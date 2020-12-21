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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6900690169026903

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:14

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:
  detroytred написав:З.Ы. так это ПАП докерувався до того, что проголосовали б и за кота.
Проголосовали за ЗЕ не вследствие прилёта инопланетян или лунного затмения.
Раньше-то никто даже предположить не мог, что артист-юморист может результативно конкурировать за посаду Президента.
Да ещё и с действующим.

В міліонний раз повторю: і Кучма і Ющенко і Яник і По і з 99% ймовірністю Зе(через 3,5 роки) докерувались до того ж самого. Чому подив викликає тільки ситуація з ПАП?
По такій логіці після Зеленського люди прибиральницю в президенти повинні вибирати. :D

В миллионы раз повторю, что именно после ПАПа народ выбрал артиста-юмориста. Выбрал бы и кота.
Именно только после Порошенко.
После Кучмы,Ющенка, Янека -- нет!!!
(несмотря на точно также упавший в пол рейтинг после 3_5 лет керування).

Потому что По:
1. Не учёл, что после Майдана (сорри, целой революции целого Достоинства -- то есть когда сами новые власти раструбили не просто очередные обещания, а сверхобещания и сверхожидания для пересичных -- чуть ли не зуб даю; да и кулю в лоб был готов; и т.д.)
2. Народ действительно заплатил огромную цену за становление новой власти, ухода от влияния рашки ( не просто постоял, как при Юще на Майдане, а заплатил -- от ... до потери Крыма, войны, агрессии, потерь людей, и т.д.).
3. Нужно было не самому тупо переть, а заменить себя кем-то из демлагеря -- Ювт, Грицем и пр.
Аккуратно, не топя, а изображая конкуренцию.


Логика иная, чем Вы подумали. Поэтому после ЗЕ не будет уборщицы.
ЗЕ выполнил основную функцию -- реализовал желание народа дать По пинка. По сути посмеяться над ним и отчасти над всеми элитами.
Пусть и такой ценой.

Но цена даже не такая высокая оказывается. Сверхкритического ничего нет. Отклонений сверх нет. ЗЕ продолжает не критически хуже, чем По.
Смех, кстати, продолжается. Ведь если ЗЕ досидит также без катастрофы -- то и разницы особой между профполитиками (кучмами, ющами, и т.д.) и артистом -- нет.
Настолько эти профполитики напряались керування гарно.

Уборщицу выбирать нет никакого смысла. Над одной и той же шуткой дважды не смеются.
Поэтому всё пойдёт по кругу, как и раньше. Только при ещё большем пофигизме народа к выбору.

Ну и рыги будут проваливаться сильнее и сильнее с уходом старшего поколения и главное с отворачиванием от них капитала.
Потому что - раша гудбай.

Если конечно не будет лебедей.
То есть пу и Ко не отчебучат...
Когда их прижмёт Байден.
Лупить или обострять будут по нам (а не по омерике). А также для мобилизации своего внутреннего лохтората росвласти скорее изберут объектом тоже нас.


Поэтому и нужно реально укреплять государство и армию. Не просто лучше, чем в 2014. А принципиально иную.
Поэтому и необходимо не нызенько-нызенько.

О По!
1. Беззаперечним досягненням По була зовнішня політика.
2. В стране идёт война - По, как Верховный, не сделал и одного шага по восстановлению Прямого Действия Конституции Украины.

Получилось - для одних Война(война страшная на уничтожение с иностранным агрессором) - для других розгул "коммерческо-откатной деятельности" - на уничтожении экономики Украины её промышленности, науки, производства,...
Не смотря, на то, что население сознательно шло на лишения,.... - на "Мальдивах оказалось теплее."
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:14

Ітогі подвєдьом. 2020-12-22

Ітогі подвєдьом. 2020-12-22

1) Оккупанты на Донбассе прибегли к дистанционному минированию украинских позиций
Кроме этого, на луганском направлении из 82-миллиметровых минометов противник совершил обстрел позиций близ Луганского

У Зеленского рассказали о боевых потерях на Донбассе за 2020 год
По словам пресс-секретаря президента Украины, несмотря на постоянные провокации, «тишина» на Донбассе продолжается и дает свои результаты

Несколько убитых и десятки раненых - это не провокации, а умышленные убийства
Никакого перемирия нет на Донбассе, как бы не старалась убедить Мендель(вошка)

2) Зеленский решит, оставлять ли Венедиктову, после отчета. Но успехи уже видны – Мендель
"Если сравнивать с 2019 годом, видим увеличение показателей успешности Офиса генерального прокурора. Продолжается и реформа системы прокуратуры", – сказала она

Риффмастера продолжают незаконно держать в СИЗО при "100% доказательствах"
Татарова пытались и пытаются отмазывать
Действительно, успешность бьёт рекорды

3) НАБУ инициирует арест Татарова с залогом. Татаров уверен: это "закончится ничем"
НАБУ инициирует арест замглавы Офиса президента Олега Татарова. Об этом сообщил в эфире Настоящего времени директор НАБУ Артем Сытник

4) Кабмин назначил Витренко исполняющим обязанности министра энергетики
Также сказано, что Витренко назначен первым заместителем министра энергетики. Кроме того, на него возложено временное исполнение обязанностей министра энергетики Украины

5) На Банковую вышли сотни молодых людей: требуют уволить главу МОН Шкарлета (фоторепортаж)
«За несколько месяцев работы Шкарлет показал, что не только не достоин, но и не способен возглавлять министерство. Он провалил подготовку к учебному году, педагоги не получили никакой помощи для покупки средств индивидуальной защиты, а сфера образования больше всего пострадала во время подготовки Госбюджета на 2021 год»

6) В "Слуге народа" назвали условия для объявления выборов мэра Харькова
По словам первого заместителя председателя фракции, скорее всего выборы там могут состояться в октябре

Только не уточнил, октябрь какого года
Собственно, дерибанить город будут, как в последний раз

7) К появлению трещины на МКС может быть причастен робот «Фёдор»
Между тем высказываются предположения, что трещина могла появиться во время операций по выгрузке и загрузке антропоморфного робота Skybot F-850, который более известен под именем «Фёдор». Он побывал на МКС в прошлом году, после чего успешно вернулся на Землю. Вскоре после этого была выявлена утечка

Если эти рукожопы не могут без проблем доставить в космос неведомую хрень, то о какой российской вакцине может идти речь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:22

  Faceless написав:Так, головне, не надсилайте доказів. Готовий визнати будь-яку стать, і як хтось не зрозумів гумор, вибачусь. Але не треба доказів.

:mrgreen:
И война уже закончена и усё в ....:(доказательства с юмором!) - в Украине нищета подолана!
https://www.dialog.ua/ukraine/221225_1608649977
Зображення
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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