Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:З.Ы. так это ПАП докерувався до того, что проголосовали б и за кота. Проголосовали за ЗЕ не вследствие прилёта инопланетян или лунного затмения. Раньше-то никто даже предположить не мог, что артист-юморист может результативно конкурировать за посаду Президента. Да ещё и с действующим.
В міліонний раз повторю: і Кучма і Ющенко і Яник і По і з 99% ймовірністю Зе(через 3,5 роки) докерувались до того ж самого. Чому подив викликає тільки ситуація з ПАП? По такій логіці після Зеленського люди прибиральницю в президенти повинні вибирати.
В миллионы раз повторю, что именно после ПАПа народ выбрал артиста-юмориста. Выбрал бы и кота. Именно только после Порошенко. После Кучмы,Ющенка, Янека -- нет!!! (несмотря на точно также упавший в пол рейтинг после 3_5 лет керування).
Потому что По: 1. Не учёл, что после Майдана (сорри, целой революции целого Достоинства -- то есть когда сами новые власти раструбили не просто очередные обещания, а сверхобещания и сверхожидания для пересичных -- чуть ли не зуб даю; да и кулю в лоб был готов; и т.д.) 2. Народ действительно заплатил огромную цену за становление новой власти, ухода от влияния рашки ( не просто постоял, как при Юще на Майдане, а заплатил -- от ... до потери Крыма, войны, агрессии, потерь людей, и т.д.). 3. Нужно было не самому тупо переть, а заменить себя кем-то из демлагеря -- Ювт, Грицем и пр. Аккуратно, не топя, а изображая конкуренцию.
Логика иная, чем Вы подумали. Поэтому после ЗЕ не будет уборщицы. ЗЕ выполнил основную функцию -- реализовал желание народа дать По пинка. По сути посмеяться над ним и отчасти над всеми элитами. Пусть и такой ценой.
Но цена даже не такая высокая оказывается. Сверхкритического ничего нет. Отклонений сверх нет. ЗЕ продолжает не критически хуже, чем По. Смех, кстати, продолжается. Ведь если ЗЕ досидит также без катастрофы -- то и разницы особой между профполитиками (кучмами, ющами, и т.д.) и артистом -- нет. Настолько эти профполитики напряались керування гарно.
Уборщицу выбирать нет никакого смысла. Над одной и той же шуткой дважды не смеются. Поэтому всё пойдёт по кругу, как и раньше. Только при ещё большем пофигизме народа к выбору.
Ну и рыги будут проваливаться сильнее и сильнее с уходом старшего поколения и главное с отворачиванием от них капитала. Потому что - раша гудбай.
Если конечно не будет лебедей. То есть пу и Ко не отчебучат... Когда их прижмёт Байден. Лупить или обострять будут по нам (а не по омерике). А также для мобилизации своего внутреннего лохтората росвласти скорее изберут объектом тоже нас.
Поэтому и нужно реально укреплять государство и армию. Не просто лучше, чем в 2014. А принципиально иную. Поэтому и необходимо не нызенько-нызенько.
О По! 1. Беззаперечним досягненням По була зовнішня політика. 2. В стране идёт война - По, как Верховный, не сделал и одного шага по восстановлению Прямого Действия Конституции Украины.
Получилось - для одних Война(война страшная на уничтожение с иностранным агрессором) - для других розгул "коммерческо-откатной деятельности" - на уничтожении экономики Украины её промышленности, науки, производства,... Не смотря, на то, что население сознательно шло на лишения,.... - на "Мальдивах оказалось теплее."
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Если эти рукожопы не могут без проблем доставить в космос неведомую хрень, то о какой российской вакцине может идти речь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.