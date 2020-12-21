detroytred написав:

andrijk777 написав: detroytred написав: З.Ы. так это ПАП докерувався до того, что проголосовали б и за кота.

Проголосовали за ЗЕ не вследствие прилёта инопланетян или лунного затмения.

Раньше-то никто даже предположить не мог, что артист-юморист может результативно конкурировать за посаду Президента.

Да ещё и с действующим. З.Ы. так это ПАП докерувався до того, что проголосовали б и за кота.Проголосовали за ЗЕ не вследствие прилёта инопланетян или лунного затмения.Раньше-то никто даже предположить не мог, что артист-юморист может результативно конкурировать за посаду Президента.Да ещё и с действующим.

В міліонний раз повторю: і Кучма і Ющенко і Яник і По і з 99% ймовірністю Зе(через 3,5 роки) докерувались до того ж самого. Чому подив викликає тільки ситуація з ПАП?

По такій логіці після Зеленського люди прибиральницю в президенти повинні вибирати. В міліонний раз повторю: і Кучма і Ющенко і Яник і По і з 99% ймовірністю Зе(через 3,5 роки). Чому подив викликає тільки ситуація з ПАП?По такій логіці після Зеленського люди прибиральницю в президенти повинні вибирати.

В миллионы раз повторю, что именно после ПАПа народ выбрал артиста-юмориста. Выбрал бы и кота.Именно только после Порошенко.После Кучмы,Ющенка, Янека -- нет!!!(несмотря на точно также упавший в пол рейтинг после 3_5 лет керування).Потому что По:1. Не учёл, что после Майдана (сорри, целой революции целого Достоинства -- то есть когда сами новые власти раструбили не просто очередные обещания, а сверхобещания и сверхожидания для пересичных -- чуть ли не зуб даю; да и кулю в лоб был готов; и т.д.)2. Народ действительно заплатил огромную цену за становление новой власти, ухода от влияния рашки ( не просто постоял, как при Юще на Майдане, а заплатил -- от ... до потери Крыма, войны, агрессии, потерь людей, и т.д.).3. Нужно было не самому тупо переть, а заменить себя кем-то из демлагеря -- Ювт, Грицем и пр.Аккуратно, не топя, а изображая конкуренцию.Логика иная, чем Вы подумали. Поэтому после ЗЕ не будет уборщицы.ЗЕ выполнил основную функцию -- реализовал желание народа дать По пинка. По сути посмеяться над ним и отчасти над всеми элитами.Пусть и такой ценой.Но цена даже не такая высокая оказывается. Сверхкритического ничего нет. Отклонений сверх нет. ЗЕ продолжает не критически хуже, чем По.Смех, кстати, продолжается. Ведь если ЗЕ досидит также без катастрофы -- то и разницы особой между профполитиками (кучмами, ющами, и т.д.) и артистом -- нет.Настолько эти профполитики напряались керування гарно.Уборщицу выбирать нет никакого смысла. Над одной и той же шуткой дважды не смеются.Поэтому всё пойдёт по кругу, как и раньше. Только при ещё большем пофигизме народа к выбору.Ну и рыги будут проваливаться сильнее и сильнее с уходом старшего поколения и главное с отворачиванием от них капитала.Потому что - раша гудбай.Если конечно не будет лебедей.То есть пу и Ко не отчебучат...Когда их прижмёт Байден.Лупить или обострять будут по нам (а не по омерике). А также для мобилизации своего внутреннего лохтората росвласти скорее изберут объектом тоже нас.Поэтому и нужно реально укреплять государство и армию. Не просто лучше, чем в 2014. А принципиально иную.Поэтому и необходимо не нызенько-нызенько.