Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
От люблю, знаєте, щось цікавеньке копіювати... Оце скопіював навесні:
"Додано: Пон 11 тра, 2020 23:03 budivelnik написав: Я не львівянин..., я з Звенигородки (50 км від Умані-єврейський рай) ,мій дід був майором РККА ,звязківцем,пройшов усю війну від ХалхінГолу до Кенігсберга (через Блокаду Ленінграда).... Другий дід був західняком - тому в мене інформація повна з двох сторін...а в тебе? з Газети Правда чи Ізвестія... Чи ще гірше - з Красной Звезди?"
А оце сьогодні: "Додано: Нед 20 гру, 2020 11:34 budivelnik 1 Є твоя пропозиція по продажу твого товару за 5000 доларів у вигляді записів військового квитка... Є мої дії по розповсюдженні точно такої ж інформації про мене навіть у більш широкому форматі народився(Звенигородка)-прізвище(Нагірний)-служив(сержант/прапорщик ГДР-Грозний)-працював(підприємець )-сімя(два хлопці +дві дівчинки)-податки(1,8 млн за останні 5 років)-власні статки(5-8 млн грн) І всю цю інформацію я виклав безкоштовно."
І знаєте, така інформація від форумчанина дорогого варта! Навіть якби він не вказав свого власного прізвища - Нагірний! (а прізвище реально файне!) Те, що людина народилася у Центральній Україні, тепер живе в Західній Україні, та ще й у Львові, дід "був майором РККА" і пройшов всю війну, інший дід "західняк", дає змогу мені (який дитинство і юність провів в Західній Україні, а кілька років до школи і кожні літні канікули на батьківщині мого батька на вінниччині, та наїздами на батьківщині моєї мами на хмельниччині, і який зараз проживає у колись козацькому краї на півдні України, один дід якого був розстріляний у 1937р. (реабілітований у 1965р.), інший дід воював в 1941р., потім полон (з полону в страшному Славутському концтаборі його забрала бабуся, благо до рідної хати було 17км., а німці, раптом ще хтось цього досі не знає, на початку війни відпустили з полону майже 300 тис. українців), потім знову мобілізували, воював старшиною в артилерійській частині з березня 1944р. до Перемоги, мав цілу шкатулку нагород, а буквально кілька місяців назад знайшов на спеціальних сайтах (російських) кілька наказів про його нагородження і в одному навіть конкретно написано за що) зрозуміти хід думок такого форумчанина як budivelnik... Я можу з ним по деяким питанням не погоджуватися, але я розумію його... А от detroytred мені важко зрозуміти... Може тому, що про нього недостатньо подібної інформації, яка є про budivelnik... Може я щось пропустив? Бо поки що, я зрозумів тільки одне - колишній військовий... detroytred, може без 5000 американських доларів, хоч трохи повідомите форумчанам... Ну цікаво ж... Ну хоча б в такому форматі як я і budivelnik...
Кармелюк Наверно в который раз повторюсь: у меня претензий к досягненням и прочим позитивным качествам данной особы нет. Молодец и молодец.
У меня есть конкретная претензия к конкретным его негативным действиям в мой адрес. Форумчанина. Хоть ник хоть не ник -- каждый здесь форумчанин. И эта свободная (раз плюнуть) манера беспидставно бросить незнакомому форумчанину (человеку, нику - без разницы тут) ложь, клевету, оскорбления и главное тяжелейшие обвинения (плата за посты, воспитывал предателей и т.д.) -- перечёркивает всё. Как ложка дегтя.
Вот что он мне вменяет, кроме вышесказанного, по реальным фактам? По два абзаца, по два поста, не удержался и сорвался ответил, и т.п. -- мелочи.
Ещё повторюсь: у меня нет комплексов. Не претендую на героя.
Зачем вам инфо обо мне? Есть мои мнения. Что в них не так? Кого из форумчане я оболгал? Кого потоками окхскорбляю и искажаю перевираю мнения? К тому же явно и в лоб.
Покажите. Увижу, признаю, извинюсь, если ошибся, погорячился. Крапка. Не дойдет до меня, считаете, что я лгу, научите меня -- например деньгами.
Вы же размазали (по сути подменили на) -- кто типа хороший парень? Тот и прав.
Меня такие танцы не устраивают.
З.ы. речь не о думках. Мнения могут быть разные. Ради Бога. Хоть Земля плоская. Речь о конкретной лжи, клевете в личный адрес, прямых искажениях моих мнений - лжи.
detroytred написав:кто типа хороший парень? Тот и прав.
Тут ти маніпулюєш... Чим більше мене можна перевірити - тим більше довіри до моїх слів. в порівнянні з тим хто про себе заховав все... Так і Зеленського вибирали - напів єесовець ,напів русофіл ( в залежності від області в якій виступає) Ліберторіанець , але ФОПів щимить Борець з корупцією-але 11 його фірм заплатили в 1,5 рази менше ніж мій магазин Патріот - але то Фокін винирне , то сам в оман зїздить Обіцяв а - не йти на другий термін-а його мендель це заперечує б - обіцяв як тільки щось порушить - піти у відставку - а вже порушень з десяток , а відставкою й не пахне в - обіцяв не брати кумів...не бере(напевно в євреїв кумів не має) але весь 95-тий квартал в повному складі при посадах г - обіцяв скоротити витрати на чиновників - а вони виросли...
А все тому , що населення голосувало за Голобородька(такий собі віртуальний дейтройт) а не за Зеленського...
Тому тут до дейтройтів - насторожене відношення.Один і той самий дурень зможе зареєструвати сотню ніків... А от один і той самий форумчанин з конкретним прізвищем (наприклад ДС) мав тільки два - ДС і козак....
Мосейчук(ведуча) так топить за Зе, що Скабєєва віддихає. А загалом, те що Зе гірше ніж По, це вже очевидно навіть дуракам. Ще Гордон там виступав. Сенсація!! Виявляється повернення Донбасу при Путіні неможливо! Але чомусь це "виявилось" тільки зараз, при Зе. При По у всьому був винен По, і до сих пір винен, а при Зе "рішення немає", винен Путін і По, звичайно.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 21 гру, 2020 18:51, всього редагувалось 1 раз.
Украина потеряла международные позиции и пока не входит в перечень стран, которые получат вакцину от COVID-19 первыми
Одно дело вызвериваться на Климкина, мол, только он, Бубочка, определяет международную политику. А сейчас прикидываешься ветошью, что не он, как президент Украины, потерял позиции страны. Типа, Украина как-то сама по себе потеряла позиции
Абсолютно инфантильное существо, не умеющее признавать свои ошибки и брать ответственность за собственные действия и решения
По его словам, ранее Татаров занимался адвокатской практикой, но сейчас действие его свидетельства приостановлено. Сытник говорит, что адвокатский иммунитет распространяется только на действующих адвокатов
Сотрудников НАБУ, которые сегодня пытались вручить подозрение замглавы Офиса президента Олегу Татарову, не пустили в ОП, так как "их просьбы выходили за рамки закона". Об этом советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил в комментарии LIGA.net. .. О каких именно "просьбах" речь, и за рамки какого именно закона они вышли, Подоляк не пояснил
У нас ОП уже государство в государстве, где не действуют законы Украины
И все понимают, что это делал Путин ему - дал этот подарок, чтобы его заманить. Это такая приманка, чтобы он пошел на большие переговоры, чего-то отдал ... Он также утверждает, что не хочет встречаться с президентом, потому что "не сможет ничего ему донести"
Если это правда, то "всё очень плохо" (для Украины)
Кроме этих "сортов дер*ма" ничего нет? Пусть не Илонов Масков, но просто нормальных людей?
Витренко ворвется в "премьерский кейс" уже после Нового Года
Премьерский кейс набирает обороты. То что Шмыгаля в новом году будут сносить уже сомнений не вызывает, но кандидатов на его место всё ещё перебирают. Лидирует пока кандидатура Владимира Гройсмана. Лидирует настолько, что недоброжелатели даже запустили мощную информационную кампанию против него. Помимо Гройсмана рассматривались ещё Яценюк и Аваков, но обе кандидатуры сняли с повестки ещё на прошлой неделе.
Конкуренцию Гройсману, вероятно, составит бывший директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко. Наши источники из ОП сообщают, что Витренко могут сделать премьер-министром после испытательного срока на должности главы министерства топлива и энергетики.
Таким образом, подтверждается информация, что после новогодних праздников будет продолжена атака на Шмыгаля. Торги за "премьерский кейс" вступят в новую "горячую" фазу.
Источник в телеграме, возможно это "ворожий сайт", за который банят, а я не знаю как проверять
budivelnik написав:2 За те що марширував під прапором - можна було давати й Героя України За те що скількись там підлеглих зрадили - Героя не дали.
Промарширував під камери журналістів- Герой. Про те, що Мамчур здав одну з найбільших авіабаз з величезними складами боєприпасів ніхто з ура-патріотів і не згадує. Спочатку Мамчур наказав особовому складу здати зброю і оружейку опечатали росіяни, а ранком наступного дня вирішив пограти в патріота і промарширувати під камери журналістів. В любій нормальній країні Мамчур пішов би під трибунал, а у нас Порошенко його за це ще й нагородив і зробив депутатом.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.