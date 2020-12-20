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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6898689969006901

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 21:30

Re: Політичні дискусії

От люблю, знаєте, щось цікавеньке копіювати...
Оце скопіював навесні:


"Додано: Пон 11 тра, 2020 23:03
budivelnik написав:
Я не львівянин..., я з Звенигородки (50 км від Умані-єврейський рай) ,мій дід був майором РККА ,звязківцем,пройшов усю війну від ХалхінГолу до Кенігсберга (через Блокаду Ленінграда)....
Другий дід був західняком - тому в мене інформація повна з двох сторін...а в тебе? з Газети Правда чи Ізвестія...
Чи ще гірше - з Красной Звезди?"

А оце сьогодні:
"Додано: Нед 20 гру, 2020 11:34
budivelnik
1 Є твоя пропозиція по продажу твого товару за 5000 доларів у вигляді записів військового квитка...
Є мої дії по розповсюдженні точно такої ж інформації про мене навіть у більш широкому форматі
народився(Звенигородка)-прізвище(Нагірний)-служив(сержант/прапорщик ГДР-Грозний)-працював(підприємець )-сімя(два хлопці +дві дівчинки)-податки(1,8 млн за останні 5 років)-власні статки(5-8 млн грн)
І всю цю інформацію я виклав безкоштовно."

І знаєте, така інформація від форумчанина дорогого варта!
Навіть якби він не вказав свого власного прізвища - Нагірний! (а прізвище реально файне!)
Те, що людина народилася у Центральній Україні, тепер живе в Західній Україні, та ще й у Львові, дід "був майором РККА" і пройшов всю війну, інший дід "західняк", дає змогу мені
(який дитинство і юність провів в Західній Україні, а кілька років до школи і кожні літні канікули на батьківщині мого батька на вінниччині, та наїздами на батьківщині моєї мами на хмельниччині, і який зараз проживає у колись козацькому краї на півдні України, один дід якого був розстріляний у 1937р. (реабілітований у 1965р.), інший дід воював в 1941р., потім полон (з полону в страшному Славутському концтаборі його забрала бабуся, благо до рідної хати було 17км., а німці, раптом ще хтось цього досі не знає, на початку війни відпустили з полону майже 300 тис. українців), потім знову мобілізували, воював старшиною в артилерійській частині з березня 1944р. до Перемоги, мав цілу шкатулку нагород, а буквально кілька місяців назад знайшов на спеціальних сайтах (російських) кілька наказів про його нагородження і в одному навіть конкретно написано за що)
зрозуміти хід думок такого форумчанина як budivelnik...
Я можу з ним по деяким питанням не погоджуватися, але я розумію його...
А от detroytred мені важко зрозуміти... Може тому, що про нього недостатньо подібної інформації, яка є про budivelnik... Може я щось пропустив? Бо поки що, я зрозумів тільки одне - колишній військовий...
detroytred, може без 5000 американських доларів, хоч трохи повідомите форумчанам...
Ну цікаво ж...
Ну хоча б в такому форматі як я і budivelnik...
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 21:46

Кармелюк
Наверно в который раз повторюсь: у меня претензий к досягненням и прочим позитивным качествам данной особы нет.
Молодец и молодец.

У меня есть конкретная претензия к конкретным его негативным действиям в мой адрес. Форумчанина. Хоть ник хоть не ник -- каждый здесь форумчанин.
И эта свободная (раз плюнуть) манера беспидставно бросить незнакомому форумчанину (человеку, нику - без разницы тут) ложь, клевету, оскорбления и главное тяжелейшие обвинения (плата за посты, воспитывал предателей и т.д.) -- перечёркивает всё.
Как ложка дегтя.

Вот что он мне вменяет, кроме вышесказанного, по реальным фактам?
По два абзаца, по два поста, не удержался и сорвался ответил, и т.п. -- мелочи.

Ещё повторюсь: у меня нет комплексов.
Не претендую на героя.

Зачем вам инфо обо мне?
Есть мои мнения.
Что в них не так?
Кого из форумчане я оболгал?
Кого потоками окхскорбляю и искажаю перевираю мнения?
К тому же явно и в лоб.

Покажите.
Увижу, признаю, извинюсь, если ошибся, погорячился. Крапка.
Не дойдет до меня, считаете, что я лгу, научите меня -- например деньгами.

Вы же размазали (по сути подменили на) -- кто типа хороший парень? Тот и прав.

Меня такие танцы не устраивают.

З.ы. речь не о думках. Мнения могут быть разные. Ради Бога. Хоть Земля плоская.
Речь о конкретной лжи, клевете в личный адрес, прямых искажениях моих мнений - лжи.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 21:57

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:кто типа хороший парень? Тот и прав.
Тут ти маніпулюєш...
Чим більше мене можна перевірити - тим більше довіри до моїх слів. в порівнянні з тим хто про себе заховав все...
Так і Зеленського вибирали - напів єесовець ,напів русофіл ( в залежності від області в якій виступає)
Ліберторіанець , але ФОПів щимить
Борець з корупцією-але 11 його фірм заплатили в 1,5 рази менше ніж мій магазин
Патріот - але то Фокін винирне , то сам в оман зїздить
Обіцяв
а - не йти на другий термін-а його мендель це заперечує
б - обіцяв як тільки щось порушить - піти у відставку - а вже порушень з десяток , а відставкою й не пахне
в - обіцяв не брати кумів...не бере(напевно в євреїв кумів не має) але весь 95-тий квартал в повному складі при посадах
г - обіцяв скоротити витрати на чиновників - а вони виросли...

А все тому , що населення голосувало за Голобородька(такий собі віртуальний дейтройт) а не за Зеленського...

Тому тут до дейтройтів - насторожене відношення.Один і той самий дурень зможе зареєструвати сотню ніків...
А от один і той самий форумчанин з конкретним прізвищем (наприклад ДС) мав тільки два - ДС і козак....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 22:02

budivelnik
При чём тут довіра-то?!)))))
Больше - да.
Но если я тебя тыкаю в конкретно твою ложь, то причём тут степень доверия?
Да хоть полное доверие.

Но есть и тыкаю тебя в конкретную твою ложь.
Ну смешно же ты выкручиваешься.
Ниже школьника.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 22:02

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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 22:07

  detroytred написав:Но если я тебя тыкаю в конкретно твою ложь, то причём тут степень доверия?
Ти тикаєш в дрібниці які ні на що не впливають(наприклад де ти служив чи в якому званні чи що викладав) - а сам брешеш концептуально.
Твою брехню виводять на чисту воду, ти захищаючись чіпляєшся до дрібниць
Тому я пішов іншим шляхом
а - показав що я не боюсь дрібниць і виклав їх на загальний огляд ,тому про мене комусь важко щось збрехати(або й припустити)
б - твої ляпи спрощую і привожу в кількох фразах
Відповідальна влада - люди залежні - твій посил
мій посил
люди мають ту владу на яку заслужили...

В звязку з тим що довіри до моїх слів більше - як би ти не комбінував труси і хрестики-тобі приходиться постійно скочуватись до вторинного....
А на пальцях пояснення що до довіри - просте
Я написав повідомлення і 90% написаного-повірили (хоч могли й не погодитись або мати свою думку)
Ти написав повідомлення - і тільки 10% повірили.....
Так що довіра(вона ж відкритість чи щирість) подекуди важить більше навіть чим розум.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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