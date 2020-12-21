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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6900690169026903> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Вів 22 гру, 2020 04:12 Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

Повідомлень: 9407 З нами з: 18.06.08 Подякував: 25 раз. Подякували: 654 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 гру, 2020 05:36 Русские настолько суровы, что сами звонят своему киллеру и спрашивают, почему у него ничего не получилось andrijk777

Повідомлень: 2693 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 гру, 2020 11:27 Re: Політичні дискусії unicdima написав: В любій нормальній країні Мамчур пішов би під трибунал, а у нас Порошенко його за це ще й нагородив і зробив депутатом. В любій нормальній країні Мамчур пішов би під трибунал, а у нас Порошенко його за це ще й нагородив і зробив депутатом.

В любій нормальній країні ухилянт ніколи б не став головнокомандуючим. Це до того, що, перед тим як когось критикувати, треба було самому показати приклад. А коли функціонери Яника зараз починають розповідати про патріотизм, то це сильно пахне ... не трояндами. В любій нормальній країні ухилянт ніколи б не став головнокомандуючим. Це до того, що, перед тим як когось критикувати, треба було самому показати приклад. А коли функціонери Яника зараз починають розповідати про патріотизм, то це сильно пахне ... не трояндами. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11376 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1152 раз. Подякували: 1314 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 гру, 2020 14:34 lapay написав: unicdima написав: В любій нормальній країні Мамчур пішов би під трибунал, а у нас Порошенко його за це ще й нагородив і зробив депутатом. В любій нормальній країні Мамчур пішов би під трибунал, а у нас Порошенко його за це ще й нагородив і зробив депутатом.

В любій нормальній країні ухилянт ніколи б не став головнокомандуючим. Це до того, що, перед тим як когось критикувати, треба було самому показати приклад. А коли функціонери Яника зараз починають розповідати про патріотизм, то це сильно пахне ... не трояндами. В любій нормальній країні ухилянт ніколи б не став головнокомандуючим. Це до того, що, перед тим як когось критикувати, треба було самому показати приклад. А коли функціонери Яника зараз починають розповідати про патріотизм, то це сильно пахне ... не трояндами.

Вот Вы постоянно (специально что ли) упускаете ключевой момент -- должность, должностные обязанности.

С ухилянтами обязаны бороться должностные лица. Согласно законов и Конституции. Президент же гарант и даже назначает силовой блок (кто прямо обязан).

Это не ля-ля общие обязанности гражданина, а за эти обязанности деньги, привилегии, льготы.



И главное - что никто за этих должностных лиц их обязанности не выполнит. Так как не имеет ни прав, и инструментов.

Права и инструменты (сильные) у кого?))



А Вы уравниваете критикующего пересичного с должностным лицом.

Приклади должны показываться сверху вниз. Иначе никак.



При чём тут функционеры Яныка непонятно.



З.Ы. так это ПАП докерувався до того, что проголосовали б и за кота.

Проголосовали за ЗЕ не вследствие прилёта инопланетян или лунного затмения.

Раньше-то никто даже предположить не мог, что артист-юморист может результативно конкурировать за посаду Президента.

Да ещё и с действующим.



З.з.ы. с патриотизмом (где * і готовність пожертвувати своїми інтересами заради неї" -- ключевой критерий) как-то не складывается не только у можновладцив янековского разлива.

Да и не особо он-то и нужен или необходим. Этот пережиток прошлого мира (до нынешнего уровя глобализма).

Достаточно, чтобы должностные лица выполняли свои прямые функциональные обязанности согласно законов, контрактов. По максимуму для имеющихся условий.

Без любви)), а из профессионального отношения к делу. Вот Вы постоянно (специально что ли) упускаете ключевой момент -- должность, должностные обязанности.С ухилянтами обязаны бороться должностные лица. Согласно законов и Конституции. Президент же гарант и даже назначает силовой блок (кто прямо обязан).Это не ля-ля общие обязанности гражданина, а за эти обязанности деньги, привилегии, льготы.И главное - что никто за этих должностных лиц их обязанности не выполнит. Так как не имеет ни прав, и инструментов.Права и инструменты (сильные) у кого?))А Вы уравниваете критикующего пересичного с должностным лицом.Приклади должны показываться сверху вниз. Иначе никак.При чём тут функционеры Яныка непонятно.З.Ы. так это ПАП докерувався до того, что проголосовали б и за кота.Проголосовали за ЗЕ не вследствие прилёта инопланетян или лунного затмения.Раньше-то никто даже предположить не мог, что артист-юморист может результативно конкурировать за посаду Президента.Да ещё и с действующим.З.з.ы. с патриотизмом (где * і готовність пожертвувати своїми інтересами заради неї" -- ключевой критерий) как-то не складывается не только у можновладцив янековского разлива.Да и не особо он-то и нужен или необходим. Этот пережиток прошлого мира (до нынешнего уровя глобализма).Достаточно, чтобы должностные лица выполняли свои прямые функциональные обязанности согласно законов, контрактов. По максимуму для имеющихся условий.Без любви)), а из профессионального отношения к делу. detroytred

Повідомлень: 23481 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1960 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 гру, 2020 17:08 Re: Політичні дискусії detroytred написав: С ухилянтами обязаны бороться должностные лица. Согласно законов и Конституции. Президент же гарант и даже назначает силовой блок (кто прямо обязан).

Это не ля-ля общие обязанности гражданина, а за эти обязанности деньги, привилегии, льготы. С ухилянтами обязаны бороться должностные лица. Согласно законов и Конституции. Президент же гарант и даже назначает силовой блок (кто прямо обязан).Это не ля-ля общие обязанности гражданина, а за эти обязанности деньги, привилегии, льготы.

Треба було Вову прямо на новорічному концерті брати. Лука так би і зробив, а Яник би йому просто сказав: Бу! , як Кадиров.

detroytred написав: При чём тут функционеры Яныка непонятно.



З.Ы. так это ПАП докерувався до того, что проголосовали б и за кота.

Проголосовали за ЗЕ не вследствие прилёта инопланетян или лунного затмения.

Раньше-то никто даже предположить не мог, что артист-юморист может результативно конкурировать за посаду Президента.

Да ещё и с действующим. При чём тут функционеры Яныка непонятно.З.Ы. так это ПАП докерувався до того, что проголосовали б и за кота.Проголосовали за ЗЕ не вследствие прилёта инопланетян или лунного затмения.Раньше-то никто даже предположить не мог, что артист-юморист может результативно конкурировать за посаду Президента.Да ещё и с действующим.

Лайт реванш, у Вовиному виконанні. На словах за Європу, а по факту справи проти активістів і волонтерів.

За артиста ніхто б не проголосував, якби співак пішов. Пересічним набридли традиційні політики, от нехай жеруть те, що вибрали. Треба було Вову прямо на новорічному концерті брати. Лука так би і зробив, а Яник би йому просто сказав: Бу! , як Кадиров.Лайт реванш, у Вовиному виконанні. На словах за Європу, а по факту справи проти активістів і волонтерів.За артиста ніхто б не проголосував, якби співак пішов. Пересічним набридли традиційні політики, от нехай жеруть те, що вибрали. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11376 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1152 раз. Подякували: 1314 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 гру, 2020 17:11 detroytred написав: З.Ы. так это ПАП докерувався до того, что проголосовали б и за кота.

Проголосовали за ЗЕ не вследствие прилёта инопланетян или лунного затмения.

Раньше-то никто даже предположить не мог, что артист-юморист может результативно конкурировать за посаду Президента.

Да ещё и с действующим. З.Ы. так это ПАП докерувався до того, что проголосовали б и за кота.Проголосовали за ЗЕ не вследствие прилёта инопланетян или лунного затмения.Раньше-то никто даже предположить не мог, что артист-юморист может результативно конкурировать за посаду Президента.Да ещё и с действующим.

В міліонний раз повторю: і Кучма і Ющенко і Яник і По і з 99% ймовірністю Зе(через 3,5 роки) докерувались до того ж самого. Чому подив викликає тільки ситуація з ПАП?

По такій логіці після Зеленського люди прибиральницю в президенти повинні вибирати. В міліонний раз повторю: і Кучма і Ющенко і Яник і По і з 99% ймовірністю Зе(через 3,5 роки). Чому подив викликає тільки ситуація з ПАП?По такій логіці після Зеленського люди прибиральницю в президенти повинні вибирати. andrijk777

Повідомлень: 2693 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 гру, 2020 17:54



Олег Сенцов решил врезать правду-матку про Порошенко.

Сказал, что экс-президенту пора на пенсию, что от него вреда больше, чем пользы, а его сторонники напоминают секту.

Для многих такие откровения из уст Сенцова стали неожиданными.

Хотя, в общем-то, ничего удивительного в них нет.

Олег Сенцов близок к так называемым "соросятам" - ориентированным на западные посольства политикам и активистам.

В их среде распространено скептическое отношение к Петру Порошенко.

Более того, по мере приближения даты инаугурации нового президента Джо Байдена между "соросятами" и Порошенко усиливается конкуренция за внимание Вашингтона.

Порошенко пытается презентовать себя новой администрации в США как лидера прозападной оппозиции, на которого нужно делать ставку. А "соросята" пытаются доказать, что ставку нужно делать на них, так как Порошенко - это коррумпированный олигарх с огромным антирейтингом.

В среде "соросят" обсуждаются разные варианты относительно альтернативного Порошенко лидера. Среди этих вариантов и сам Олег Сенцов, и мэр Киева Виталий Кличко и экс-премьер Владимир Гройсман.

https://t.me/c/1333267042/185839



PS: в реале Порох таких как Сенцов ест на завтрак, но реакция местных песикотов на каминг-аут "режиссера" будет бесценной Давно сюда не захожу, но это хочу почитать)) Что там, Сенцов для порохоботов - все? Как и Надюха - агент Кремля?Олег Сенцов решил врезать правду-матку про Порошенко.Сказал, что экс-президенту пора на пенсию, что от него вреда больше, чем пользы, а его сторонники напоминают секту.Для многих такие откровения из уст Сенцова стали неожиданными.Хотя, в общем-то, ничего удивительного в них нет.Олег Сенцов близок к так называемым "соросятам" - ориентированным на западные посольства политикам и активистам.В их среде распространено скептическое отношение к Петру Порошенко.Более того, по мере приближения даты инаугурации нового президента Джо Байдена между "соросятами" и Порошенко усиливается конкуренция за внимание Вашингтона.Порошенко пытается презентовать себя новой администрации в США как лидера прозападной оппозиции, на которого нужно делать ставку. А "соросята" пытаются доказать, что ставку нужно делать на них, так как Порошенко - это коррумпированный олигарх с огромным антирейтингом.В среде "соросят" обсуждаются разные варианты относительно альтернативного Порошенко лидера. Среди этих вариантов и сам Олег Сенцов, и мэр Киева Виталий Кличко и экс-премьер Владимир Гройсман.PS: в реале Порох таких как Сенцов ест на завтрак, но реакция местных песикотов на каминг-аут "режиссера" будет бесценнойДавно сюда не захожу, но это хочу почитать)) Востаннє редагувалось zРадио в Вів 22 гру, 2020 17:55, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 8843 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1682 раз. Подякували: 3787 раз. Профіль 13 6 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 гру, 2020 17:54 lapay написав: detroytred написав: При чём тут функционеры Яныка непонятно.



З.Ы. так это ПАП докерувався до того, что проголосовали б и за кота.

Проголосовали за ЗЕ не вследствие прилёта инопланетян или лунного затмения.

Раньше-то никто даже предположить не мог, что артист-юморист может результативно конкурировать за посаду Президента.

Да ещё и с действующим. При чём тут функционеры Яныка непонятно.З.Ы. так это ПАП докерувався до того, что проголосовали б и за кота.Проголосовали за ЗЕ не вследствие прилёта инопланетян или лунного затмения.Раньше-то никто даже предположить не мог, что артист-юморист может результативно конкурировать за посаду Президента.Да ещё и с действующим.

Это тебе с одной извилиной, да и то от фуражки внушили, что ПАП докерувався

Потому что, думать ты не способен совершенно.



Тебе нужно, чтобы тебе что-то дали или хотя бы пообещали дать



Ты и тебе подобные хомячки с завышенным самомнение выбрали Зеленского, но даже сейчас ты не в состоянии понять в какой мы сейчас ж***.



Но скоро, изо всех телеканалов, тебе начнут говорить об этом и ты будешь, как попугай, повторять, да как же мы могли выбрать Зеленского, да как же мы его проморгали.



Но обвинять будешь всё равно Порошенко Это тебе с одной извилиной, да и то от фуражки внушили, что ПАП докерувавсяПотому что, думать ты не способен совершенно.Тебе нужно, чтобы тебе что-то дали или хотя бы пообещали датьТы и тебе подобные хомячки с завышенным самомнение выбрали Зеленского, но даже сейчас ты не в состоянии понять в какой мы сейчас ж***.Но скоро, изо всех телеканалов, тебе начнут говорить об этом и ты будешь, как попугай, повторять, да как же мы могли выбрать Зеленского, да как же мы его проморгали.Но обвинять будешь всё равно Порошенко "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5600 З нами з: 31.08.09 Подякував: 365 раз. Подякували: 1105 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 гру, 2020 17:57 andrijk777 написав: detroytred написав: З.Ы. так это ПАП докерувався до того, что проголосовали б и за кота.

Проголосовали за ЗЕ не вследствие прилёта инопланетян или лунного затмения.

Раньше-то никто даже предположить не мог, что артист-юморист может результативно конкурировать за посаду Президента.

Да ещё и с действующим. З.Ы. так это ПАП докерувався до того, что проголосовали б и за кота.Проголосовали за ЗЕ не вследствие прилёта инопланетян или лунного затмения.Раньше-то никто даже предположить не мог, что артист-юморист может результативно конкурировать за посаду Президента.Да ещё и с действующим.

В міліонний раз повторю: і Кучма і Ющенко і Яник і По і з 99% ймовірністю Зе(через 3,5 роки) докерувались до того ж самого. Чому подив викликає тільки ситуація з ПАП?

По такій логіці після Зеленського люди прибиральницю в президенти повинні вибирати. В міліонний раз повторю: і Кучма і Ющенко і Яник і По і з 99% ймовірністю Зе(через 3,5 роки). Чому подив викликає тільки ситуація з ПАП?По такій логіці після Зеленського люди прибиральницю в президенти повинні вибирати.

В миллионы раз повторю, что именно после ПАПа народ выбрал артиста-юмориста. Выбрал бы и кота.

Именно только после Порошенко.

После Кучмы,Ющенка, Янека -- нет!!!

(несмотря на точно также упавший в пол рейтинг после 3_5 лет керування).



Потому что По:

1. Не учёл, что после Майдана (сорри, целой революции целого Достоинства -- то есть когда сами новые власти раструбили не просто очередные обещания, а сверхобещания и сверхожидания для пересичных -- чуть ли не зуб даю; да и кулю в лоб был готов; и т.д.)

2. Народ действительно заплатил огромную цену за становление новой власти, ухода от влияния рашки ( не просто постоял, как при Юще на Майдане, а заплатил -- от ... до потери Крыма, войны, агрессии, потерь людей, и т.д.).

3. Нужно было не самому тупо переть, а заменить себя кем-то из демлагеря -- Ювт, Грицем и пр.

Аккуратно, не топя, а изображая конкуренцию.





Логика иная, чем Вы подумали. Поэтому после ЗЕ не будет уборщицы.

ЗЕ выполнил основную функцию -- реализовал желание народа дать По пинка. По сути посмеяться над ним и отчасти над всеми элитами.

Пусть и такой ценой.



Но цена даже не такая высокая оказывается. Сверхкритического ничего нет. Отклонений сверх нет. ЗЕ продолжает не критически хуже, чем По.

Смех, кстати, продолжается. Ведь если ЗЕ досидит также без катастрофы -- то и разницы особой между профполитиками (кучмами, ющами, и т.д.) и артистом -- нет.

Настолько эти профполитики напряались керування гарно.



Уборщицу выбирать нет никакого смысла. Над одной и той же шуткой дважды не смеются.

Поэтому всё пойдёт по кругу, как и раньше. Только при ещё большем пофигизме народа к выбору.



Ну и рыги будут проваливаться сильнее и сильнее с уходом старшего поколения и главное с отворачиванием от них капитала.

Потому что - раша гудбай.



Если конечно не будет лебедей.

То есть пу и Ко не отчебучат...

Когда их прижмёт Байден.

Лупить или обострять будут по нам (а не по омерике). А также для мобилизации своего внутреннего лохтората росвласти скорее изберут объектом тоже нас.





Поэтому и нужно реально укреплять государство и армию. Не просто лучше, чем в 2014. А принципиально иную.

Поэтому и необходимо не нызенько-нызенько. В миллионы раз повторю, что именно после ПАПа народ выбрал артиста-юмориста. Выбрал бы и кота.Именно только после Порошенко.После Кучмы,Ющенка, Янека -- нет!!!(несмотря на точно также упавший в пол рейтинг после 3_5 лет керування).Потому что По:1. Не учёл, что после Майдана (сорри, целой революции целого Достоинства -- то есть когда сами новые власти раструбили не просто очередные обещания, а сверхобещания и сверхожидания для пересичных -- чуть ли не зуб даю; да и кулю в лоб был готов; и т.д.)2. Народ действительно заплатил огромную цену за становление новой власти, ухода от влияния рашки ( не просто постоял, как при Юще на Майдане, а заплатил -- от ... до потери Крыма, войны, агрессии, потерь людей, и т.д.).3. Нужно было не самому тупо переть, а заменить себя кем-то из демлагеря -- Ювт, Грицем и пр.Аккуратно, не топя, а изображая конкуренцию.Логика иная, чем Вы подумали. Поэтому после ЗЕ не будет уборщицы.ЗЕ выполнил основную функцию -- реализовал желание народа дать По пинка. По сути посмеяться над ним и отчасти над всеми элитами.Пусть и такой ценой.Но цена даже не такая высокая оказывается. Сверхкритического ничего нет. Отклонений сверх нет. ЗЕ продолжает не критически хуже, чем По.Смех, кстати, продолжается. Ведь если ЗЕ досидит также без катастрофы -- то и разницы особой между профполитиками (кучмами, ющами, и т.д.) и артистом -- нет.Настолько эти профполитики напряались керування гарно.Уборщицу выбирать нет никакого смысла. Над одной и той же шуткой дважды не смеются.Поэтому всё пойдёт по кругу, как и раньше. Только при ещё большем пофигизме народа к выбору.Ну и рыги будут проваливаться сильнее и сильнее с уходом старшего поколения и главное с отворачиванием от них капитала.Потому что - раша гудбай.Если конечно не будет лебедей.То есть пу и Ко не отчебучат...Когда их прижмёт Байден.Лупить или обострять будут по нам (а не по омерике). А также для мобилизации своего внутреннего лохтората росвласти скорее изберут объектом тоже нас.Поэтому и нужно реально укреплять государство и армию. Не просто лучше, чем в 2014. А принципиально иную.Поэтому и необходимо не нызенько-нызенько. detroytred

Повідомлень: 23481 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1960 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 гру, 2020 18:11 pesikot написав: lapay написав: detroytred написав: При чём тут функционеры Яныка непонятно.



З.Ы. так это ПАП докерувався до того, что проголосовали б и за кота.

Проголосовали за ЗЕ не вследствие прилёта инопланетян или лунного затмения.

Раньше-то никто даже предположить не мог, что артист-юморист может результативно конкурировать за посаду Президента.

Да ещё и с действующим. При чём тут функционеры Яныка непонятно.З.Ы. так это ПАП докерувався до того, что проголосовали б и за кота.Проголосовали за ЗЕ не вследствие прилёта инопланетян или лунного затмения.Раньше-то никто даже предположить не мог, что артист-юморист может результативно конкурировать за посаду Президента.Да ещё и с действующим.

Это тебе с одной извилиной, да и то от фуражки внушили, что ПАП докерувався

Потому что, думать ты не способен совершенно.



Тебе нужно, чтобы тебе что-то дали или хотя бы пообещали дать



Ты и тебе подобные хомячки с завышенным самомнение выбрали Зеленского, но даже сейчас ты не в состоянии понять в какой мы сейчас ж***.



Но скоро, изо всех телеканалов, тебе начнут говорить об этом и ты будешь, как попугай, повторять, да как же мы могли выбрать Зеленского, да как же мы его проморгали.



Но обвинять будешь всё равно Порошенко Это тебе с одной извилиной, да и то от фуражки внушили, что ПАП докерувавсяПотому что, думать ты не способен совершенно.Тебе нужно, чтобы тебе что-то дали или хотя бы пообещали датьТы и тебе подобные хомячки с завышенным самомнение выбрали Зеленского, но даже сейчас ты не в состоянии понять в какой мы сейчас ж***.Но скоро, изо всех телеканалов, тебе начнут говорить об этом и ты будешь, как попугай, повторять, да как же мы могли выбрать Зеленского, да как же мы его проморгали.Но обвинять будешь всё равно Порошенко

Ты с соратником)), утверждающим о влиянии лишь в 5%, дискутируй о глубине того органа, в котором тебе кажется, что ты сейчас.



Смотри

1. Я указываю, что мне нужно, чтобы должностные лица выполняли свои должностные обязанности...



А ты брешешь, что *Тебе нужно, чтобы тебе что-то дали или хотя бы пообещали дать*



2. Я не голосовал за ЗЕ.

А ты брешешь...



3. И т.д.



И такой поток брехни генеришь с потолка.

Да ещё, как экстрасенс, уверенно брешешь, что я буду потом делать (повторять...)



Вот серьёзно -- вам самим хоть чуть неловко-то вот так брехать и брехать?



З.Ы. и вперёд в вч в Новую Армию, в которой немало проголосовало за ЗЕ, объясни.

Рискни в такой манере (бухгалтерской)) выражать свои думки .. реальным

Поделишься процессом. Ты с соратником)), утверждающим о влиянии лишь в 5%, дискутируй о глубине того органа, в котором тебе кажется, что ты сейчас.Смотри1. Я указываю, что мне нужно, чтобы должностные лица выполняли свои должностные обязанности...А ты брешешь, что *Тебе нужно, чтобы тебе что-то дали или хотя бы пообещали дать*2. Я не голосовал за ЗЕ.А ты брешешь...3. И т.д.И такой поток брехни генеришь с потолка.Да ещё, как экстрасенс, уверенно брешешь, что я буду потом делать (повторять...)Вот серьёзно -- вам самим хоть чуть неловко-то вот так брехать и брехать?З.Ы. и вперёд в вч в Новую Армию, в которой немало проголосовало за ЗЕ, объясни.Рискни в такой манере (бухгалтерской)) выражать свои думки .. реальнымПоделишься процессом. Востаннє редагувалось detroytred в Вів 22 гру, 2020 18:15, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 23481 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1960 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6900690169026903> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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