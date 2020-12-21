Додано: Нед 20 гру, 2020 21:30

От люблю, знаєте, щось цікавеньке копіювати...

Оце скопіював навесні:





"Додано: Пон 11 тра, 2020 23:03

budivelnik написав:

Я не львівянин..., я з Звенигородки (50 км від Умані-єврейський рай) ,мій дід був майором РККА ,звязківцем,пройшов усю війну від ХалхінГолу до Кенігсберга (через Блокаду Ленінграда)....

Другий дід був західняком - тому в мене інформація повна з двох сторін...а в тебе? з Газети Правда чи Ізвестія...

Чи ще гірше - з Красной Звезди?"



А оце сьогодні:

"Додано: Нед 20 гру, 2020 11:34

budivelnik

1 Є твоя пропозиція по продажу твого товару за 5000 доларів у вигляді записів військового квитка...

Є мої дії по розповсюдженні точно такої ж інформації про мене навіть у більш широкому форматі

народився(Звенигородка)-прізвище(Нагірний)-служив(сержант/прапорщик ГДР-Грозний)-працював(підприємець )-сімя(два хлопці +дві дівчинки)-податки(1,8 млн за останні 5 років)-власні статки(5-8 млн грн)

І всю цю інформацію я виклав безкоштовно."



І знаєте, така інформація від форумчанина дорогого варта!

Навіть якби він не вказав свого власного прізвища - Нагірний! (а прізвище реально файне!)

Те, що людина народилася у Центральній Україні, тепер живе в Західній Україні, та ще й у Львові, дід "був майором РККА" і пройшов всю війну, інший дід "західняк", дає змогу мені

(який дитинство і юність провів в Західній Україні, а кілька років до школи і кожні літні канікули на батьківщині мого батька на вінниччині, та наїздами на батьківщині моєї мами на хмельниччині, і який зараз проживає у колись козацькому краї на півдні України, один дід якого був розстріляний у 1937р. (реабілітований у 1965р.), інший дід воював в 1941р., потім полон (з полону в страшному Славутському концтаборі його забрала бабуся, благо до рідної хати було 17км., а німці, раптом ще хтось цього досі не знає, на початку війни відпустили з полону майже 300 тис. українців), потім знову мобілізували, воював старшиною в артилерійській частині з березня 1944р. до Перемоги, мав цілу шкатулку нагород, а буквально кілька місяців назад знайшов на спеціальних сайтах (російських) кілька наказів про його нагородження і в одному навіть конкретно написано за що)

зрозуміти хід думок такого форумчанина як budivelnik...

Я можу з ним по деяким питанням не погоджуватися, але я розумію його...

А от detroytred мені важко зрозуміти... Може тому, що про нього недостатньо подібної інформації, яка є про budivelnik... Може я щось пропустив? Бо поки що, я зрозумів тільки одне - колишній військовий...

detroytred, може без 5000 американських доларів, хоч трохи повідомите форумчанам...

Ну цікаво ж...

Ну хоча б в такому форматі як я і budivelnik...