Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13574 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7441 раз. Подякували: 3566 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 гру, 2020 22:07 detroytred написав: Но если я тебя тыкаю в конкретно твою ложь, то причём тут степень доверия? Но если я тебя тыкаю в конкретно твою ложь, то причём тут степень доверия? Ти тикаєш в дрібниці які ні на що не впливають(наприклад де ти служив чи в якому званні чи що викладав) - а сам брешеш концептуально.

Твою брехню виводять на чисту воду, ти захищаючись чіпляєшся до дрібниць

Тому я пішов іншим шляхом

а - показав що я не боюсь дрібниць і виклав їх на загальний огляд ,тому про мене комусь важко щось збрехати(або й припустити)

б - твої ляпи спрощую і привожу в кількох фразах

Відповідальна влада - люди залежні - твій посил

мій посил

люди мають ту владу на яку заслужили...



В звязку з тим що довіри до моїх слів більше - як би ти не комбінував труси і хрестики-тобі приходиться постійно скочуватись до вторинного....

А на пальцях пояснення що до довіри - просте

Я написав повідомлення і 90% написаного-повірили (хоч могли й не погодитись або мати свою думку)

Ти написав повідомлення - і тільки 10% повірили.....

Так що довіра(вона ж відкритість чи щирість) подекуди важить більше навіть чим розум. Ти тикаєш в дрібниці які ні на що не впливають(наприклад де ти служив чи в якому званні чи що викладав) - а сам брешеш концептуально.Твою брехню виводять на чисту воду, ти захищаючись чіпляєшся до дрібницьТому я пішов іншим шляхома - показав що я не боюсь дрібниць і виклав їх на загальний огляд ,тому про мене комусь важко щось збрехати(або й припустити)б - твої ляпи спрощую і привожу в кількох фразахВідповідальна влада - люди залежні - твій посилмій посиллюди мають ту владу на яку заслужили...В звязку з тим що довіри до моїх слів більше - як би ти не комбінував труси і хрестики-тобі приходиться постійно скочуватись до вторинного....А на пальцях пояснення що до довіри - простеЯ написав повідомлення і 90% написаного-повірили (хоч могли й не погодитись або мати свою думку)Ти написав повідомлення - і тільки 10% повірили.....Так що довіра(вона ж відкритість чи щирість) подекуди важить більше навіть чим розум. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23691 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2478 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6898689969006901 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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