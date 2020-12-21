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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 22 гру, 2020 04:12
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Вів 22 гру, 2020 05:36
Русские настолько суровы, что сами звонят своему киллеру и спрашивают, почему у него ничего не получилось
Додано: Вів 22 гру, 2020 11:27
Re: Політичні дискусії
В любій нормальній країні ухилянт ніколи б не став головнокомандуючим. Це до того, що, перед тим як когось критикувати, треба було самому показати приклад. А коли функціонери Яника зараз починають розповідати про патріотизм, то це сильно пахне ... не трояндами.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 22 гру, 2020 14:34
Вот Вы постоянно (специально что ли) упускаете ключевой момент -- должность, должностные обязанности.
С ухилянтами обязаны бороться должностные лица. Согласно законов и Конституции. Президент же гарант и даже назначает силовой блок (кто прямо обязан).
Это не ля-ля общие обязанности гражданина, а за эти обязанности деньги, привилегии, льготы.
И главное - что никто за этих должностных лиц их обязанности не выполнит. Так как не имеет ни прав, и инструментов.
Права и инструменты (сильные) у кого?))
А Вы уравниваете критикующего пересичного с должностным лицом.
Приклади должны показываться сверху вниз. Иначе никак.
При чём тут функционеры Яныка непонятно.
З.Ы. так это ПАП докерувався до того, что проголосовали б и за кота.
Проголосовали за ЗЕ не вследствие прилёта инопланетян или лунного затмения.
Раньше-то никто даже предположить не мог, что артист-юморист может результативно конкурировать за посаду Президента.
Да ещё и с действующим.
З.з.ы. с патриотизмом (где * і готовність пожертвувати своїми інтересами заради неї" -- ключевой критерий) как-то не складывается не только у можновладцив янековского разлива.
Да и не особо он-то и нужен или необходим. Этот пережиток прошлого мира (до нынешнего уровя глобализма).
Достаточно, чтобы должностные лица выполняли свои прямые функциональные обязанности согласно законов, контрактов. По максимуму для имеющихся условий.
Без любви)), а из профессионального отношения к делу.
Додано: Вів 22 гру, 2020 17:08
Re: Політичні дискусії
Треба було Вову прямо на новорічному концерті брати. Лука так би і зробив, а Яник би йому просто сказав: Бу! , як Кадиров.
Лайт реванш, у Вовиному виконанні. На словах за Європу, а по факту справи проти активістів і волонтерів.
За артиста ніхто б не проголосував, якби співак пішов. Пересічним набридли традиційні політики, от нехай жеруть те, що вибрали.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 22 гру, 2020 17:11
В міліонний раз повторю: і Кучма і Ющенко і Яник і По і з 99% ймовірністю Зе(через 3,5 роки) докерувались до того ж самого. Чому подив викликає тільки ситуація з ПАП?
По такій логіці після Зеленського люди прибиральницю в президенти повинні вибирати.
Додано: Вів 22 гру, 2020 17:54
Что там, Сенцов для порохоботов - все? Как и Надюха - агент Кремля?
Олег Сенцов решил врезать правду-матку про Порошенко.
Сказал, что экс-президенту пора на пенсию, что от него вреда больше, чем пользы, а его сторонники напоминают секту.
Для многих такие откровения из уст Сенцова стали неожиданными.
Хотя, в общем-то, ничего удивительного в них нет.
Олег Сенцов близок к так называемым "соросятам" - ориентированным на западные посольства политикам и активистам.
В их среде распространено скептическое отношение к Петру Порошенко.
Более того, по мере приближения даты инаугурации нового президента Джо Байдена между "соросятами" и Порошенко усиливается конкуренция за внимание Вашингтона.
Порошенко пытается презентовать себя новой администрации в США как лидера прозападной оппозиции, на которого нужно делать ставку. А "соросята" пытаются доказать, что ставку нужно делать на них, так как Порошенко - это коррумпированный олигарх с огромным антирейтингом.
В среде "соросят" обсуждаются разные варианты относительно альтернативного Порошенко лидера. Среди этих вариантов и сам Олег Сенцов, и мэр Киева Виталий Кличко и экс-премьер Владимир Гройсман.
PS: в реале Порох таких как Сенцов ест на завтрак, но реакция местных песикотов на каминг-аут "режиссера" будет бесценной Давно сюда не захожу, но это хочу почитать))
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 22 гру, 2020 17:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 22 гру, 2020 17:54
Это тебе с одной извилиной, да и то от фуражки внушили, что ПАП докерувався
Потому что, думать ты не способен совершенно.
Тебе нужно, чтобы тебе что-то дали или хотя бы пообещали дать
Ты и тебе подобные хомячки с завышенным самомнение выбрали Зеленского, но даже сейчас ты не в состоянии понять в какой мы сейчас ж***.
Но скоро, изо всех телеканалов, тебе начнут говорить об этом и ты будешь, как попугай, повторять, да как же мы могли выбрать Зеленского, да как же мы его проморгали.
Но обвинять будешь всё равно Порошенко
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 22 гру, 2020 17:57
В миллионы раз повторю, что именно после ПАПа народ выбрал артиста-юмориста. Выбрал бы и кота.
Именно только после Порошенко.
После Кучмы,Ющенка, Янека -- нет!!!
(несмотря на точно также упавший в пол рейтинг после 3_5 лет керування).
Потому что По:
1. Не учёл, что после Майдана (сорри, целой революции целого Достоинства -- то есть когда сами новые власти раструбили не просто очередные обещания, а сверхобещания и сверхожидания для пересичных -- чуть ли не зуб даю; да и кулю в лоб был готов; и т.д.)
2. Народ действительно заплатил огромную цену за становление новой власти, ухода от влияния рашки ( не просто постоял, как при Юще на Майдане, а заплатил -- от ... до потери Крыма, войны, агрессии, потерь людей, и т.д.).
3. Нужно было не самому тупо переть, а заменить себя кем-то из демлагеря -- Ювт, Грицем и пр.
Аккуратно, не топя, а изображая конкуренцию.
Логика иная, чем Вы подумали. Поэтому после ЗЕ не будет уборщицы.
ЗЕ выполнил основную функцию -- реализовал желание народа дать По пинка. По сути посмеяться над ним и отчасти над всеми элитами.
Пусть и такой ценой.
Но цена даже не такая высокая оказывается. Сверхкритического ничего нет. Отклонений сверх нет. ЗЕ продолжает не критически хуже, чем По.
Смех, кстати, продолжается. Ведь если ЗЕ досидит также без катастрофы -- то и разницы особой между профполитиками (кучмами, ющами, и т.д.) и артистом -- нет.
Настолько эти профполитики напряались керування гарно.
Уборщицу выбирать нет никакого смысла. Над одной и той же шуткой дважды не смеются.
Поэтому всё пойдёт по кругу, как и раньше. Только при ещё большем пофигизме народа к выбору.
Ну и рыги будут проваливаться сильнее и сильнее с уходом старшего поколения и главное с отворачиванием от них капитала.
Потому что - раша гудбай.
Если конечно не будет лебедей.
То есть пу и Ко не отчебучат...
Когда их прижмёт Байден.
Лупить или обострять будут по нам (а не по омерике). А также для мобилизации своего внутреннего лохтората росвласти скорее изберут объектом тоже нас.
Поэтому и нужно реально укреплять государство и армию. Не просто лучше, чем в 2014. А принципиально иную.
Поэтому и необходимо не нызенько-нызенько.
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:11
Ты с соратником)), утверждающим о влиянии лишь в 5%, дискутируй о глубине того органа, в котором тебе кажется, что ты сейчас.
Смотри
1. Я указываю, что мне нужно, чтобы должностные лица выполняли свои должностные обязанности...
А ты брешешь, что *Тебе нужно, чтобы тебе что-то дали или хотя бы пообещали дать*
2. Я не голосовал за ЗЕ.
А ты брешешь...
3. И т.д.
И такой поток брехни генеришь с потолка.
Да ещё, как экстрасенс, уверенно брешешь, что я буду потом делать (повторять...)
Вот серьёзно -- вам самим хоть чуть неловко-то вот так брехать и брехать?
З.Ы. и вперёд в вч в Новую Армию, в которой немало проголосовало за ЗЕ, объясни.
Рискни в такой манере (бухгалтерской)) выражать свои думки .. реальным
Поделишься процессом.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 22 гру, 2020 18:15, всього редагувалось 1 раз.
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