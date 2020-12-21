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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 22 гру, 2020 04:12
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Вів 22 гру, 2020 05:36
Русские настолько суровы, что сами звонят своему киллеру и спрашивают, почему у него ничего не получилось
Додано: Вів 22 гру, 2020 11:27
Re: Політичні дискусії
В любій нормальній країні ухилянт ніколи б не став головнокомандуючим. Це до того, що, перед тим як когось критикувати, треба було самому показати приклад. А коли функціонери Яника зараз починають розповідати про патріотизм, то це сильно пахне ... не трояндами.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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